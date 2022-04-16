Bright Side chúng tôi muốn đánh vào tiềm thức bên trong của bạn để giúp bạn biết được điều bạn thực sự sợ hãi là gì. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh và chú ý đến hình ảnh đầu tiên mà bạn thấy được.

Nếu bạn thấy con bươm bướm: Ảnh minh họa: Internet Bạn sợ ai đó sẽ phản bội bạn. Bạn có xu hướng mất lòng tin , có thể là do bị người khác làm tổn thương và từ chối bạn trong quá khứ. Bướm cũng có thể tượng trưng cho một vết thương tâm lý không mấy tốt đẹp từ thời thơ ấu của bạn hoặc bạn từng bị cô lập ở nơi làm việc. Khi chúng ta trải qua một trải nghiệm như vậy và bộ não của chúng ta không thể xử lý điều này, nó sẽ hoạt động trở lại khi có một tình huống tương tự và nó sẽ kích hoạt ký ức quay trở lại . 2.Nếu bạn thấy trái táo: Ảnh minh họa: Internet Nhìn thấy quả táo đầu tiên có nghĩa là nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là cái chết. Đây có thể không phải là một bí mật quá bất ngờ vì tất cả chúng ta đều sợ hãi về nó. Nhưng có một điều là bạn thực sự sợ mất đi một người rất thân thiết với mình. Bạn là một con người của sự yêu thương, luôn quan tâm đến người khác và có khả năng nỗi sợ hãi này là do trải nghiệm đau thương trước đó. Mất một ai đó trong quá khứ có thể để lại một vết sẹo lâu dài trong tiềm thức của bạn. 3.Nếu bạn nhìn thấy con sâu:

Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ "phasmophobia" chưa? Nếu bạn nhìn thấy con sâu bướm, thì trong tiềm thức chỉ cần gợi đến các vấn đề tâm linh, ma quỷ hay kinh dị hoặc bất kỳ thực thể siêu nhiên nào khác đều làm gia tăng nỗi sợ. Ngay cả khi lý trí của bạn biết điều đó không thể là sự thật, bạn vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi những suy nghĩ thoáng qua trong đầu bạn.

4. Nếu bạn thấy một con dao:

Ảnh minh họa: Internet

Dao là biểu tượng của một mối đe dọa. Nếu bạn nhìn thấy nó lần đầu tiên, nỗi sợ hãi của bạn có thể liên quan đến việc mắc một số bệnh nan y. Tất cả chúng ta đều sợ bệnh tật và tuổi già, nhưng nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn đến nỗi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến bạn khiếp sợ. Hầu hết những người nhìn thấy điều này đầu tiên đều sợ hãi về một số bệnh nan y hoặc cái chết đột ngột mà không có bất kỳ lý do hoặc giải thích nào.

Bạn có biết về nỗi sợ hãi bên trong mình chưa? Còn hững điều khác nào làm bạn sợ hãi? hãy chia sẻ bài kiểm tra này với bạn bè và gia đình của bạn để họ cũng có thể hiểu rõ hơn về nỗi sợ hãi lớn nhất của mình nhé.