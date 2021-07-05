Hẹn hò qua video: Hãy thử những bí quyết sau để “bắt nhịp” cùng đối phương

Trong đợt dịch lần 4 này, việc giãn cách xã hội “dài hơi” khiến nhiều người ngán ngẩm. Việc trò chuyện, kết nối trên nền tảng trực tuyến như Tinder sẽ khá thú vị.

Và không ngạc nhiên khi thấy rằng mức độ sử dụng video chat tích cực nhất trên Tinder nằm ở các thành viên tại Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nội và đặc biệt là TP.HCM vào tháng 5/2021 vừa qua.

Từ năm ngoái, những cuộc trò chuyện qua video không còn xa lạ. Thậm chí, theo một cuộc khảo sát gần đây của Tinder, 40% thành viên Gen Z còn nói rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng các cuộc trò chuyện video, ngay cả khi mọi thứ bình thường trở lại.

Dù hầu hết các thành viên Tinder cho rằng việc hẹn và tìm hiểu ai đó qua video thì dễ dàng và đỡ áp lực hơn nhiều, nhưng vẫn có những bạn còn thấy e ngại khi mới bắt đầu trò chuyện cùng đối phương. Ngoài việc tự tin thể hiện chính bản thân mình, hãy cùng Tinder khám phá những mẹo nhỏ vô cùng thiết thực và an toàn để có một buổi hẹn video thật đáng nhớ.

Xem xét không gian quanh bạn

Trong một cuộc trò chuyện qua video thì bối cảnh xung quanh có thể phản ánh về tính cách cũng như sở thích của bạn, vì vậy hãy tận dụng nó để ghi điểm trong mắt đối phương.

Bạn có thể gọi video trước bức tường phòng khách chứa đầy tác phẩm nghệ thuật mà bạn yêu thích, hay tủ đồ lưu niệm với những nơi bạn đã từng qua hoặc đơn giản là gần những chậu cây mà bạn mất công chăm chút quanh nhà. Điều này cũng tạo thêm cho người ấy cơ hội để hỏi về những điều liên quan hay sở thích của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn không nên đứng trước cửa sổ (không kéo rèm) vì điều này có thể để lộ khu vực bạn đang sinh sống hay cho họ thấy ảnh chụp của những người thân trong gia đình. Dù gì đây cũng mới chỉ là cuộc hẹn đầu tiên và bạn còn chưa biết nhiều về họ.

Hẹn hò qua video sẽ rất an toàn khi bạn biết cách sử dụng nó đúng cách.

2. Chú ý cách ăn mặc

Có thể bạn không cần phải rời khỏi nhà, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không cần chú ý đến việc ăn mặc. Ăn mặc đẹp không chỉ thể hiện tính cách mà còn giúp bạn luôn cảm thấy tự tin. Tuy nhiên bạn cũng không nhất thiết phải “đóng bộ” để bản thân mình phải khó chịu.

Khi bạn cảm thấy tự tin và thoải mái trong một bộ đồ ngủ đẹp mắt thì có lẽ bạn cũng sẽ tìm được một người vui vẻ với một cuộc hẹn với đồ mặc ở nhà như vậy.

Biết rõ kỳ vọng của đối phương

Việc hiểu rõ đối tượng mà bạn sắp trò chuyện video cùng, họ cần gì và tìm kiếm điều gì đều rất quan trọng.

Hãy cởi mở với họ về vấn đề này từ khi bắt đầu nhắn tin và nói rõ những kỳ vọng của bạn trước khi bắt đầu buổi hẹn trực tuyến. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi sự lúng túng ban đầu và khiến câu chuyện trở nên mượt mà hơn.

Nếu buổi hẹn của bạn diễn ra không như ý, bạn vẫn hoàn toàn có quyền kiểm soát và kết thúc cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào khi không thoải mái. Tinder cũng có chức năng báo cáo các thành viên có hành xử không đúng mực.

Đừng ngần ngại thể hiện sự quan tâm của mình

Chúng ta vẫn quen với việc dựa vào ngôn ngữ cơ thể hay tương tác cá nhân để thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng khi bạn chẳng thể nắm tay, nhìn sâu vào mắt hay vòng tay qua vai đối phương thì vẫn còn có nhiều cách khác để truyền tải những thông điệp tương tự.

Hãy dành cho họ những lời khen ngợi thật lòng (nhưng nhớ là đừng chỉ tập trung vào vẻ ngoài của họ) Bạn cũng có thể hỏi họ những câu hỏi sâu hơn về bản thân, tập trung vào những điều mà bạn thấy hấp dẫn ở họ. Nếu thấy bí, hãy xem lại tiểu sử của họ coi phần “Vibes”, “Sở thích” để mở lời khi cần.

Việc thể hiện ra những rung động tích cực trong buổi hẹn hò đầu tiên hay cho họ thấy bạn có đầu tư và thật lòng muốn tìm hiểu về họ sẽ mang lại tác dụng lớn.

Đề xuất trò chơi hay các hoạt động khác

Mỗi khi hẹn hò ngoài đời, các cặp đôi đều tạo cho mình những hoạt động khác nhau: có thể là đi ăn hoặc đi dạo… Với cuộc hẹn trực tuyến, bạn vẫn có thể thực hiện những điều ấy.

Bạn có thể cùng thử một vài hoạt động:

-Tham gia một tour trực tuyến tham quan một thành phố hay bảo tàng nổi tiếng

-Ngắm trăng (phiên bản trực tuyến)

-Chơi game (chơi đố vui hoặc cờ vua chẳng hạn)

-Cùng đặt đồ ăn ở một nhà hàng và thưởng thức cùng nhau

-Gửi một hộp quà mang ý nghĩa quan tâm đến nhà của đối phương

-Hay thậm chí nếu bạn sắp thi hoặc sắp phỏng vấn thực tập? Hãy cùng nhau luyện tập

Nếu hai bạn cảm thấy hợp nhau khi trò chuyện, thì chủ đề của buổi hẹn tiếp theo bạn có thể nói về kì nghỉ hè của mình: đi du lịch ở đâu? Lên núi hay xuống biển?