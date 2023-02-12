Tôi là cô gái xinh đẹp quyến rũ, 25 tuổi trẻ trung mơn mởn. Dù biết Nam đã có vợ con đề huề nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ anh. Trong lòng hạ quyết tâm phải tranh giành anh bằng được, không thì trở thành phòng nhì của anh cũng là một ý kiến hay. Thật ra tôi chẳng ham hố gì vị trí chính thất, đầy trách nhiệm và gánh nặng mệt mỏi, làm bồ sướng hơn làm vợ gấp vạn lần!

Tôi mới vào công ty làm việc được 4 tháng nhưng đã bị vị sếp nam phong độ đẹp trai và rất mực tài hoa đốn gục. Anh ấy tên Nam, năm nay 38 tuổi, không còn trẻ nhưng đàn ông tuổi ấy mới thực sự chín về phong độ, tài năng và sự nghiệp.

Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến vợ sếp, đó là một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo, đã sinh cho Nam hai đứa con sinh đôi đáng yêu, khỏe mạnh.

Nam cũng không khác gì những người đàn ông có tiền khác. Ngoài vợ, anh ấy vẫn có người phụ nữ khác bên ngoài. Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu lên kế hoạch tấn công Nam. Tôi bật đèn xanh và tán tỉnh anh ấy một cách đầy thông minh và duyên dáng. Những chiêu bài đó tôi luôn thành công với những đối tượng trước đó. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đối với Nam thì nó hoàn toàn vô tác dụng. Anh ấy cứ trơ như đá, vững như kiềng, không hề bị sức hút của tôi làm ảnh hưởng.

Và rồi tình cờ thế nào tôi lại gặp chị ta ở quán cà phê, tôi đi cùng bạn còn chị ta cũng ngồi với người quen. Hẳn là chị ta có biết sự tồn tại của tôi, do đó khi tôi muốn được nói chuyện riêng thì chị ta lập tức đồng ý.

- Chị ơi em là cấp dưới của anh Nam…

- Chị biết rồi em ạ, còn biết em có ý đồ tán tỉnh anh ta nhưng lại không thành công. Chắc em thắc mắc lắm nhỉ, em xinh đẹp mỹ miều thế này cơ mà. Vậy chị sẽ làm người tốt nói rõ cho em nghe 1 lần nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Tôi quá bất ngờ khi chị ta biết hết mọi chuyện giữa tôi và Nam. Hóa ra chị ta có bạn thân làm trong công ty của chúng tôi, vị trí ngang bằng với Nam. Hễ trên công ty có thông tin gì về chồng, chị ta cũng nhanh chóng nắm được. Vấn đề chị ra đưa ra đúng là điều mà tôi đau đáu bấy lâu nay.

- Em có biết thân phận những người phụ nữ mà anh ta qua lại không? Lý do em không lọt vào mắt anh ta vì em sinh ra vốn là phụ nữ… Còn những người phụ nữ kia là người chuyển giới nữ. Người đàn ông mà em si mê chỉ thích đàn ông thôi hoặc người chuyển giới!

Tôi câm nín không nói nên lời trước bí mật mà vợ sếp vừa tiết lộ. Từ đây soi lại tất cả những chuyện đã xảy ra thời gian qua, tôi nghĩ chỉ có điều đó mới có thể giải thích cho tất cả sự lạ lùng ở Nam.

Nghe chị ta kể tôi mới biết hai đứa con chị ta sinh ra là nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Chị ta chấp nhận sống cuộc hôn nhân vỏ bọc như vậy với Nam, Chỉ cần anh ta thực hiện đủ vai trò làm bố và phối hợp cùng chị ta diễn kịch cặp vợ chồng chồng êm ấm. Còn lại phía sau mỗi người đều có mối quan hệ riêng của mình.

Cũng may tôi gặp vợ Nam và được chị ta tốt bụng tiết lộ bí mật thật sự phía sau khá sớm. Nếu không tôi còn mất thời gian và đau khổ với Nam thêm nhiều nữa.

Đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tôi chưa phải chịu tổn thương, mất mát gì nhưng đây sẽ trở thành bài học nhớ đời cho tôi. Thôi tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện tranh giành gì cả, kiếm một người của riêng mình chẳng phải vui vẻ, hạnh phúc hơn biết bao nhiêu!