Học đòi theo trend trên mạng thử lòng chồng tôi và cái kết đắng lòng

Gần đây C thấy chồng đối xử với mình cũng lạnh nhạt, hờ hững. Cứ về đến nhà là chỉ ôm khư khư lấy cái điện thoại chơi điện tử, chẳng quan tâm gì đến vợ. Mấy câu chuyện hài trên facebook còn thu hút chồng hơn cả việc nói chuyện với C. Vợ chồng sống với nhau lâu rồi, tình cảm nhạt đi cũng là chuyện dễ hiểu. Nghĩ đây có khi cũng là một cách hay để hâm nóng lại tình cảm gia đình, C cũng thử theo trò này xem sao.

Ban đầu C cũng thấy điên rồ quá, ai lại đi làm như thế bao giờ. Nhưng khi thấy các chị kể nào thì chồng ghen, giữ chặt hơn, ngày nào cũng đưa đón đi làm vì sợ mất vợ thì bản thân C lại cảm thấy khá hay ho, thú vị.

C soạn một cái tin với nội dung thế này: "Anh à, mình chấm dứt đi. Em sợ chồng em biết chuyện hai chúng mình. Em cũng không muốn mất gia đình". Gõ xong xuôi, C gửi ngay cho chồng. Nghĩ sẽ như mấy chị cùng cơ quan, chồng điên lên ghen tuông rồi giữ vợ chặt hơn. C thấp thỏm chờ cả một buổi chiều xem phản ứng của chồng ra sao. Thế nhưng chồng C chẳng hề nhắn lại dù đã xem.

C chỉ nghĩ chắc anh biết thừa đây là trò đùa vui của hội chị em, nhàn rỗi trêu chọc. Không ngờ tối hôm đó về nhà, C thấy trong nhà đông người lắm. Bước vào, C ngỡ ngàng khi thấy bố mẹ chồng, bố mẹ mình đang ngồi tề tựu đông đủ. Ngớ người không hiểu có chuyện gì mà bố mẹ lại sang đây, nhìn mặt lại còn hằm hằm sát khí. C cúi đầu chào bố mẹ rồi ngơ ngác hỏi chồng có chuyện gì mà sao thái độ của bố mẹ lại lạ thế. Chồng C bất ngờ vung tay cho C cái bạt tai nổ đom đóm mắt rồi quát giật giọng: “Hôm nay cô nhắn tin hẹn hò với ai, kể lại cho mọi người nghe đi. Nếu như cô muốn có người khác thì cứ thoải mái nói thẳng ra, bố mẹ hai bên đây rồi, chúng ta giải quyết luôn”.

C sững sờ trước lời chồng nói. Hóa ra không phải anh bận hay nghĩ C trêu chọc, mà chỉ là anh đọc xong tin nhắn, nghĩ C ngoại tình nên anh sắp xếp cuộc gặp mặt luôn và ngay này để xử lý C. Chuyện đùa đi quá xa rồi, C hấp tấp thanh minh rằng không có chuyện C ngoại tình gì, đây chỉ là trò đùa của mấy chị em ở công ty nhắn tin thử lòng chồng thôi. C xin mọi người hãy tin C. Nếu cần C sẽ nhờ các chị đồng nghiệp đến nhà mình để giải thích.

Bố mẹ chồng giận dữ vì trò lố bịch này nên về luôn. Mẹ C thì quay ra khó chịu nhắc C không có việc gì làm thì nghĩ cách mà chăm chồng chăm con, đừng có làm mấy trò nhảm nhí này nữa để bố mẹ xấu mặt. Mọi người ra về hết, chồng C cũng nổi trận lôi đình đóng sập cửa phòng lại không nói chuyện. C xin lỗi các kiểu rồi mà không ăn thua. Đúng là chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào cả. Giờ C chẳng biết làm thế nào để giải quyết chuyện ngu ngốc này của mình đây?