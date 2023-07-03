Hé lộ 4 lí lo chị em phụ nữ sợ làm 'chuyện ấy', chồng đòi 'yêu' là trốn tránh không một chút hứng thú gì!

Đôi khi những thách thức trong cuộc sống khiến chị em luôn trong trạng thái mệt mỏi, áp lực và căng thẳng thì việc thờ ơ với "chuyện ấy" là điều không tránh khỏi. Lúc này, họ luôn phải đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu và cố gắng đáp ứng cho những điều đó mà quên đi nhu cầu của bản thân.

Vì thế, các chị em nên cân bằng giữa gia đình và công việc cũng như các mối quan hệ xã hội. Từ đó có thể giữ cho bản thân tình thần lạc quan, tâm lý ổn định.

Ở mức độ sinh học, phụ nữ có nhiều mô liên kết hơn giữa bán cầu não trái và phải của não hơn là đàn ông. Nếu đàn ông trong cuộc yêu thường chỉ tận hưởng khoái cảm thì phụ nữ lại rất dễ bị phân tán bởi nhiều luồng ý nghĩ khác nhau.

Chính vì vậy, các ý nghĩ sẽ khiến nàng cảm thấy ức chế và khó đạt được khoái cảm trong một cuộc yêu. Hơn nữa, nàng có thể cảm thấy sợ vì mình thiếu kỹ năng, không đáp ứng đủ “lửa” sẽ làm bạn cảm thấy chán hay nàng sợ những tư thế quan hệ, những phương pháp làm tình khác thường.

Bạn nên quan tâm đến người yêu nhiều hơn mỗi khi quan hệ, hãy trò chuyện cùng nàng, có thể theo một cách gợi tình chẳng hạn, để suy nghĩ của nàng có thể quay về cuộc “yêu”. Đồng thời, tôn trọng ý kiến của bạn tình nếu cô ấy muốn thay đổi những cách làm tình khác nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Không thích cơ thể của bản thân



Nhiều phụ nữ cảm thấy mặc cảm khi quan hệ tình dục vì cơ thể của họ, họ thừa cân hoặc có một sự thay đổi hình dáng do mang thai. Thực tế, bạn đang so sánh với những gì bạn thấy trong phim ảnh, và nghĩ là mình phải có cách nào để có quan hệ tình dục thực sự tốt.



Phụ nữ thường không thích những gì mình có, còn những thứ của người khác thì lại thấy hấp dẫn. Bạn hãy trao đổi với chàng những gì chàng thích về cơ thể bạn, khen ngợi của chàng có thể giúp bạn cảm thấy tích cực hơn trong “chuyện ấy”.

Chuẩn bị bước vào thời kỳ mãn kinh



Trước thời kỳ mãn kinh, nội tiết tố thay đổi, đặc biệt estrogen giảm dẫn đến thay đổi sinh lý, có thể làm cho quan hệ tình dục dường như suy giảm. Mô âm đạo nhạy cảm trở nên kém đàn hồi, khô, dẫn tới đau khi quan hệ, và vì thế dần dần bạn sợ sex.



Bạn hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về những ưu và khuyết điểm của liệu pháp thay thế hoóc môn, mà có thể làm giảm triệu chứng mãn kinh.