Hoảng hồn khi phát hiện cô bạn thân ngồi gác chân lên đùi chồng, tôi làm hành động này khiến cả hai bàng hoàng, tách nhau ra xa

Tâm sự 05/10/2023 05:15

Mới đây, Ngọc lại đến nhà tôi ăn cơm. Lúc tôi dọn cơm ra đã thấy cô ta ngồi gác một chân lên đùi chồng mình, nhìn tôi với vẻ mặt thách thức.

Chào mọi người, tôi đang rất điên đầu với cô bạn thân của chồng. Chồng nhỏ hơn tôi 3 tuổi, công danh sự nghiệp không bằng tôi. Nhưng anh là người ôn hòa, dịu dàng. Tôi thích điều đó nên đã chủ động tỏ tình với anh. Hiện tại chúng tôi mới cưới được 2 tháng và vẫn đang trong thời gian trăng mật.

Thế mà có một kẻ cứ xen ngang chuyện vợ chồng tôi. Đó chính là cô bạn thân của chồng, tên Ngọc. Hai người thân nhau từ hồi bé, lớn lên lại học cùng trường đại học, rồi giờ lại làm chung công ty nên tình cảm lắm. Hồi tôi về ra mắt gia đình anh, mẹ anh còn bất ngờ và nói rằng cứ tưởng anh và Ngọc yêu nhau.

Tôi nhiều lần cảnh cáo chồng phải giữ khoảng cách, cư xử đúng mực với Ngọc, tránh để mọi người hiểu lầm. Chồng tôi còn cho rằng tôi ghen tuông nên mới nói thế, chứ giữa hai người hoàn toàn trong sáng. Tôi chẳng biết có trong sáng không nhưng ngày nào Ngọc cũng ghé nhà tôi mấy lần vì những lý do trên trời dưới đất cũng đủ để tôi bực mình rồi.

Có lần, cô ta ngang nhiên đem váy áo tới nhà tôi tắm với lý do nhà mình bị mất nước. Tắm xong còn vô tư quấn khăn tắm đi ra ngoài, lượn một vòng mới vào phòng thay đồ. Tôi bực ra mặt, bảo chồng nhắc nhở thì anh cười cười cho qua chuyện.

Hoảng hồn khi phát hiện cô bạn thân ngồi gác chân lên đùi chồng, tôi làm hành động này khiến cả hai bàng hoàng, tách nhau ra xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, Ngọc lại đến nhà tôi ăn cơm. Lúc tôi dọn cơm ra đã thấy cô ta ngồi gác một chân lên đùi chồng mình, nhìn tôi với vẻ mặt thách thức. Tôi gắt gỏng bảo Ngọc phải biết giữ ý tứ, con gái chưa chồng mà ngồi gác chân lên đùi đàn ông có vợ thế kia thì còn ra thể thống gì nữa? Ngọc cũng chẳng vừa. Cô ta đanh đá đáp lại: "Chị mới ở bên Minh một năm, sao sánh bằng tình cảm thân thiết giữa chúng tôi đã hơn 20 năm nay. Trước giờ tôi vẫn ngồi thế này có sao đâu".

Tôi bực quá, nhìn sang chồng thì thấy anh vẫn điềm nhiên ngồi bóc vỏ tôm bỏ vào bát của Ngọc. Lúc này, tôi không sao kiềm chế được nữa nên "chốt" luôn: "Nếu vậy thì mời hai người biến ra khỏi nhà giúp tôi. Tôi là vợ có cưới hỏi đàng hoàng mà anh còn dám dẫn gái hư về đây để làm chướng mắt tôi sao? Biến".

Cả Minh và Ngọc đều bàng hoàng, không ngờ tôi lại phản ứng mạnh mẽ như thế. Lúc đó chồng tôi mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề nên vội vã thanh minh rồi bảo cô bạn thân ngồi xuống đúng vị trí. Nhưng tôi không cho phép cô ta ngồi lại trong nhà mình nữa nên đuổi thẳng cổ. Minh có vẻ thương xót cho bạn thân lắm nhưng không dám làm trái ý vợ.

Đuổi Ngọc đi rồi tôi vẫn không khỏi bực mình và nghi ngờ chồng. Liệu hai người bọn họ có âm mưu hay giấu giếm tôi điều gì không? Nếu chỉ là bạn bè thì sao lại thân thiết đến mức đó? Tôi có nên thuê thám tử theo dõi chồng mình không?

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Nhiều hôm tức quá, tôi có cãi lại vài câu, thì chồng lập tức bênh mẹ. Anh nói rằng tôi có thể làm 2 món mặn, 1 món thịt cho mẹ và 1 món cá cho cả nhà, chẳng qua là tôi kẹt sỉ với mẹ chồng nên mới thế. Nghe có ức không cơ chứ!

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