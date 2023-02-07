Hôm đến thăm, con riêng của vợ sắp cưới bỗng thủ thỉ một câu khiến tôi chết sững, vội vàng hoãn đám cưới

Tâm sự 07/02/2023 09:29

Mấy hôm nay tôi có chuyện băn khoăn quá. Không biết chuyện tôi tin Phương, yêu Phương, lựa chọn cô ấy có phải là đúng hay không. 

Tôi năm nay 30 tuổi, hiện đang làm IT đang có vợ sắp cưới. Tôi cũng không còn trẻ nữa nên xác định yêu đương nghiêm túc và hướng tới chuyện hôn nhân. Tôi quen Phương - người yêu của tôi bây giờ qua mạng. Biết em là mẹ đơn thân, tôi càng thương yêu và muốn che chở cho em.

Ban đầu, khi mới quen Phương, tôi cũng có chút e ngại. Tôi sợ định kiến từ gia đình, người đời. Nhưng càng yêu Phương, tôi mới biết được sự lựa chọn của mình là đúng. Phương hiền lành, ít nói, lại rất đảm đang, chu đáo. Tôi nghĩ rằng người đàn ông nào bỏ lỡ Phương thì hẳn là người đàn ông tồi.

Yêu Phương, tôi bắt đầu làm thân với con trai của Phương. Tôi học cách chăm sóc, yêu thương thằng bé như một người cha thực thụ. Thằng bé ban đầu xa lánh nhưng dần cũng quý tôi. Yêu nhau được 3 năm, tôi cũng tính chuyện cưới xin vì tuổi tôi không còn trẻ. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi cần lấy vợ, sinh con.

Hôm đến thăm, con riêng của vợ sắp cưới bỗng thủ thỉ một câu khiến tôi chết sững, vội vàng hoãn đám cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết tôi dự định cưới Phương, gia đình tôi phản đối dữ dội lắm. Bố tôi dọa từ mặt, mẹ tôi dọa tự tử khiến tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. 

Mãi sau rồi, thấy tôi và Phương yêu thương nhau thật lòng, bố mẹ tôi cũng đành nhún nhường. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức cưới nhưng do dịch Covid-19 nên đám cưới bị hoãn lại mấy lần.

Mấy hôm nay tôi có chuyện băn khoăn quá. Không biết chuyện tôi tin Phương, yêu Phương, lựa chọn cô ấy có phải là đúng hay không. 

Chuyện là thế này. Hôm trước, Phương có rủ một nhóm bạn về liên hoan tại nhà của cô ấy. Phương cũng kể với tôi về nhóm bạn đó. Cả nhóm liên hoan và có up ảnh lên Facebook. 

2 hôm sau, tôi dẫn cu Bin (con trai Phương) đi chơi, tôi hỏi bé là hôm ấy mẹ và các cô chú ăn uống có đông không. 

Thằng bé rành rọt trả lời: "Đông lắm chú ạ. Hôm ấy, mọi người về hết, còn 1 chú áo đỏ ngủ lại nhà con đến sáng hôm sau mới về." Tôi đưa tấm ảnh cho cu Bin xem thì cu Bin chỉ ngay vào người mặc áo đỏ trong ảnh. Nghe bé nói thế, tôi đứng hình mất mấy giây và thất vọng về Phương lắm.

Hôm đến thăm, con riêng của vợ sắp cưới bỗng thủ thỉ một câu khiến tôi chết sững, vội vàng hoãn đám cưới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không biết tôi nên tin bé nhà cô ấy hay hỏi thẳng cô ấy. Nếu tôi hỏi, cô ấy chắc chắn sẽ chối bay rồi. Tôi yêu cô ấy thật lòng, muốn vượt qua định kiến của mọi người để cưới và che chở cho mẹ con cô ấy. Nghe xong sự thật mà cu Bin tiết lộ, tôi không biết có nên tin cô ấy hay không và cũng không biết làm sao để tiếp tục tin cô ấy nữa.

Tôi nói chuyện này với một người bạn. Bạn tôi bảo những người từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân người ta không còn tin vào hôn nhân nữa đâu. Họ cũng chỉ yêu để chơi hoặc lợi dụng thôi chứ hoàn toàn không muốn cưới vì không muốn tin vào hôn nhân một lần nữa. 

Nghe bạn nói chuyện, tôi càng buồn bã, mất lòng tin hơn. Giờ tôi không biết phải làm sao. Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ đến chuyện đó là lòng lại đau đớn, dày vò. Làm sao để biết rằng cô ấy có yêu tôi thật lòng hay không? 

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