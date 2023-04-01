Thế rồi, Tú cặp bồ với Linh. Cô bồ ấy của Tú đẹp lắm, ả ta hơn Hòa những 5 tuổi nhưng vẫn quyến rũ đàn ông mê hồn. Cũng chính bởi điều đó mà Tú mê Linh, chuyện cặp bồ Tú vẫn giấu vợ và thường xuyên hẹn Linh ra nhà nghỉ vào tầm trưa.

Từ ngày có bầu đến giờ đã hơn 6 tháng rồi mà Hòa vẫn ốm suốt. Cô gầy rộc đi, chẳng ăn uống được gì nhiều. Thấy vợ bầu bì ngày 1 xuống sắc, xấu thậm tệ Tú chán lắm. Anh cứ suốt ngày so sánh vợ mình với vợ người ta rồi lại quay sang than trách Hòa sao chẳng biết giữ gìn nhan sắc gì hết, trong khi anh lại là người yêu cái đẹp. Chồng đã không hiểu, thương vợ thì thôi lại còn trách móc nên Hòa buồn lắm, cô chẳng nói nhiều mà cứ lặng lẽ vào giường nằm khóc vì tủi thân.

Khước từ nhã ý và kế hoạch thế chân Hòa trong nhà của Linh, Tú bị Linh ghét ra mặt. Cô nói thẳng và chửi Tú là ngu khi không chọn cô mà ở bên con vợ đã xấu lại nghèo rớt mùng tơi như thế. Nhưng Tú chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi xin lỗi và nói 1 câu khiến Linh tức sôi máu: “Anh xin lỗi, nhưng chúng mình chỉ có thể cặp bồ với nhau thôi, anh không thể bỏ vợ được!”.

Nhiều lần ở bên Tú, Linh nũng nịu giục anh về bỏ vợ để cưới cô ta. Linh bảo cô ấy muốn Tú là chồng và không muốn là người dự bị, bồ trong bóng tối thế này nữa. Linh bảo nếu Tú bỏ vợ cưới cô, cô ấy sẽ cho Tú nhà lầu xe hơi và cả sự nghiệp nữa. Nghe vậy Tú sướng lắm, nhưng trong lúc u mê vì khối vật chất quá lớn người tình cho Tú lại nghĩ tới vợ và cảm thấy có lỗi với Hòa vô cùng.

Không nói gì nữa, Linh bỏ về trong tức giận mặc Tú ở lại nhà nghỉ. Những tưởng Linh bỏ về nhà và không nghĩ gì về chuyện đòi lật đổ Hòa và là vợ anh. Nhưng không, trưa hôm ấy Tú không đến cơ quan luôn mà về nhà thăm vợ. Vừa rẽ vào ngõ nhà mình thì Tú chết trân thấy Linh đang lôi Hòa vào trong con ngõ hẻm vắng người vừa kéo vừa nghiến răng chì chiết.

- Nếu ngày mai mày không ly hôn chồng, bước ra khỏi nhà thì mẹ con mày chết với tao đấy. Đừng có cứng với con này hiểu chưa?

- Tôi bảo không đấy. Chị có gan thì bảo chồng tôi bỏ đi, cái ngữ đã đi cướp chồng lại còn đến tận nhà người ta đánh ghen ngược như chị không biết xấu hổ à? Chị đừng mơ thế chân tôi nhé, tôi thách chị làm được điều đó đấy. Loại gái đ*** như chị, chồng tôi chỉ chơi thôi chứ cưới á, còn lâu nhé.

Bốp 1 cái, Linh tát thật đau vào mặt Hòa rồi nhìn xuống bụng bầu của vợ Tú trợn mắt, nghiến răng vớ lấy cái gậy vứt ở lề đường cầm lên định táng thẳng vào cái bụng bầu của Hòa. Qúa sốc về chuyện này, Tú không thể đứng ngoài nhìn xem được nữa. Anh vứt xe đấy, chạy hớt hải vào ôm lấy Linh và giành lấy chiếc gậy ném đi thật xa rồi đẩy bồ ngã dúi dụi xuống đường đau điếng.

Mặc bồ ngã đau hay không, Tú vội vã đến bên vợ sờ bụng rồi xem khắp người Hòa có bị thương ở đâu không. Thấy chồng sẵn sàng đánh bồ bảo vệ mẹ con mình, Hòa cảm động rớt nước nhưng chưa kịp nói câu gì thì Linh đã đứng dậy và lao đến định đánh cả 2 vợ chồng Tú. Thấy vậy anh ôm chặt lấy vợ, đỡ đòn cho vợ rồi quay lại tát bồ 1 cái thật đau và tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với cô ta.

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- Cô nghĩ mình là ai mà dám đụng tới vợ tôi. Nói cho cô biết, hạng gái sẵn sàng nằm ngửa như cô tôi khinh. Với tôi cô chỉ là trò chơi, lúc nào thích thì bỏ không thì vứt đi chẳng tiếc. Còn vợ tôi, tôi có ngu đâu mà bỏ.

- Anh… anh nhớ lấy những lời này. Rồi có ngày tay trắng đừng đến cầu xin con này cứu nhé.

Tức tối vì vụ đánh ghen ngược, cướp chồng không thành công Linh bỏ về trước sự đàm tiếu của mấy người dân quanh đó ra xem. Đỡ vợ về nhà, Tú quỳ xuống ôm bụng bầu của vợ xin lỗi các kiểu. Biết chồng ngoại tình, lại còn để bồ tới tận đây đánh vợ để cướp chồng Hòa buồn lắm. Cô không nói câu gì với Tú cả mà lặng lẽ đi vào phòng khóa trái cửa khóc.

Từ hôm đó đến giờ đã 1 tuần trôi qua, Hòa vẫn chưa mở lời với chồng. Có lẽ chuyện kia là cú sốc tinh thần quá lớn với Hòa, vả lại cô muốn chồng hiểu và cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ mang thai có chồng ngoại tình nó đau đớn thế nào. Suốt 1 tuần nay, Tú cố gắng thể hiện và là 1 người đàn ông tốt mong vợ tha thứ, nhưng anh vẫn chưa thể làm vợ cười, mở lời. Có lẽ chuyện anh gây ra không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Nhưng chỉ cần Hòa cứ ở bên anh, cho anh cơ hội sửa sai thế là tốt lắm rồi. Giờ anh mới thấm câu nói người ta hay trêu nhau: “Ra đường sợ nhất công nông/Về nhà sợ nhất vợ không nói gì”.