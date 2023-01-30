Nó chỉ định bắt tại trận rồi khuyên nhủ bố, chứ không có ý định làm bung bét mọi chuyện ra để nhà cửa nháo nhào và mẹ nó phải suy nghĩ. Tôi nghĩ bụng già rồi mà còn không nên nết, ông ấy cũng gần 60 tuổi, không sống vui vầy tuổi già bên con cháu mà còn dở chứng ngoại tình. Trong khi mẹ bạn tôi vẫn sống khỏe mạnh chung nhà đấy chứ.

Cuối tuần trước, tôi đang ở nhà thì cậu bạn thân gọi điện đến. Nó hốt hoảng hỏi tôi có thời gian đi bắt gian cùng hay không. Hỏi thăm qua loa mới vỡ lẽ nó phát hiện bố mình có dấu hiệu khả nghi nên đã lén theo dõi. Và hôm nay nắm được tin tức chính xác ông hẹn hò với người tình ở khách sạn.

Chúng tôi ập vào. Cậu bạn khống chế bố, chụp lại vài tấm ảnh làm bằng chứng. Chăn trên giường phồng lên, rõ ràng cô người tình nằm trong chăn. Nó bảo tôi lại lật chăn ra để nó quay phim luôn. Cũng hơi ngại nhưng tình thế cấp bách, tôi đành làm theo.

Bạn qua đón, chúng tôi lao đến khách sạn đó. Giả vờ thuê một phòng, sau đó tôi và cậu ấy lao thẳng lên căn phòng phòng mà nó đã đọc được trong tin nhắn cô người tình gửi cho bố nó. Nhẹ nhàng gõ cửa, nó bảo tôi giả giọng nhân viên lễ tân mang đồ lên. Người bên trong mắc mưu dễ dàng, hoặc có thể họ cũng gọi đồ dưới lễ tân thật.

Chăn lật ra, nhìn rõ người phụ nữ trẻ với chiếc váy ngủ mỏng hớ hênh co quắp nằm bên dưới, tôi ngã ngửa không thể tin nổi. Cô ta ban đầu thì sợ sệt, mặt tái xanh nhưng lúc ngẩng mặt nhìn thấy tôi thì không khỏi đờ người ra. Chúng tôi quen nhau, từng quá quen thuộc mới đúng. Đó chính là vợ cũ của tôi!

“Anh soi gương nhìn lại mình xem, có tư cách gì mà oán trách người khác? Hãy trách mình bất tài kém cỏi, nên đáng phải chịu những điều này”.

Cái ngày tôi bắt gặp cô ta và gã giám đốc công ty ôm hôn nhau ngay trước cửa nhà, khi hắn đưa cô ta về, thì cô ta đã ném vào mặt tôi những lời lẽ như vậy. Tôi bảo cô ta chỉ là nhân viên lễ tân, không có gì đặc biệt, học thứ tài cán không có, chơi chán gã sẽ bỏ thôi. Ai ngờ còn bị cô ta tát vì dám sỉ nhục cô ta. Cay đắng lắm chứ, vợ cũng chẳng thiết tha ở lại, chúng tôi quyết định ly hôn. Lúc ấy chưa con cái gì, mới kết hôn được hơn 1 năm.

Sau đó tôi lao vào làm ăn, gây dựng sự nghiệp, không quan tâm gì tới cô ta. Nhoáng cái đã 4 năm qua đi rồi. Tôi đã mua được nhà, công việc cũng phát triển tốt và cũng đã có bạn gái mới. Tôi không hề có tin tức gì của vợ cũ, chẳng ngờ cuối cùng lại gặp lại trong hoàn cảnh oái oăm tới mức này.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chụp ảnh và dọa dẫm cô ả vài câu, cậu bạn tôi thả cho cô ta về, rồi cũng đưa bố về nhà. Ê chề và nhục nhã, cô ta cúi gằm mặt bỏ đi, không nhìn tôi lấy một cái. Tưởng cô ta sẽ đạt được giấc mơ làm phu nhân nhà giàu, cuối cùng lại rơi vào bước đường cặp với người đàn ông bằng tuổi bố mình để kiếm tiền tiêu xài.

Nghĩ đến người phụ nữ trước đây từng là vợ mình, tôi thật sự không hiểu được suy nghĩ của cô ta. Lối sống, quan điểm khác biệt hoàn toàn, ly hôn là đúng đắn. Tôi chỉ mong phụ nữ đừng ai nông cạn, phù phiếm như cô ta, chẳng có kết quả tốt đâu!