Hình ảnh sau đây sẽ tiết lộ nỗi sợ hãi bên trong của bạn là gì?

Tâm sự 16/04/2022 12:08

Con dao, sâu bướm, bươm bướm và trái táo có một điểm chung đó là chúng có thể tiết lộ nỗi sợ hãi của bạn. Nhìn thấy một chú hề đáng sợ hoặc một con nhện đang bò về phía bạn có thể khiến bạn phải nhảy ra khỏi chỗ ngồi nhưng có những nỗi sợ hãi tồn tại ẩn sâu trong tiềm thức của bạn và bạn thậm chí có thể không nhận thức được sự hiện diện của chúng.

Bright Side chúng tôi muốn đánh vào tiềm thức bên trong của bạn để giúp bạn biết được điều bạn thực sự sợ hãi là gì. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh và chú ý đến hình ảnh đầu tiên mà bạn thấy được.

Bạn thấy hình ảnh gì đầu tiên?

Hình ảnh sau đây sẽ tiết lộ nỗi sợ hãi bên trong của bạn là gì? - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

  1. Nếu bạn thấy con bươm bướm:   
    Hình ảnh sau đây sẽ tiết lộ nỗi sợ hãi bên trong của bạn là gì? - Ảnh 2
    Ảnh minh họa: Internet

    Bạn sợ ai đó sẽ phản bội bạn. Bạn có xu hướng mất lòng tin , có thể là do bị người khác làm tổn thương và từ chối bạn trong quá khứ. Bướm cũng có thể tượng trưng cho một vết thương tâm lý không mấy tốt đẹp từ thời thơ ấu của bạn hoặc bạn từng bị cô lập ở nơi làm việc. Khi chúng ta trải qua một trải nghiệm như vậy và bộ não của chúng ta không thể xử lý điều này, nó sẽ hoạt động trở lại khi có một tình huống tương tự và nó sẽ kích hoạt ký ức quay trở lại .

    2.Nếu bạn thấy trái táo:
  2. Hình ảnh sau đây sẽ tiết lộ nỗi sợ hãi bên trong của bạn là gì? - Ảnh 3
    Ảnh minh họa: Internet

    Nhìn thấy quả táo đầu tiên có nghĩa là nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn là cái chết. Đây có thể không phải là một bí mật quá bất ngờ vì tất cả chúng ta đều sợ hãi về nó. Nhưng có một điều là bạn thực sự sợ mất đi một người rất thân thiết với mình. Bạn là một con người của sự yêu thương, luôn quan tâm đến người khác và có khả năng nỗi sợ hãi này là do trải nghiệm đau thương trước đó. Mất một ai đó trong quá khứ có thể để lại một vết sẹo lâu dài trong tiềm thức của bạn.

    3.Nếu bạn nhìn thấy con sâu:    
Hình ảnh sau đây sẽ tiết lộ nỗi sợ hãi bên trong của bạn là gì? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ "phasmophobia" chưa? Nếu bạn nhìn thấy con sâu bướm, thì trong tiềm thức chỉ cần gợi đến các vấn đề tâm linh, ma quỷ hay kinh dị hoặc bất kỳ thực thể siêu nhiên nào khác đều làm gia tăng nỗi sợ. Ngay cả khi lý trí của bạn biết điều đó không thể là sự thật, bạn vẫn cảm thấy bị ám ảnh bởi những suy nghĩ thoáng qua trong đầu bạn.

4. Nếu bạn thấy một con dao:

Hình ảnh sau đây sẽ tiết lộ nỗi sợ hãi bên trong của bạn là gì? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Dao là biểu tượng của một mối đe dọa. Nếu bạn nhìn thấy nó lần đầu tiên, nỗi sợ hãi của bạn có thể liên quan đến việc mắc một số bệnh nan y. Tất cả chúng ta đều sợ bệnh tật và tuổi già, nhưng nỗi sợ hãi này đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn đến nỗi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng khiến bạn khiếp sợ. Hầu hết những người nhìn thấy điều này đầu tiên đều sợ hãi về một số bệnh nan y hoặc cái chết đột ngột mà không có bất kỳ lý do hoặc giải thích nào.

Bạn có biết về nỗi sợ hãi bên trong mình chưa? Còn hững điều khác nào làm bạn sợ hãi? hãy chia sẻ bài kiểm tra này với bạn bè và gia đình của bạn để họ cũng có thể hiểu rõ hơn về nỗi sợ hãi lớn nhất của mình nhé.

Chồng ép sinh mổ thay vì sinh tự nhiên vì sợ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau khi sinh

Chồng ép sinh mổ thay vì sinh tự nhiên vì sợ ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau khi sinh

Câu chuyện về người chồng buộc vợ phải sinh mổ thay vì sinh tự nhiên, vì sợ cơ âm đạo của người vợ sẽ bị giãn ra và không đạt được thỏa mãn khi quan hệ đã gây tranh cãi lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   nỗi sợ quizz

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Bí mật bên trong phòng tắm và phản ứng ngơ ngác của người chồng

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận