Hé lộ 3 tư thế 'ÂN ÁI' không cần cởi đồ nhưng chàng vẫn 'hừng hực khí thế', sau giờ làm chỉ muốn về nhà ngay với vợ

Để chồng có thể mê đắm không rời trong 'cuộc yêu', chị em đừng nên bỏ qua những tư thế này nhé.

Yêu không cần cởi đồ với đôi tay Đây là tư thế cơ bản nhất khi hai người còn mặc nguyên quần áo. Bạn hãy đặt chàng nằm xuống bên dưới sao cho cơ thể bạn và chàng được gần nhau hơn. Tiếp đến hãy đặt một nụ hôn lên môi chàng và anh ấy sẽ cảm thấy toàn thân mình rạo rực. Lúc này, bạn hãy chớp cơ hội kéo khóa quần và chạm vào “vùng nhạy cảm” của chàng, đồng thời cũng để anh ấy dùng tay chạm vào "vùng nhạy cảm" của bạn nhé! Trí tưởng tượng của hai bạn sẽ thực sự bị kích thích khi không nhìn thấy “vùng nhạy cảm” của đối phương lúc đó trông như thế nào. Tất cả sự ham muốn sẽ được gợi lên từ những ngón tay của cả hai. Lúc này anh ấy sẽ dần mất kiểm soát khi bạn làm những hành động đó.

Ảnh minh họa: Internet Hãy ‘xem dưới váy em có gì nào’ Đây là một chiêu cổ điển nhưng vô cùng hiệu quả với mọi mối quan hệ. Hãy nói với anh ấy rằng bạn đang không mặc quần trong và chỉ mặc chiếc váy mỏng manh để che đi "chỗ ấy" thôi. Và trong khi anh ấy còn đang ngỡ ngàng nghĩ xem bạn có thực sự không mặc quần trong không, thì hãy tiến tới và đặt tay anh ấy chạm vào vòng ba của bạn. Việc này sẽ làm cho trí óc của anh ấy được tưởng tượng ra những cảnh tiếp theo. Kế đến, bạn hãy kéo anh ấy vào phòng ngủ, hoặc nếu tiện thì kéo anh ấy nằm ngay xuống sàn nhà. Sau đó, hãy kéo khoá quần của anh ấy xuống để “vùng nhạy cảm” của cả hai chạm vào nhau. "Yêu" không cần cởi đồ thật sự là chiêu lợi hại để khiến chàng luôn cảm thấy ‘muốn’ được có bạn.

Ảnh minh họa: Internet ‘Yêu’ với tư thế cưỡi ngựa Việc làm tình trong tư thế này khiến anh ấy nghĩ rằng mình như một diễn viên trong phim và từng bước bị khuất phục trước một cô nàng nóng bỏng vậy. Hãy khoác lên mình một bộ trang phục thiếu vải vừa đủ, tôn lên những đường cong của bạn và làm bạn cảm thấy tự tin nhất. Đó có thể là một chiếc váy ngủ với thiết kế sexy, hoặc bộ nội y tôn vòng một, hay đơn giản chỉ cần một chiếc áo bó sát quyến rũ... Hãy để chàng nằm bên dưới, và "cưỡi" lên chàng trong bộ đồ sexy khó cưỡng đó. Chàng sẽ thấy bạn tuyệt vời hơn bao giờ hết và chỉ muốn làm chuyện đó với bạn mãi thôi! Phụ nữ biết được những điều này chắc chắn chồng nào cũng phải chết mê, mỗi khi tan giờ làm chỉ muốn chạy ngay về nhà với vợ. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-3-tu-the-an-ai-khong-can-coi-o-nhung-chang-van-hung-huc-khi-the-sau-gio-lam-chi-muon-ve-nha-ngay-voi-vo-590785.html