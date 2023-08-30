Hơn 10 giờ đêm chị chồng gõ cửa nhà tới tấp, gương mặt thì đầm đìa nước mắt, năn nỉ cầu xin một yêu cầu nghe mà 'sốc tận óc'

Tâm sự 30/08/2023 06:35

Mọi chuyện tiếp diễn bình thường cho tới thứ 6 tuần trước, chị chồng bỗng xuất hiện ở nhà tôi lúc 10 giờ đêm với đôi mắt sưng húp.

Tôi kết hôn đến nay là 2 năm, đang mang bầu tháng thứ 4 còn chị chồng đã lấy chồng 5 năm, có 2 đứa con còn nhỏ. Chị ấy với tôi không va chạm nhiều nên vẫn gọi là quý mến nhau. Lần nào về chơi, chị cũng mua chút hoa quả hoặc cân thịt chứ không bao giờ đi tay không. Tôi thì cũng tiếp đón vợ chồng anh chị và các cháu chu đáo.

Mọi chuyện tiếp diễn bình thường cho tới thứ 6 tuần trước, chị chồng bỗng xuất hiện ở nhà tôi lúc 10 giờ đêm với đôi mắt sưng húp. Chị lao vào than thở rằng bắt quả tang anh rể nhắn tin với người con gái khác. Trong những dòng tin nhắn đó, anh còn chê vợ vừa già vừa xấu… khiến chị đau lòng quá.

Hơn 10 giờ đêm chị chồng gõ cửa nhà tới tấp, gương mặt thì đầm đìa nước mắt, năn nỉ cầu xin một yêu cầu nghe mà 'sốc tận óc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi khóc lóc với mẹ chồng tôi nửa tiếng đồng hồ thì chị nói rằng muốn xin mẹ chồng tôi 200 triệu để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chị bảo tiền tiết kiệm của chị có 200 triệu, thêm mẹ cho 200 triệu nữa thì chị quyết định "đập đi làm lại" toàn bộ khuôn mặt, răng, da, và hút hết mỡ thừa. Chị cầu xin bố mẹ cho chị tiền để chị làm lại cuộc đời và níu kéo chồng.

Hơn 10 giờ đêm chị chồng gõ cửa nhà tới tấp, gương mặt thì đầm đìa nước mắt, năn nỉ cầu xin một yêu cầu nghe mà 'sốc tận óc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng tôi thương con gái nhưng ông bà không có tiền nên chỉ biết lắc đầu. Thấy vậy chị oán trách ông bà không chịu giúp mình rồi chị quay sang cầu xin tôi giúp.

Tôi chỉ là nhân viên văn phòng, chồng thì làm kỹ thuật, lấy đâu ra 200 triệu cho chị mượn. Tôi cũng nói rõ ràng như vậy, song chị không nghe. Chị bảo: "Nhà bố mẹ đẻ em giàu có như thế. Em về đó mượn tạm cho chị, 1-2 năm sau chị trả lại chứ chị không quỵt đâu".

Bố mẹ tôi mở quán bán bún phở ăn sáng, căn nhà thì cũng chỉ 3 tầng bình thường, không thể gọi là giàu có được. Tôi biết bố mẹ tôi có sổ tiết kiệm tầm 200-300 triệu và đó là tiền phòng thân của ông bà. Tôi là con gái đã đi lấy chồng, mặt mũi nào mở miệng hỏi vay tiền đó được? Lúc đó tôi không dám từ chối ngay bởi chị đang trong cơn kích động, nếu tôi nói không thì e rằng chị nghĩ tôi không muốn giúp. Tôi đành vỗ về an ủi chị: "Thôi để em gọi điện hỏi bố mẹ em xem, em không dám chắc đâu nhé, vì mấy tháng trước nhà em đóng cửa hàng nên cũng nợ nần lắm". Chị rối rít cảm ơn.

Hơn 10 giờ đêm chị chồng gõ cửa nhà tới tấp, gương mặt thì đầm đìa nước mắt, năn nỉ cầu xin một yêu cầu nghe mà 'sốc tận óc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã không gọi cho bố mẹ để hỏi vay tiền. Giờ tôi thật không biết nên xử trí thế nào nữa. Trưa nay đang ở văn phòng thì chị chồng gọi điện hỏi tình hình vay tiền như thế nào rồi? Chị ấy đã tới bệnh viện đăng ký. Lúc đó tôi đành nói dối rằng mình đang bận họp, về nhà sẽ nói chuyện sau để cúp máy. Tôi lo sốt vó, không biết lấy đâu ra tiền mà cho chị mượn, cũng không biết phải từ chối như thế nào nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên gấp.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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