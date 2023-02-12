Hẹn gặp 'ba mặt một lời' ả nhân tình, tôi đang định đi về thì cô ta ghé tai 'tặng' lại một câu nói đầy ẩn ý

Tâm sự 12/02/2023 04:05

Hỏi ra mới biết, hai người đã yêu nhau được hơn 1 năm và đã chia tay. Hóa ra ngay sau khi vào TPHCM làm việc, anh cũng đã kiếm cho mình một người tình.

Tôi tự nhận rằng mình là người kém duyên trong chuyện tình cảm. Đó là lý do giờ tôi đã 29 tuổi nhưng vẫn đi lẻ về loi. Đôi khi, tôi cũng thấy chạnh lòng khi các bạn tôi đều đã có gia đình và đã có con. Còn tôi thì vẫn đang loay hoay với chuyện tình cảm dở dang, dang dở của mình.

Bạn trai hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được gần 3 năm. Duy- bạn trai tôi làm giám đốc một công ty về giáo dục ở TPHCM. Còn tôi làm nghề phiên dịch ở Hà Nội. Ban đầu, chúng tôi gặp  và yêu nhau ở Hà Nội.

Sau đó 1 năm, anh chuyển công tác vào TPHCM. Từ đó chúng tôi yêu xa. Cả hai đều bận rộn công việc nên chủ yếu chỉ liên lạc qua điện thoại, Facetime. Khoảng 2-3 tháng, tôi lại bay vào thăm anh hoặc anh ra ngoài Hà Nội thăm tôi.

Dù vậy tôi vẫn rất tin tưởng và yêu anh, chưa bao giờ nghi ngờ gì. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông hiền lành, chân thành, thật thà và hay giúp đỡ mọi người. Tuy nhiên, sau khi anh vào TPHCM, tôi và anh đều quá bận rộn, ít quan tâm đến nhau hơn. Tôi vẫn yêu anh rất yêu và luôn giữ trọn lòng chung thủy. Dù tôi ở Hà Nội cũng có vài người hỏi han, tán tỉnh. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng trong chuyện tình cảm này, tôi là người yêu anh nhiều hơn. Mỗi ngày, tôi đều là người chủ động liên lạc, hỏi han anh. Nếu có giận hờn, cãi vã, tôi đều là người làm lành và xin lỗi trước. 

Cứ như vậy, chúng tôi yêu nhau đã 2 năm trời. Anh nói với tôi rằng trong năm nay, anh sẽ xin chuyển ra Hà Nội làm việc và làm đám cưới với tôi. Tôi mù quáng trong tình yêu nên tin anh vô điều kiện.

Hẹn gặp 'ba mặt một lời' ả nhân tình, tôi đang định đi về thì cô ta ghé tai 'tặng' lại một câu nói đầy ẩn ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ đến khi anh bị tai nạn, tôi đi từ Hà Nội vào TPHCM để thăm anh. Vừa vào đến giường bệnh, tôi sững người khi thấy một cô gái khác đang chăm sóc anh. Hỏi ra mới biết, hai người đã yêu nhau được hơn 1 năm và đã chia tay. Hóa ra ngay sau khi vào TPHCM làm việc, anh cũng đã kiếm cho mình một người tình.

 

Tôi thật sự rất sốc và đau khổ khi biết mình bị lừa dối và phản bội bấy lâu nay. Tôi hỏi thì anh nói rằng vì cô đơn nên anh tìm người để bầu bạn, tâm sự chứ không yêu thương gì. Anh và Hoài- cô nàng "tiểu tam" cũng đã chia tay nhau được 2 tháng rồi. 

Giờ cô ấy đến chăm sóc anh vì còn chút tình xưa nghĩa cũ thôi. Anh mong tôi thông cảm và hiểu cho nỗi khổ của người đàn ông yêu xa, thiếu thốn tình cảm. 

 

Sau khi nghe anh giải thích, tôi lại mủi lòng, quyết định tha thứ cho anh. Tôi đến gặp cô nàng "tiểu tam" kia để khẳng định rằng tôi là người được anh lựa chọn và mong cô ấy sẽ rút lui. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, cô ấy không hề bất ngờ hay đau khổ khi biết anh bắt cá hai tay. 

Hoài nói rằng sau khi biết chuyện anh Duy có người yêu là tôi thì đã chủ động chia tay và không còn liên quan gì nữa. Trước khi rời đi, Hoài nói với tôi một câu đầy ẩn ý: "Nếu chị muốn nên duyên với anh Duy, em mong chị hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Em tin rằng anh ấy không chỉ có mình em đâu." Sau khi nghe câu nói của "tiểu tam", tôi vừa chưng hửng, vừa hoang mang. Phải chăng cô ấy đang ám chỉ rằng ngoài tôi và cô ấy, anh Duy còn cặp kè với người con gái khác. Giờ tôi phải làm gì đây? Phải chăng tôi đã yêu lầm người?

Sai khi vợ chồng tôi rơi vào cảnh 'khủng hoảng kinh tế', cô giúp việc bỗng đưa thứ này khiến tôi không kìm được nước mắt

Sai khi vợ chồng tôi rơi vào cảnh 'khủng hoảng kinh tế', cô giúp việc bỗng đưa thứ này khiến tôi không kìm được nước mắt

Mà lượng khách mua hàng sau Tết cũng giảm mạnh. Có hôm tôi còn chẳng bán được cái áo cái quần nào. Khủng hoảng kinh tế khiến vợ chồng tôi lao đao thật sự. Cùng đường, tôi bàn với chồng việc cho cô Mận nghỉ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 9 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt