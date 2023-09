Nhưng hãy nhớ rằng, tình dục lại càng quan trọng với đàn ông đã nếm qua ngoại tình. Sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý, vợ phải biết thay đổi, làm mới và có chút “chiêu trò” khi gần gũi với chồng. Cảm giác lạ là những gì đàn ông thấy thỏa mãn khi ngoại tình. Và bạn phải cho chồng cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ, để chồng không thể “thoát” khỏi mình lần nữa.

Đừng rụt rè trên giường nữa, vì đàn ông say mê dáng vẻ hư hỏng của những cô bồ. Đừng ngại nói về tình dục nữa, vì đàn ông luôn muốn lắng nghe nhu cầu của người phụ nữ bên cạnh. Hãy nhớ rằng, tình dục có thể là nguyên do chồng ngoại tình, cũng có thể là lý do chồng không dám ngoại tình.