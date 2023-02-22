'Hóa đá' nghe chồng đề nghị hủy hôn chỉ vì anh trúng tiếng sét ái tình với cô bê tráp

Tâm sự 22/02/2023 20:14

Vừa mới hôm qua chúng tôi còn là đôi vợ chồng sắp cưới khiến biết bao người ngưỡng mộ và ghen tị. Tại sao chỉ qua 1 đêm Quang lại có thể nói ra lời chia tay?

Tôi và Quang yêu nhau đến nay đã tròn 6 năm. Thời gian bên nhau có thể nói là khá dài, hiện tại công việc của chúng tôi đều đã ổn định và tôi thì đã 29 tuổi đâu còn trẻ trung gì nữa. Một đám cưới đẹp như cổ tích là điều tất yếu giữa chúng tôi mà thôi.

Nhà tôi và nhà Quang đều khá có điều kiện, vì thế để chúc mừng sự kiện vui mừng của các con, bố mẹ hai bên đã tiến hành một lễ hỏi rất linh đình. Nguyên đám hỏi của chúng tôi đã mời khách đến mấy chục mâm, trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu và thực đơn thì rất sang chảnh. 

Bạn bè tôi ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ tôi lấy được người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, giữa chúng tôi còn từng có một mối tình đẹp như thơ. Tôi cũng hạnh phúc lắm khi chuyện tình dài hơi của mình cuối cùng cũng đi đến một cái kết tốt đẹp.

Thế nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ đã vỡ tan tành hết. Hi vọng và tương lai của tôi sụp đổ trong phút chốc. Qua một đêm, sáng ra Quang đột ngột hẹn gặp tôi ở một quán cà phê yên tĩnh, nói rằng có chuyện quan trọng muốn thông báo cho tôi biết. Khi tôi đến nơi, nhìn vẻ mặt Quang không bình thường, tôi liền lo lắng hỏi anh có chuyện gì.

 

Quang im lặng rất lâu rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rành rọt từng chữ: “Mình chia tay đi em”. Tôi hóa đá không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nếu là trò đùa thì đây là lời trêu chọc không hề thú vị chút nào. Còn nếu là sự thật thì quá mức hoang đường. Vừa mới hôm qua chúng tôi còn là đôi vợ chồng sắp cưới khiến biết bao người ngưỡng mộ và ghen tị. Tại sao chỉ qua 1 đêm Quang lại có thể nói ra lời chia tay?

Thế rồi Quang kể rằng ngày hôm qua trong đội bê tráp anh đã trúng tiếng sét ái tình với một cô gái trẻ xinh đẹp. Đó là đội bê tráp tôi thuê của đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đó nên nhân viên của họ đều là những cô gái xinh đẹp chẳng khác gì người mẫu. Nhưng tới mức vì một cô gái vừa quen biết 1 ngày mà đã muốn hủy hôn vợ sắp cưới ư? Thật sự khó bề tin nổi!

'Hóa đá' nghe chồng đề nghị hủy hôn chỉ vì anh trúng tiếng sét ái tình với cô bê tráp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi buồn lắm nhưng vẫn cố khuyên Quang nên nghĩ lại, tôi sẽ đồng ý tha thứ cho anh lần này, vì những tình nghĩa chúng tôi đã có với nhau. Nhưng Quang bảo anh đã suy nghĩ cả đêm và không hề hối hận khi nói ra lời chia tay. 

Anh bảo thực ra chính vì thời gian yêu nhau quá lâu nên tình cảm anh dành cho tôi đã nhạt nhẽo dần. Đám cưới chỉ là vì không còn sự lựa chọn nào khác, anh không đành lòng bỏ rơi tôi mà thôi. Đó cũng là lý do mà anh cứ lần khứa chuyện đám cưới cho tới tận bây giờ.

Hôm qua sau khi đám hỏi kết thúc, anh và cô gái đó đã gặp riêng và đêm qua họ ở cạnh nhau suốt cả đêm. Anh kể anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, do đó anh phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa sau một đêm nồng nàn với người phụ nữ khác, Quang nhận ra anh thực sự không còn yêu tôi một chút nào. Với những lý do đó, Quang chỉ còn cách hủy hôn, dù biết rằng điều đó sẽ khiến tôi chịu tổn thương sâu sắc.

 

Tôi phẫn nộ và đau đớn vô cùng, đã giáng cho Quang hai cái tát nhưng anh chỉ ngồi im chịu trận. Anh bảo hi vọng tôi đồng ý hủy hôn trong hòa bình, làm ầm ĩ lên cũng chẳng có lợi gì cho tôi vì sau này tôi còn phải lấy chồng. Mà cố chấp tiến hành đám cưới thì tôi cũng đâu được hạnh phúc với người đàn ông đã hết yêu mình.

Thật sự đau đớn đến mức tức tưởi nhưng còn cách nào đâu ngoài chấp nhận sự thật phũ phàng là Quang đã không còn yêu tôi nữa. Làm sao tôi đủ sức để giữ một người muốn ra đi? Chưa nói anh còn phản bội tôi rồi!

Về nhà tôi thông báo với bố mẹ chuyện hủy hôn, nói rằng tôi và Quang bất đồng sâu sắc không thể dung hòa nổi. Nhưng mẹ tôi rất tinh ý, bà gặng hỏi mãi cuối cùng tôi đành nói ra sự thật đau lòng ấy. Mẹ tôi vô cùng phẫn nộ, bà bảo sẽ không để cho Quang được yên ổn.

Tôi nửa muốn buông tay để bản thân được thanh thản, nhẹ nhõm nhưng cũng muốn trả đũa Quang thật thích đáng, vì những gì anh ta đã gây ra cho tôi. Thà rằng ngay từ đầu đừng nói gì tới chuyện đám cưới, đằng này lễ ăn hỏi vừa tổ chức xong lại đòi hủy hôn, có khác gì giáng một cú tát mạnh mẽ vào tôi và gia đình tôi cơ chứ.

 Tôi nên làm thế nào đây hả mọi người? Phương án nào mới là tốt cho bản thân tôi?

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