Hiếm muộn mãi mới sinh được đứa con 'quý hơn vàng', cứ tưởng hạnh phúc, chồng bỗng trở mặt vì lý do 'khó đỡ' này

Tâm sự 05/02/2023 18:56

Tôi để ý đã thấy chậm kinh. Tôi thấy trong người khang khác, nhạt miệng và không muốn ăn gì. Tôi thử que thì bất ngờ khi thấy que thử đã lên 2 vạch.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm rồi nhưng lại hiếm muộn. Tôi công nhân ở một công ty sản xuất thiết bị gia dụng. Chồng tôi làm thợ sửa chữa xe máy. Sau khi cưới, chúng tôi cũng như mọi cặp vợ chồng khác, đều mong mỏi sớm được làm cha, làm mẹ. Vậy nhưng sau một năm "thả", bụng tôi vẫn chẳng có gì. Tôi với chồng đưa nhau đi khám. Kết quả tôi thì khỏe mạnh bình thường, chồng tôi thì tinh trùng yếu, khả năng thụ thai tự nhiên gần như bằng không. Bác sỹ kê đơn, tư vấn để chồng tôi bồi bổ và dặn anh phải kiêng rượu, bia, thuốc lá.

Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi với chồng cãi nhau một trận. Tôi trách móc anh rượu bia nhiều, không quan tâm gì đến sức khỏe. Anh thì khăng khăng đó là vì công việc, vì các mối quan hệ xã giao nên mới uống rượu.

Sau đó, chồng tôi cũng giảm số lần đi nhậu nhoẹt, rượu bia và đã uống thuốc nhưng kết quả khám không mấy tiến triển. Bác sỹ khuyên vợ chồng tôi về dồn tiền, đi làm thụ tinh nhân tạo. Cách đó hiệu quả, nhanh chóng và đỡ tốn thời gian.

Hiếm muộn mãi mới sinh được đứa con 'quý hơn vàng', cứ tưởng hạnh phúc, chồng bỗng trở mặt vì lý do 'khó đỡ' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà, sau đó vài ngày, tôi để ý đã thấy chậm kinh. Tôi thấy trong người khang khác, nhạt miệng và không muốn ăn gì. Tôi thử que thì bất ngờ khi thấy que thử đã lên 2 vạch. Thai nhi lúc đó đã được 6 tuần tuổi. Tôi cứ tưởng chồng tôi sẽ vui lắm khi nghe tin này, ai ngờ anh ấy tỏ ra nghi ngờ và luôn miệng hỏi tôi rằng: "Đứa bé là con của ai?"

 

Cứ thế, trong suốt thời gian mang thai, chồng tôi sống trong ngờ vực. Anh luôn miệng lải nhải rằng bác sỹ đã nói anh không thể sinh con tự nhiên, vậy mà vợ lại mang thai mới tài. Tôi đã năm lần bảy lượt  khẳng định với chồng rằng đó là con của anh nhưng anh vẫn không tin. Sau khi con chào đời, những tưởng đứa con sẽ là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng thêm mặn mà thì tôi lại phải sống trong những tháng ngày mệt mỏi, trầm uất.

Lúc con mình được đầy tháng, mọi người đến chúc mừng và ai cũng khen con giống y xì mẹ. Có người khen con có nét giống bố thì bà nội lại bảo: "Nó giống mẹ nó như lột chứ giống gì đằng nội đâu". Sau đó, anh em họ hàng nói ra nói vào khiến chồng tôi đang từ vui vẻ bỗng sa sầm mặt mày. Anh bắt đầu hỏi tôi xem đứa bé có phải là con anh không.

Anh lục lọi mọi giấy tờ khám chữa trong thời kì mang thai của mình rồi lẩm nhẩm tính lại ngày. Thấy thiếu một tờ phiếu khám, anh cũng lục tung trong nhà để tìm bằng được. Thấy có điều gì nghi ngờ, anh tra hỏi tôi suốt đêm.

Vợ chồng tôi kinh tế chẳng khá giả gì. Tiền chữa chạy để có con, chúng tôi cũng phải vay mượn hai bên nội ngoại. Đến giờ, chồng tôi lại đòi đưa con đi xét nghiệm ADN. Anh bảo cả họ nội nhà anh mặt mũi đều sáng láng, thông minh mà đứa con trông chẳng hề giống anh hay bất cứ ai trong hộ nội cả. Anh sẽ vay tiền để đưa con đi xét nghiệm để cho tôi bẽ bàng vì đã lừa chồng bấy lâu nay. Nghe chồng nói vậy, tôi không tin vào tai mình. Tôi đi làm cả ngày, đến tôi về ngủ chung chăn, chung gối với chồng mỗi đêm mà anh vẫn không tin tôi. Vậy mà giờ anh xúc phạm hai mẹ con tôi như vậy. 

Mấy hôm nay, tôi ôm con, cho con bú mà nước mắt chảy không ngừng. Tôi muốn ly dị vì cảm thấy anh chỉ biết nghe người ngoài chứ không tin tưởng vợ, hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải nói thế nào với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng nghèo, lại đông con. Tôi sợ sẽ trở thành gánh nặng của ông bà...

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