Hốt hoảng khi vợ con 'biến mất bí ẩn', đồ đạc xáo trộn, tôi bật khóc chạy sang nhà bố mẹ thì phải ngã ngửa trước sự thật này

Tâm sự 05/05/2023 07:50

Cách đây 2 tuần, tối đó hơn 11 giờ tôi mới đi nhậu về. Vừa đến nhà, tôi giật mình thấy cửa mở, bên trong thì tối om. Tại sao giờ đó mà vợ còn mở toang cửa thế này?

Tôi vội chạy vào nhà bật điện đồng thời gọi vợ nhưng không ai trả lời. Ánh đèn sáng lên, tôi đứng tim khi phát hiện đồ đạc thì lộn xộn, bừa bãi. Có cả ly bát vỡ. Tôi bủn rủn cả chân tay, hoảng sợ chạy quanh nhà một lượt tìm vợ con mà không thấy đâu.

Tôi run rẩy bấm gọi cho vợ, chẳng ai bắt máy. Gọi tiếp cho mẹ, đường dây vừa kết nối, tôi mếu máo khóc bảo với bà vợ con tôi gặp nạn rồi, nhà vừa bị trộm. Mẹ tỏ ra lo sợ vô cùng song bà dặn tôi không báo công an vội mà sang ngay bên nhà gặp ông bà.

Suốt quãng đường đi tôi khóc như mưa, trong lòng lo cháy ruột không biết vợ con an nguy thế nào. Giá như tối nay tôi không đi nhậu với bạn thì đã chẳng đến nông nỗi ấy. Tất cả là tại tôi!

Hốt hoảng khi vợ con 'biến mất bí ẩn', đồ đạc xáo trộn, tôi bật khóc chạy sang nhà bố mẹ thì phải ngã ngửa trước sự thật này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến nhà bố mẹ, bước vào nhìn người ngồi trên sofa, tôi hóa đá. Vợ tôi lành lặn và khỏe mạnh đang ngồi khoanh chân xem phim, không thấy con đâu, chắc thằng bé đã ngủ rồi.

"Mày thấy sợ chưa? Nhà có mỗi một người đàn ông, thế mà đêm nào cũng tụ tập bạn bè về muộn để vợ con ở nhà. Nhỡ có ngày nó gặp nguy hiểm thì sao? Mày còn cần gia đình, vợ con thì liệu đường mà cư xử!", mẹ tôi mắng con trai.

Hóa ra vợ tôi cố tình làm xáo trộn nhà cửa rồi bế con sang với bố mẹ chồng để cho tôi một bài học, sau khi nói mãi mà chồng không nghe. Quả thực tôi đã được một phen nhớ đời rồi. Lúc đó nghĩ vợ con gặp chuyện chẳng lành, tôi đau đớn đến tan nát tim gan.

Mấy hôm sau đi nhậu với bạn, cứ nghĩ đến cảnh tượng kia, trong lòng tôi lại nóng ruột không yên, vội vàng về sớm. Sau đó tôi dứt khoát ở nhà luôn, trừ trường hợp quan trọng mới ra ngoài vào buổi tối và cũng cố gắng về sớm nhất có thể. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên anh em nào từng ham vui như tôi thì hãy nghĩ đến vợ con ở nhà nhiều hơn nhé!

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