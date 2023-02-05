Hồi hộp chờ đợi đêm tân hôn thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ ầm ầm, mẹ chồng bất ngờ xông vào rồi làm một hành động khiến tôi ngớ người

Tâm sự 05/02/2023 14:34

Đêm tân hôn, mới tắm rửa xức nước hoa cho có chút không khí thì ở ngoài phòng cửa gõ ầm ầm.

Tôi năm nay 27 tuổi, mới lập gia đình được đúng một tháng các bạn ạ. Tôi yêu anh ta trong sự ngăn cấm kịch liệt từ gia đình nội ngoại, còn nhà anh ta thì hết sức vun vén xum xoe với gia đình chúng tôi. Thật ra mọi sự tốt bụng thái quá đều có lý do và mục đích của nó. Ngay đêm động phòng cả nhà chồng đã khiến tôi ngớ người khi thấy thái độ quay ngoắt 180 độ của họ.

Chẳng là lúc cưới tôi cũng muốn đi tuần trăng mật lắm nhưng rồi anh ta phân tích đủ thứ, rằng tôi đang mang bầu không nên đi xa rồi là nên ở nhà cho ấm cúng. Nghe xuôi tai nên tôi quyết định theo anh ấy.

Đêm tân hôn, mới tắm rửa xức nước hoa cho có chút không khí thì ở ngoài phòng cửa gõ ầm ầm, tôi cứ tưởng chồng vào nên hăm hở ra mở cửa ai dè là mẹ chồng cùng 2 cô em chồng tôi. Lúc đó tôi không tưởng được nhưng vẫn phải mở cửa. Vừa vào phòng thì mẹ chồng tôi vội vàng bảo: “Con, mang phong bì ra đây mẹ kiểm xem nào”.

Hồi hộp chờ đợi đêm tân hôn thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ ầm ầm, mẹ chồng bất ngờ xông vào rồi làm một hành động khiến tôi ngớ người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù bất ngờ và hơi khó chịu nhưng tôi vẫn vâng dạ và vác phong bì ra cho mẹ và 2 cô em chồng kiểm hai tiếng đồng hồ, mệt chẳng dám ngủ mà muốn làm cùng cho nhanh thì mẹ chồng tôi xua lấy xua để.

Kiểm xong bà để lại mớ phong bì và một tờ giấy ghi tên bạn bè vợ chồng tôi cùng số tiền mừng của họ rồi nói: “Tiền mẹ cầm hết cho, con mới về nhà chồng còn chưa biết chi tiêu định liệu”. Phận con dâu tôi nào dám lên tiếng gì, chỉ cười trừ rồi thu dọn mớ phong bì hỗn độn. Còn chồng tôi đi chơi với bạn ngay đêm tân hôn đến một giờ sáng mới mò về trong tình trạng say lướt khướt.

Ngày đầu làm dâu, mẹ chồng đã tuyên bố vợ chồng tôi phải nuôi hai đứa em ăn học và mỗi tháng phải đóng tiền ăn cho ông bà. Tôi mới đi làm vài năm, muốn chắt bóp đồng ra đồng vào phòng lúc sinh đẻ nhưng cứ đà này tôi chẳng có một xu.Mang thai nghén ngẩm thèm đủ thứ, có hôm đang thủ thỉ ỉ ôi chồng cho đi ăn hàng thì mẹ chồng chen ngang luôn: “Không có hàng quán gì cả nhập gia tùy tục nhà này, cấm ăn ngoài”. Sau rồi có lẽ thấy mình hơi gay gắt, bà lại nhỏ giọng: “Ăn hàng toàn hóa chất, biết được thực phẩm thế nào. Ở nhà nấu ăn chẳng hơn à”.

Từ ngày về nhà chồng, tôi như osin trong nhà, đi làm về lại tất bật nấu nướng. Em chồng nghịch điện thoại chat face, mẹ chồng xem phim truyền hình, bố chồng đ.ánh cờ còn chồng hôm nào cũng đi chơi thể thao đến khi gọi dăm ba lần mới về. Có hôm tôi về muộn vì công ty có họp đột xuất nên không báo sớm thế là về nhà ai cũng xúm vào nói tôi trốn việc, vô trách nhiệm…

Hồi hộp chờ đợi đêm tân hôn thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ ầm ầm, mẹ chồng bất ngờ xông vào rồi làm một hành động khiến tôi ngớ người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lần nào cũng thế, lần nào chồng tôi cũng bảo tôi sai chứ chưa bao giờ bênh tôi trong khi tôi đâu làm gì nên tội. Hôm qua tôi mệt trong người, vì đang mang bầu nên nghén và hơi nhức đầu, ăn xong chưa rửa bát được, định sang dậy sớm rửa thì cô em chồng la um lên mẹ ơi chị dâu ăn xong không rửa bát mà đi ngủ này.

Mẹ chồng tôi lại gọi tôi xuống thuyết giảng một hồi. Vậy là tôi lại khệ nệ đi rửa bát trong khi cả nhà chồng ngồi xem phim. Em chồng thì khỏe như vâm mà chẳng bao giờ giúp chị dâu. Không biết tôi còn có thể chịu đựng được đến bao giờ. Liệu khi bụng to, cả nhà chồng có “tha” cho tôi được vài ngày không?

Tôi thật sự rất buồn và thất vọng, các bạn cho tôi lời khuyên với.

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30 tuổi nhưng tôi vẫn không mặn mà với chuyện chồng con, hôn nhân. Nghe mọi người kể về hôn nhân bi đát của họ mà tôi sợ hãi cảnh lấy chồng. 

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