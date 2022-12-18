Học đòi theo trend trên mạng thử lòng chồng tôi và cái kết đắng lòng

Tâm sự 18/12/2022 00:36

Tôi không nghĩ hậu quả lại kinh khủng như vậy...

Nhóm chị em văn phòng chúng C là hay tìm ra mấy trò tiêu khiển để trêu đùa nhau trong lúc rảnh rỗi lắm. Gần đây các bà ấy lại nghĩ ra trò giả vờ ngoại tình để thử thách tình yêu của chồng. Kiểu như tự nhắn một cái tin giả vờ hẹn nhân tình đi nhà nghỉ nhưng lại nhắn nhầm sang máy chồng để xem anh phản ứng như thế nào.

Học đòi theo trend trên mạng thử lòng chồng tôi và cái kết đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Ban đầu C cũng thấy điên rồ quá, ai lại đi làm như thế bao giờ. Nhưng khi thấy các chị kể nào thì chồng ghen, giữ chặt hơn, ngày nào cũng đưa đón đi làm vì sợ mất vợ thì bản thân C lại cảm thấy khá hay ho, thú vị.

Gần đây C thấy chồng đối xử với mình cũng lạnh nhạt, hờ hững. Cứ về đến nhà là chỉ ôm khư khư lấy cái điện thoại chơi điện tử, chẳng quan tâm gì đến vợ. Mấy câu chuyện hài trên facebook còn thu hút chồng hơn cả việc nói chuyện với C. Vợ chồng sống với nhau lâu rồi, tình cảm nhạt đi cũng là chuyện dễ hiểu. Nghĩ đây có khi cũng là một cách hay để hâm nóng lại tình cảm gia đình, C cũng thử theo trò này xem sao.

C soạn một cái tin với nội dung thế này: "Anh à, mình chấm dứt đi. Em sợ chồng em biết chuyện hai chúng mình. Em cũng không muốn mất gia đình". Gõ xong xuôi, C gửi ngay cho chồng. Nghĩ sẽ như mấy chị cùng cơ quan, chồng điên lên ghen tuông rồi giữ vợ chặt hơn. C thấp thỏm chờ cả một buổi chiều xem phản ứng của chồng ra sao. Thế nhưng chồng C chẳng hề nhắn lại dù đã xem.

C chỉ nghĩ chắc anh biết thừa đây là trò đùa vui của hội chị em, nhàn rỗi trêu chọc. Không ngờ tối hôm đó về nhà, C thấy trong nhà đông người lắm. Bước vào, C ngỡ ngàng khi thấy bố mẹ chồng, bố mẹ mình đang ngồi tề tựu đông đủ. Ngớ người không hiểu có chuyện gì mà bố mẹ lại sang đây, nhìn mặt lại còn hằm hằm sát khí. C cúi đầu chào bố mẹ rồi ngơ ngác hỏi chồng có chuyện gì mà sao thái độ của bố mẹ lại lạ thế. Chồng C bất ngờ vung tay cho C cái bạt tai nổ đom đóm mắt rồi quát giật giọng: “Hôm nay cô nhắn tin hẹn hò với ai, kể lại cho mọi người nghe đi. Nếu như cô muốn có người khác thì cứ thoải mái nói thẳng ra, bố mẹ hai bên đây rồi, chúng ta giải quyết luôn”.

C sững sờ trước lời chồng nói. Hóa ra không phải anh bận hay nghĩ C trêu chọc, mà chỉ là anh đọc xong tin nhắn, nghĩ C ngoại tình nên anh sắp xếp cuộc gặp mặt luôn và ngay này để xử lý C. Chuyện đùa đi quá xa rồi, C hấp tấp thanh minh rằng không có chuyện C ngoại tình gì, đây chỉ là trò đùa của mấy chị em ở công ty nhắn tin thử lòng chồng thôi. C xin mọi người hãy tin C. Nếu cần C sẽ nhờ các chị đồng nghiệp đến nhà mình để giải thích.

Học đòi theo trend trên mạng thử lòng chồng tôi và cái kết đắng lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Bố mẹ chồng giận dữ vì trò lố bịch này nên về luôn. Mẹ C thì quay ra khó chịu nhắc C không có việc gì làm thì nghĩ cách mà chăm chồng chăm con, đừng có làm mấy trò nhảm nhí này nữa để bố mẹ xấu mặt. Mọi người ra về hết, chồng C cũng nổi trận lôi đình đóng sập cửa phòng lại không nói chuyện. C xin lỗi các kiểu rồi mà không ăn thua. Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào cả. Giờ C chẳng biết làm thế nào để giải quyết chuyện ngu ngốc này của mình đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 24 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy