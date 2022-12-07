Hì hục cả tiếng trổ hết tài nghệ 'tình trường' cho đêm tân hôn mà vợ cứ trơ như đá, đến khi nghe lời thú nhận sốc của vợ khiến tôi ngã lăn xuống giường

Tâm sự 07/12/2022 16:55

Thế là cứ hùng hục dạo đầu cho vợ suốt cả một tiếng đồng hồ nhưng kết quả đâu vẫn vào đấy.

Tôi và Thanh yêu nhau gần một năm thì quyết định làm đám cưới. Nói ra chắc mọi người không tin, trong suốt một năm ấy tôi và em chưa hề đi qua tới hạn. Thanh bảo xưa nay cô ấy chưa yêu ai cả, trước đây chỉ là những rung động thoáng qua, với tôi mới thực sự là mối tình chính thức và cũng là mối tình cuối.

Kéo vợ vào phòng tân hôn từ sớm, tôi dự định sẽ trổ hết tài nghệ để cho vợ một đêm tân hôn cả đời khó quên. Thế nhưng người phải bất ngờ ngã ngửa và cả đời khó quên lại chính là tôi chứ không phải vợ.

Suốt một tiếng đồng hồ tôi phô diễn tài nghệ và kỹ năng mình tích lũy được qua các mối tình trước và học tập trên phim ảnh. Thế nhưng vợ tôi vẫn trơ như đá, khô như ngói. Cô ấy cứng ngắc và khô khan tới mức tôi có muốn gượng ép để nhập cuộc cũng không thể.

Hì hục cả tiếng trổ hết tài nghệ 'tình trường' cho đêm tân hôn mà vợ cứ trơ như đá, đến khi nghe lời thú nhận sốc của vợ khiến tôi ngã lăn xuống giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thú thật qua khoảng 15 phút dạo đầu, thấy vợ không hề có cảm xúc gì tôi đã lấy làm lạ. Song vì vấn đề tế nhị nên tôi không tiện hỏi thẳng cô ấy. Hơn nữa tôi cũng muốn chứng minh với vợ rằng tôi là một người đàn ông giỏi trong chuyện đó.

Thế là cứ hùng hục dạo đầu cho vợ suốt cả một tiếng đồng hồ nhưng kết quả đâu vẫn vào đấy. Thậm chí tôi còn đọc được sự bất mãn và mất kiên nhẫn trên khuôn mặt vợ.

Lúc ấy vợ im lặng một lát rồi mở ngăn kéo lấy ra một món đồ đưa cho tôi. Tôi giật mình nhìn rõ đó là một lọ gel bôi trơn. Để rồi sau đó nghe cô vợ xinh đẹp tiết lộ bí mật mà tôi không khỏi hoảng hồn đến mức ngã lăn khỏi giường.

Vợ tôi bảo cô ấy là người vô tính. Không hề có hứng thú tình dục với cả nam và nữ! Tôi đã từng được nghe đến xu hướng tính dục này nhưng không bao giờ nghĩ rằng Thanh lại thuộc nhóm người đó. Thanh kể sau nhiều năm phát hiện bản thân không hề có hứng thú với bất kỳ ai, càng không quan tâm tới chuyện tình dục, cô ấy mới biết xu hướng tính dục của mình. Tuy nhiên Thanh vẫn phải lập gia đình và sinh con, cô ấy cũng rất thích được làm mẹ.

Hì hục cả tiếng trổ hết tài nghệ 'tình trường' cho đêm tân hôn mà vợ cứ trơ như đá, đến khi nghe lời thú nhận sốc của vợ khiến tôi ngã lăn xuống giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nói rằng cô ấy chỉ cần sinh được con mà thôi. Sau đó sẽ không ép buộc tôi bất cứ điều gì, tôi ly hôn cưới người khác cũng được. Nếu không ly hôn thì tôi có thể qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài, chỉ cần đừng quá lộ liễu và vẫn có trách nhiệm với con.

Đêm ấy vì quá sốc nên tôi đã bỏ sang phòng làm việc ngủ. Thanh làm vậy có phải là lừa dối tôi hay không? Tại sao cô ấy chẳng nói ra ngay từ đầu? Nếu biết trước thì tôi sẽ không đời nào cưới cô ấy.

Đang lim dim ngủ trên đùi cô nhân tình bé bỏng, bỗng nghe một lời thủ thỉ bên tai khiến tôi phải bật dậy, lao nhanh về nhà

Đang lim dim ngủ trên đùi cô nhân tình bé bỏng, bỗng nghe một lời thủ thỉ bên tai khiến tôi phải bật dậy, lao nhanh về nhà

Câu nói ngày xưa của vợ bỗng nhiên vọng về "mai này em già, em xấu, em không còn sức để hát nữa thì anh cũng sẽ hết yêu em mất". Con đường trước mặt bỗng nhiên như mờ đi. Tôi khóc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân

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