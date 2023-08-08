Đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa xông vào nhìn thấy gương mặt của người nằm trên giường mà tôi suýt ngã khụy

Tâm sự 08/08/2023 12:35

Lễ tân thấy bạn thân tôi vật vã quá nên vội vã đưa chìa khóa, còn dặn chúng tôi gặp nhau rồi về nhà mà nói chuyện, đừng có gây ồn ào ở đó.

Tôi cứ đinh ninh cuộc sống vợ chồng em gái mình rất hạnh phúc. Cho đến khi đi đánh ghen cùng bạn thân thì mọi chuyện vỡ lở đầy đau đớn.

Từ trước đến nay, gia đình luôn đem tôi so sánh với em gái. Đặc biệt cuộc sống vợ chồng em ấy quá hạnh phúc, quá hoàn hảo càng khiến bố mẹ cảm thấy tôi vô dụng. Ngay cả chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình chẳng là "cái đinh gỉ" gì so với em gái mình.

Chồng em gái tôi phong độ ngời ngời, là giám đốc công ty xuất khẩu với vốn đầu tư từ Nhật. Lương tháng em rể tôi tính bằng lương năm của hai vợ chồng tôi. Thế nên mọi thứ trong nhà cửa bố mẹ tôi, kể cả cái nhà mới xây to đùng như biệt thự cũng từ tiền của em rể tôi cho cả.

Đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa xông vào nhìn thấy gương mặt của người nằm trên giường mà tôi suýt ngã khụy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình tôi quý cậu ấy một phần cũng vì thế. Bố mẹ tôi cứ hay so sánh chồng tôi là nhân viên nhà nước, lương ba cọc ba đồng với em rể khiến anh khó xử, lâu dần thì bực mình nên ít về thăm ông bà. Từ đó, ông bà lại trách chồng tôi bất hiếu càng khiến tôi khó xử hơn. Mà đâu chỉ anh, ngay cả tôi khi ngồi cùng nói chuyện với em rể cũng thấy ngượng nghịu vì không thể tìm ra chủ đề chung.

Chỉ có điều, vợ chồng em tôi cưới nhau cũng hơn 5 năm mà chưa có con. Em gái tôi bảo do em ấy từng bị u nang cả hai buồng trứng nên khó thụ thai. Chỉ có một lần em ấy có thai nhưng chưa được 3 tháng đã sẩy thai mất. Lần đó, em ấy buồn khóc suốt một thời gian dài. Em rể tôi thương vợ, đi làm về là chăm vợ, chẳng đi công tác hay nhậu nhẹt gì nữa.

Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nghĩ em gái mình may mắn vì có cuộc sống giàu sang, chồng thương chiều hết mực. Tôi đâu ngờ sự thật phía sau lại tàn nhẫn đến thế.

Đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa xông vào nhìn thấy gương mặt của người nằm trên giường mà tôi suýt ngã khụy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chiều chủ nhật tuần trước, tôi đi đánh ghen cùng bạn thân. Cô ấy cài định vị trong xe máy lẫn điện thoại của chồng khi thấy chồng có những biểu hiện lạ. Khi thấy chồng đang ở nhà nghỉ, cô ấy gọi điện bảo tôi đến chở đi gấp.

Chúng tôi hùng hổ lao vào khách sạn, bảo với nhân viên lễ tân nếu không đưa chìa khóa dự phòng thì chúng tôi sẽ la um lên, sẽ tố cáo khách sạn lên mạng xã hội. Lễ tân thấy bạn thân tôi vật vã quá nên vội vã đưa chìa khóa, còn dặn chúng tôi gặp nhau rồi về nhà mà nói chuyện, đừng có gây ồn ào ở đó.

Đi đánh ghen cùng bạn thân, vừa xông vào nhìn thấy gương mặt của người nằm trên giường mà tôi suýt ngã khụy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cánh cửa phòng mở ra, tôi và bạn thân định lao vào đánh ghen thì chết sững khi thấy hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, khỏa thân trên giường. Chúng tôi đứng sững vì sốc. Và khi định hình lại một trong hai người đàn ông ấy là ai, tôi bủn rủn cả tay chân.

Đó chính là em rể tôi và chồng bạn thân tôi. Thấy tôi, cậu ấy cũng hoảng hốt mặc quần áo lại rồi chạy vào nhà tắm. Bạn thân tôi lao vào tổng xỉ vả chồng. Còn tôi, tôi lủi thủi thất thần đi về. Trời ơi, có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra em rể mình lại là người đồng tính. Hơn nữa, em gái tôi đã phải chịu đựng những gì để đem tiền về cung phụng cho bố mẹ tôi? Còn cái thai, vì sao lại mất đột ngột như thế? Tôi rối trí, hoang mang tột cùng và muốn tìm em gái để hỏi rõ nhưng không dám. Tôi phải làm sao đây?

Kìm nén bản năng vì bạn gái quá thuần khiết, trong sáng, một đêm em nhắn tin nói nhớ nhung, anh bèn lao tới cho thỏa nỗi nhớ thì cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng

Kìm nén bản năng vì bạn gái quá thuần khiết, trong sáng, một đêm em nhắn tin nói nhớ nhung, anh bèn lao tới cho thỏa nỗi nhớ thì cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng

Vì sự ngây thơ trong sáng của em anh không nỡ nào mở lời đòi hỏi cho dù đó cũng chỉ là bản năng của một gã đàn ông mà thôi, vậy mà đêm đó, anh lại thấy một điều khiến anh cả đời không quên được.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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