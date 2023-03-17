Học cô vợ cao tay ‘chiêu trò’ giữ chân chồng từng ngoại tình, tôi bất ngờ nhận ra lí lẽ khôn ngoan tưởng như ‘muối bỏ bể’ chỉ nhờ 3 điều đơn giản

Tâm sự 17/03/2023 02:00

Khi chọn tha thứ, cách mà những người phụ nữ tự làm mới mình, giúp chồng không bao giờ chán nữa nằm ở 3 điều chị em nào cũng nên nhớ:

Không người phụ nữ nào từng nghĩ sẽ có lúc chọn tha thứ cho một người đàn ông ngoại tình. Sau khi chồng ngoại tình trở về, những người vợ sẽ phải đi một con đường khó khăn. Bạn không chỉ phải cố gắng quên đi chuyện cũ, mà còn phải biết cách giữ đàn ông "chặt hơn". Vì người chồng từng ngoại tình, trái tim anh ấy đã không còn dễ đoán như trước kia...

Đa số đàn ông từng ngoại tình đều đã nếm trải cảm giác mới mẻ trong tình dục với nhân tình. Đây sẽ là một chướng ngại tâm lý với bất kì người vợ nào. Tha thứ không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận. Bạn cần thời gian để hồi phục, để tìm lại sự thân mật, gắn bó giữa hai vợ chồng.

Nhưng hãy nhớ rằng, tình dục lại càng quan trọng với đàn ông đã nếm qua ngoại tình. Sau khi vượt qua chướng ngại tâm lý, vợ phải biết thay đổi, làm mới và có chút “chiêu trò” khi gần gũi với chồng. Cảm giác lạ là những gì đàn ông thấy thỏa mãn khi ngoại tình. Và bạn phải cho chồng cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ, để chồng không thể “thoát” khỏi mình lần nữa.

Đừng rụt rè trên giường nữa, vì đàn ông say mê dáng vẻ hư hỏng của những cô bồ. Đừng ngại nói về tình dục nữa, vì đàn ông luôn muốn lắng nghe nhu cầu của người phụ nữ bên cạnh. Hãy nhớ rằng, tình dục có thể là nguyên do chồng ngoại tình, cũng có thể là lý do chồng không dám ngoại tình. 

Học cô vợ cao tay ‘chiêu trò’ giữ chân chồng từng ngoại tình, tôi bất ngờ nhận ra lí lẽ khôn ngoan tưởng như ‘muối bỏ bể’ chỉ nhờ 3 điều đơn giản - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng từng thừa nhận với bạn rằng, anh ấy ngoại tình vì không được bạn lắng nghe, thấu hiểu nhiều. Dù có thể đàn ông chỉ lấy việc không được vợ lắng nghe làm một cái cớ nhỏ cho việc ngoại tình, nhưng vợ vẫn nên nhìn lại chính mình đôi chút.

Đàn ông khi không được lắng nghe, sẽ có nhu cầu tìm kiếm người tình nguyện nghe họ nói. Áp lực từ công việc, tiền bạc, gia đình khiến đàn ông thấy mệt mỏi. Và họ sẽ chán về nhà khi vợ luôn chỉ than thở, chê bai hay trách móc họ. Trong mối quan hệ vợ chồng, chỉ cần thiếu lắng nghe, giao tiếp trong một thời gian dài thì khoảng cách sẽ vô hình xuất hiện. Đây là kẻ hở để người thứ ba chen vào.

Bởi thế, sau khi chồng trở về, vợ nên học cách theo sát những suy nghĩ hay thay đổi cảm xúc của chồng. Hơn nữa, cùng nhau chia sẻ suy nghĩ sẽ giúp vợ chồng vượt qua thời gian hàn gắn rạn nứt lúc này.

Có những cam kết chung thủy với chồng

Lòng tin của bạn có thể đã từng đổ vỡ vì sai phạm của chồng. Bạn tha thứ nhưng vẫn phải có những cam kết thủy chung nhất định với chồng. Hãy đưa ra những điều kiện để bạn có nền tảng tin tưởng chồng, đồng thời đảm bảo chồng không tái phạm lần nữa. Những quy tắc chung này đừng quá ràng buộc chồng, nên cho anh ấy tự do vừa phải, nhưng cũng khiến bạn đủ an tâm.

Học cô vợ cao tay ‘chiêu trò’ giữ chân chồng từng ngoại tình, tôi bất ngờ nhận ra lí lẽ khôn ngoan tưởng như ‘muối bỏ bể’ chỉ nhờ 3 điều đơn giản - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông thật sự hối lỗi sẽ luôn tuân thủ quy tắc chung thủy của bạn đặt ra. Và quy tắc này cũng sẽ là bước đệm cho việc vun đắp lại gia đình của cả hai.

Giữ đúng vai trò và tình yêu thương cho gia đình

Tâm lý của vợ có chồng từng ngoại tình thường nhiều tổn thương và bất mãn. Nhưng một khi đã chấp nhận tha thứ thì bạn phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Ngoại tình là lỗi của chồng, tha thứ là lựa chọn của bạn vì thế hãy đảm bảo đúng vai trò của mình trong gia đình. Cũng như tình yêu bạn dành cho con cái, họ hàng hai bên cũng không thể bị ảnh hưởng.

Hãy cố gắng nấu những bữa cơm ngon, chăm sóc gia đình, hay bày tỏ yêu thương với chồng con như trước. Từ đó, chồng sẽ càng cố gắng để sửa sai và bù đắp cho vợ con.

Với đàn ông ngoại tình, phụ nữ một khi tha thứ hãy kiên nhẫn và khôn khéo trong cách giữ họ hơn. Vì nếu giữ sai cách, rất có thể đàn ông sẽ quay lại con đường sai lầm lần nữa...

 

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