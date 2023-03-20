Hộ tống mẹ chồng đến nhà nghỉ bắt gian bố chồng, vừa xông cửa vào lật tấm chăn lên, mẹ bất ngờ quỳ sụp vạn xin khi nhìn thứ bên dưới

Vừa đến cửa phòng trọ, mẹ chồng đã la lối ầm ĩ, mắng nhiếc bố chồng tôi không thương tiếc, rồi đập cửa xông vào trong trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người xung quanh.

Tôi về làm dâu nhà chồng tính đến nay đã được 5 năm, cũng may bố mẹ chồng tôi đều là những người hiểu chuyện, tốt bụng nên sống cảnh làm dâu tôi tuyệt nhiên không phải chịu đựng dè chừng như những người phụ nữ khác. Duy chỉ có điều, mẹ chồng tôi có m.áu “hoạn thư” cấp độ 10 nên rất hay nghi ngờ bố chồng tôi rồi suy diễn ông đi cặp kè với bà này, bà nọ, làm không khí gia đình nhiều khi “dở khóc dở cười”. Vợ chồng tôi cũng vì thế mà không ít phen đau đầu nhức óc. Lần gần đây nhất, mẹ chồng tôi chẳng hiểu nghe ở đâu mấy bà ngoài chợ bảo bố đang có nhân tình trẻ, thuê cả nhà sống chung với nhau, thế là chẳng biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, mẹ tôi ba m.áu sáu cơn về nhà đ.ập tan cả đống chén đĩa, khóc lóc um sùm rồi bắt cả tôi đi cùng bà đến bắt tại trận bố ngoại tình ở phòng trọ.

Ảnh minh họa: Internet Tôi khuyên giải mãi mẹ chồng phải tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện, nghe bố chồng tôi giải thích rồi tính tiếp, nhưng bà một hai vẫn chẳng chịu nghe, không những thế bà còn nói tôi bao che cho bố chồng, nếu không đi cùng bà thì bà từ mặt cả hai vợ chồng tôi luôn, dù lòng không cam nhưng phận làm dâu chẳng thể trái ý mẹ chồng, tôi đành nhận lời đi cùng bà. Vừa đến cửa phòng trọ, mẹ chồng đã la lối ầm ĩ, mắng nhiếc bố chồng tôi không thương tiếc, rồi đập cửa xông vào trong trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người xung quanh. Vào đến nơi, bố chồng tôi đang bê bát cháo chợt đứng sững người kinh ngạc, còn mẹ chồng thì lao vào lật tung chiếc chăn trên người cô bồ trẻ của bố, đang định giơ tay tát thì:

- Mẹ, là con, Lan đây, mẹ làm gì thế? - Ơ, con Lan, sao lại là mày? - Bà…bà đang làm cái gì thế hả? - Tôi…tôi tưởng ông… Sao hai bố con lại ở đây? Tôi và bố chồng đúng là không còn biết giấu mặt vào đâu, hóa ra tất cả sự việc là do cô em chồng đang đi học xa của tôi, cô ấy phải đi lánh nạn để trốn anh chàng mà mẹ tôi nhất quyết mai mối, cho nên mới chuyển phòng trọ sang chỗ khác để anh ta không tìm được, chuyện này chỉ mỗi mình bố chồng tôi biết, nếu mà nói cho mẹ chồng tôi thì chắc chắn bà sẽ gọi ngay cho “chàng rể quý” kia mà báo tin. Đơt này, cô em chồng tôi lại bị sốt virus nằm bẹp giường suốt, thế là bố chồng đành phải “lén lút” vợ sang chăm con gái mấy hôm, vậy mà, chưa gì đã bị đánh ghen lu loa lên cho cả xóm biết. Ảnh minh họa: Internet Mẹ chồng tôi sau khi nghe hết câu chuyện thì khóc lóc quay sang hết xin lỗi bố chồng vì đã hiểu lầm ông, rồi đến tôi vì đã vô cớ mắng mỏ con dâu tội bao che bố chồng, còn bố tôi thì tức lắm, phen này chắc nhà chồng tôi lại chiến tranh lạnh dài dài rồi. Đúng là không nhà nào giống nhà chồng tôi mà!

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