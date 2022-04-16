Con dao, sâu bướm, bươm bướm và trái táo có một điểm chung đó là chúng có thể tiết lộ nỗi sợ hãi của bạn. Nhìn thấy một chú hề đáng sợ hoặc một con nhện đang bò về phía bạn có thể khiến bạn phải nhảy ra khỏi chỗ ngồi nhưng có những nỗi sợ hãi tồn tại ẩn sâu trong tiềm thức của bạn và bạn thậm chí có thể không nhận thức được sự hiện diện của chúng.
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Bright Side chúng tôi muốn đánh vào tiềm thức bên trong của bạn để giúp bạn biết được điều bạn thực sự sợ hãi là gì. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh và chú ý đến hình ảnh đầu tiên mà bạn thấy được.
Bạn thấy hình ảnh gì đầu tiên?
Ảnh minh họa: Internet
- Nếu bạn thấy con bươm bướm: 2.Nếu bạn thấy trái táo:
Nhìn thấy quả táo đầu tiên có nghĩa là nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là cái chết. Đây có thể không phải là một bí mật quá bất ngờ vì tất cả chúng ta đều sợ hãi về nó. Nhưng có một điều là bạn thực sự sợ mất đi một người rất thân thiết với mình. Bạn là một con người của sự yêu thương, luôn quan tâm đến người khác và có khả năng nỗi sợ hãi này là do trải nghiệm đau thương trước đó. Mất một ai đó trong quá khứ có thể để lại một vết sẹo lâu dài trong tiềm thức của bạn.3.Nếu bạn nhìn thấy con sâu:
Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ "phasmophobia" chưa? Nếu bạn nhìn thấy con sâu bướm, thì trong tiềm thức chỉ cần gợi đến các vấn đề tâm linh, ma quỷ hay kinh dị hoặc bất kỳ thực thể siêu nhiên nào khác đều làm gia tăng nỗi sợ. Ngay cả khi lý trí của bạn biết điều đó không thể là sự thật, bạn vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi những suy nghĩ thoáng qua trong đầu bạn.
4. Nếu bạn thấy một con dao:
Dao là biểu tượng của một mối đe dọa. Nếu bạn nhìn thấy nó lần đầu tiên, nỗi sợ hãi của bạn có thể liên quan đến việc mắc một số bệnh nan y. Tất cả chúng ta đều sợ bệnh tật và tuổi già, nhưng nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn đến nỗi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến bạn khiếp sợ. Hầu hết những người nhìn thấy điều này đầu tiên đều sợ hãi về một số bệnh nan y hoặc cái chết đột ngột mà không có bất kỳ lý do hoặc giải thích nào.
Bạn có biết về nỗi sợ hãi bên trong mình chưa? Còn hững điều khác nào làm bạn sợ hãi? hãy chia sẻ bài kiểm tra này với bạn bè và gia đình của bạn để họ cũng có thể hiểu rõ hơn về nỗi sợ hãi lớn nhất của mình nhé.