Hồn nhiên làm 'chuyện ấy' cùng người yêu trước mặt bạn thân, cô gái nhận một cái kết đỏ mặt khi bạn trai lại có hành động không thể ngờ

Tâm sự 19/07/2023 13:35

Muốn tạo chút thân mật, Hoa kéo tấm rèm lại rồi chủ động ôm chầm lấy bạn trai. Cô gạ “làm chuyện ấy” vì nghĩ bạn trai sẽ thích sự táo bạo của mình.

Hơn 1 tuần nay, Hoa cố gắng liên lạc với Dũng để giải thích nhưng vô ích. Anh nhất quyết chia tay với lý do không thể nào chấp nhận nổi cách hành xử vô duyên của cô. Thậm chí anh còn cho rằng cô hẳn là loại con gái không ra gì nên mới trơ trẽn làm như vậy. Hoa cũng không biết phải làm sao. Chỉ vì suy nghĩ quá đơn giản, lại không hiểu tính bạn trai mình mà Hoa đã để mất một chàng trai tốt.

Hoa và Dũng quen nhau được 4 tháng. Cô cảm thấy rất hãnh diện và tự hào khi yêu được một anh chàng ưu tú như Dũng. Trước đây Hoa cũng trải qua 1,2 mối tình nhưng tất cả đều không đi đến đích. Cho tới khi gặp Dũng, cô đã nghĩ mình tìm được đúng người, đáng để yêu thương và lấy làm chồng. Dũng đẹp trai, giỏi giang, kiếm ra tiền, phong thái đĩnh đạc, ga lăng… Mỗi lần cùng Hoa đi gặp gỡ bạn bè là anh lại nhận được không ngớt những lời khen ngợi.

Hồn nhiên làm 'chuyện ấy' cùng người yêu trước mặt bạn thân, cô gái nhận một cái kết đỏ mặt khi bạn trai lại có hành động không thể ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện tình của Dũng và Hoa rẽ lối trong một lần anh ghé thăm nơi Hoa ở. Hiện tại Hoa đang sinh sống cùng một cô bạn thân. Từ trước đến giờ, bạn của Hoa vẫn thường dẫn bạn trai về ở, thậm chí ngủ qua đêm lại. Nhưng Hoa chưa từng bao giờ làm thế. Chỉ tới khi yêu Dũng, xác định nghiêm túc với mối quan hệ này cô mới dẫn anh về phòng.

Sau bữa cơm tối, việc ai người ấy làm, bạn thân của Hoa về giường mở máy tính ra làm việc. Còn Hoa và Dũng ở trong căn phòng nhỏ riêng của cô. Muốn tạo chút thân mật, Hoa kéo tấm rèm lại rồi chủ động ôm chầm lấy bạn trai. Cô gạ “làm chuyện ấy” vì nghĩ bạn trai sẽ thích sự táo bạo của mình.

Hồn nhiên làm 'chuyện ấy' cùng người yêu trước mặt bạn thân, cô gái nhận một cái kết đỏ mặt khi bạn trai lại có hành động không thể ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những lần trước, Hoa đều thấy bạn thân của mình hồn nhiên như vậy. Thậm chí cô nàng còn khoe là anh người yêu rất thích khi bạn gái chủ động. Ai dè, chỉ sau lời đề nghị của Hoa, Dũng đứng vụt lên, thẳng tay đẩy cô ra sau khi tát một cái trời giáng. Trước khi ra về, Dũng ném vào mặt Hoa câu nói: “Anh không ngờ em là loại con gái như vậy”.

Hồn nhiên làm 'chuyện ấy' cùng người yêu trước mặt bạn thân, cô gái nhận một cái kết đỏ mặt khi bạn trai lại có hành động không thể ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm đó, Dũng nhắn tin chia tay với lí do không chấp nhận được cách hành xử của Hoa. Ở cùng phòng với bạn mà Hoa vẫn gạ gẫm bạn trai làm chuyện đó chứng tỏ cô là loại con gái không ra gì. Mặc cho Hoa giải thích rằng bạn cô cũng từng làm thế và đây là lần đầu tiên Hoa có ý định đó nhưng anh không tin. Dũng là chàng trai sống chỉn chu, anh không quen với việc những chuyện tế nhị lại phô bày ra như vậy, thế nên cái việc Hoa làm với Dũng là rất khó chấp nhận.

Hoa xin lỗi và mong anh bỏ qua nhưng Dũng vẫn quyết chấm dứt với lí do không hợp. Còn Hoa thực sự hối hận vì đã không đủ tinh tế để hiểu về bạn trai mình dẫn đến chuyện đáng tiếc ấy xảy ra.

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