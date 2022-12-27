Hộc tốc về nhà lấy tài liệu nhưng vừa bước lên tầng 2, tôi sửng sốt đứng chôn chân khi nghe được bí mật động trời của bố chồng và chị dâu

Tâm sự 27/12/2022 09:55

Cách đây đúng một tuần, trong một lần đi làm, sắp vào cuộc họp mà tôi mới nhớ ra mình để quên tập tài liệu ở nhà nên tức tốc về nhà lấy.

Sau khi cưới, tôi ở nhà chồng vì chồng tôi là con út, được bố mẹ thương yêu nên muốn ở cùng con. Còn anh trai chồng tôi là con cả nên phải trách nhiệm ở cùng chăm sóc bố mẹ đến khi bố mẹ mất sẽ lo thờ cúng.

Ở nhà chồng cũng có cái vui, nhất là khi vợ chồng tôi còn trẻ, nhiều điều bỡ ngỡ, được cả nhà chỉ bảo, khuyên nhủ sẽ thêm kinh nghiệm. Trong nhà có hai con dâu nên cứ nhìn nhau mà làm, hỗ trợ nhau. Trong tuần, mẹ chồng tôi thuê giúp việc theo giờ 3 buổi để quét dọn, lau chùi nhà cửa sạch sẽ nên tôi đúng là khá nhàn, chỉ việc chăm con cho tốt. Mọi chi phí trong nhà, bố mẹ chồng tôi lo liệu, vợ chồng tôi chỉ đóng góp chút ít gọi là phụ giúp.

Chị dâu tôi là người có nhan sắc lại vừa khéo léo, ngoại giao rất tốt nữa. Tôi rất hợp với chị ấy. Trong nhà và họ hàng nhà chồng ai cũng quý mến chị dâu, nhưng bố chồng tôi có vẻ không ưa. Bố chồng tôi cũng rất ít khi trêu đùa, trò chuyện riêng với chị ấy giống như với tôi.

Hộc tốc về nhà lấy tài liệu nhưng vừa bước lên tầng 2, tôi sửng sốt đứng chôn chân khi nghe được bí mật động trời của bố chồng và chị dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe mẹ chồng kể, hồi đó chị dâu tôi là nhân viên của bố chồng tôi. Chị ấy trẻ trung, năng động và rất có năng lực. Từng được bố chồng tôi đề bạt trong công ty với mức lương cao… Tuy nhiên, từ lúc chị ấy quen biết và yêu con trai cả, bố chồng tôi đã cho thôi việc chị ấy. Bố chồng tôi còn phản đối cuộc hôn nhân đó, song vì con trai quyết tâm, đòi bỏ đi tự cưới nên gia đình bất đắc dĩ phải cho cưới.

Tôi cũng chỉ nghĩ chuyện chỉ đơn giản thế thôi, vì chị ấy gia đình ở nông thôn, một mình vất vả nơi thành phố. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, đằng sau đó còn là câu chuyện khủng khiếp mà tôi vừa biết được.

Cách đây đúng một tuần, trong một lần đi làm, sắp vào cuộc họp mà tôi mới nhớ ra mình để quên tập tài liệu ở nhà nên tức tốc về nhà lấy. Về đến nhà, tôi để xe ở ngoài, mở cửa cổng không thấy ai ở tầng 1, chắc là ngày rằm nên mẹ chồng tôi đi chùa. Tôi đi nhanh lên phòng, lúc đi qua tầng 2 của bố mẹ chồng, tôi nghe thấy tiếng chị dâu và bố chồng tôi nói chuyện.

Đi gần hơn nữa thì tôi nghe thấy bố chồng tôi nói: "Đến bây giờ, tôi không thể chấp nhận được sự thật đó. Mỗi lần thấy cô là tôi lại thấy mất thoải mái, tôi thấy thương con trai của tôi. Cô ly hôn hoặc hai đứa rời khỏi nhà này càng sớm càng tốt, cho tôi đỡ phải áy náy".

Hộc tốc về nhà lấy tài liệu nhưng vừa bước lên tầng 2, tôi sửng sốt đứng chôn chân khi nghe được bí mật động trời của bố chồng và chị dâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu tôi vừa khóc vừa nói: "Con xin bố, mọi chuyện của con và bố đã kết thúc ngay từ khi con gặp và yêu chồng con. Ngày đó con còn trẻ, muốn trụ lại nơi thành phố và tiến thân nên đã lỡ với bố. Con mong bố tha thứ để con được yêu thương, chăm sóc chồng con và gia đình".

Tôi rất sốc, phải tự lấy tay bịt miệng mình lại không thì chắc tôi sẽ phải thốt lên thành tiếng. Nhớ đến việc chính của mình, tôi nhẹ nhàng lên phòng lấy tài liệu rồi đi, chắc vì nhà bên cạnh đang sửa chữa ồn ào nên bố chồng và chị dâu tôi không biết tôi về và nghe được bí mật đó.

Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa hết sốc, tôi không ngờ rằng giữa hai người lại từng có chuyện đó. Tôi mất ăn, mất ngủ khi nghĩ về chuyện này. Nếu tôi nói ra điều này, chắc gia đình nhà chồng tôi tan nát mất. Tôi phải làm gì khi đã lỡ biết bí mật động trời này?

Đi làm về muộn, vô tình thấy bố chồng 'hẹn hò' với gái trẻ ở quán cà phê, tôi lén chụp về mách mẹ sau đó vỡ lẽ sự thật đau đớn

Đi làm về muộn, vô tình thấy bố chồng 'hẹn hò' với gái trẻ ở quán cà phê, tôi lén chụp về mách mẹ sau đó vỡ lẽ sự thật đau đớn

Thực ra tôi biết việc làm của mình sẽ gây xáo trộn lớn trong nhà. Vậy nhưng đã không ưa bố chồng từ trước, vì thế tôi không muốn ông được sống thoải mái. Ngoài ra tôi cũng hy vọng mẹ chồng không bị ông lừa phỉnh. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva góc tâm sự tâm sự mẹ chồng tâm sự bố chồng tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 3 giờ 13 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 4 giờ 13 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình