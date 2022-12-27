Ở nhà chồng cũng có cái vui, nhất là khi vợ chồng tôi còn trẻ, nhiều điều bỡ ngỡ, được cả nhà chỉ bảo, khuyên nhủ sẽ thêm kinh nghiệm. Trong nhà có hai con dâu nên cứ nhìn nhau mà làm, hỗ trợ nhau. Trong tuần, mẹ chồng tôi thuê giúp việc theo giờ 3 buổi để quét dọn, lau chùi nhà cửa sạch sẽ nên tôi đúng là khá nhàn, chỉ việc chăm con cho tốt. Mọi chi phí trong nhà, bố mẹ chồng tôi lo liệu, vợ chồng tôi chỉ đóng góp chút ít gọi là phụ giúp.

Sau khi cưới, tôi ở nhà chồng vì chồng tôi là con út, được bố mẹ thương yêu nên muốn ở cùng con. Còn anh trai chồng tôi là con cả nên phải trách nhiệm ở cùng chăm sóc bố mẹ đến khi bố mẹ mất sẽ lo thờ cúng.

Tôi nghe mẹ chồng kể, hồi đó chị dâu tôi là nhân viên của bố chồng tôi. Chị ấy trẻ trung, năng động và rất có năng lực. Từng được bố chồng tôi đề bạt trong công ty với mức lương cao… Tuy nhiên, từ lúc chị ấy quen biết và yêu con trai cả, bố chồng tôi đã cho thôi việc chị ấy. Bố chồng tôi còn phản đối cuộc hôn nhân đó, song vì con trai quyết tâm, đòi bỏ đi tự cưới nên gia đình bất đắc dĩ phải cho cưới.

Chị dâu tôi là người có nhan sắc lại vừa khéo léo, ngoại giao rất tốt nữa. Tôi rất hợp với chị ấy. Trong nhà và họ hàng nhà chồng ai cũng quý mến chị dâu, nhưng bố chồng tôi có vẻ không ưa. Bố chồng tôi cũng rất ít khi trêu đùa, trò chuyện riêng với chị ấy giống như với tôi.

Tôi cũng chỉ nghĩ chuyện chỉ đơn giản thế thôi, vì chị ấy gia đình ở nông thôn, một mình vất vả nơi thành phố. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, đằng sau đó còn là câu chuyện khủng khiếp mà tôi vừa biết được.

Cách đây đúng một tuần, trong một lần đi làm, sắp vào cuộc họp mà tôi mới nhớ ra mình để quên tập tài liệu ở nhà nên tức tốc về nhà lấy. Về đến nhà, tôi để xe ở ngoài, mở cửa cổng không thấy ai ở tầng 1, chắc là ngày rằm nên mẹ chồng tôi đi chùa. Tôi đi nhanh lên phòng, lúc đi qua tầng 2 của bố mẹ chồng, tôi nghe thấy tiếng chị dâu và bố chồng tôi nói chuyện.

Đi gần hơn nữa thì tôi nghe thấy bố chồng tôi nói: "Đến bây giờ, tôi không thể chấp nhận được sự thật đó. Mỗi lần thấy cô là tôi lại thấy mất thoải mái, tôi thấy thương con trai của tôi. Cô ly hôn hoặc hai đứa rời khỏi nhà này càng sớm càng tốt, cho tôi đỡ phải áy náy".

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Chị dâu tôi vừa khóc vừa nói: "Con xin bố, mọi chuyện của con và bố đã kết thúc ngay từ khi con gặp và yêu chồng con. Ngày đó con còn trẻ, muốn trụ lại nơi thành phố và tiến thân nên đã lỡ với bố. Con mong bố tha thứ để con được yêu thương, chăm sóc chồng con và gia đình".

Tôi rất sốc, phải tự lấy tay bịt miệng mình lại không thì chắc tôi sẽ phải thốt lên thành tiếng. Nhớ đến việc chính của mình, tôi nhẹ nhàng lên phòng lấy tài liệu rồi đi, chắc vì nhà bên cạnh đang sửa chữa ồn ào nên bố chồng và chị dâu tôi không biết tôi về và nghe được bí mật đó.

Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa hết sốc, tôi không ngờ rằng giữa hai người lại từng có chuyện đó. Tôi mất ăn, mất ngủ khi nghĩ về chuyện này. Nếu tôi nói ra điều này, chắc gia đình nhà chồng tôi tan nát mất. Tôi phải làm gì khi đã lỡ biết bí mật động trời này?