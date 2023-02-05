Hay tin vợ dắt đàn ông về nhà mỗi lần tôi đi công tác, hôm đó lén trốn dưới gầm giường để rình thì chết ngất với sự thật trước mắt

Tâm sự 05/02/2023 09:31

Đỉnh điểm, có những lần Huyền bỏ nhà đi mấy ngày mới về, tôi gọi lên công ty thì nghe nói cô ấy nghỉ việc vài ngày, đi đâu không ai biết, bố mẹ vợ ở quê cũng nói Huyền không về nhà.

Tôi và Huyền cưới nhau được 5 năm nhưng chưa có con cái. 2 đứa cũng đi hết bệnh viện lớn nhỏ, khám hết bao nhiêu tiền nhưng đi tới đâu người ta cũng bảo bình thường. Bình thường mà không có thai, nghe kì lạ lắm đúng không? Tôi cũng lấy làm lạ nhưng nghĩ chắc là trời chưa cho nên chưa có, biết làm sao giờ. 

Cưới nhau lâu người nói ra nói vào, với cả việc không có 1 đứa con gắn kết nên tình cảm vợ chồng cũng phai nhạt nhưng dù thế nào tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội hay buông tay người đầu ấp tay gối của mình. Công việc của tôi vất vả, đi sớm về muộn, có lúc phải đi chở hàng mấy ngày mới về nên mỗi lúc ở nhà tôi đều cố gắng bù đắp cho vợ. Chẳng hiểu sao, càng về sau tôi càng cố gắng bao nhiêu vợ tôi càng thấy ngột ngạt bấy nhiêu, chỉ mỗi 1 việc cỏn con cũng làm cô ấy tức giận, đập phá đồ đạc.

Đỉnh điểm, có những lần Huyền bỏ nhà đi mấy ngày mới về, tôi gọi lên công ty thì nghe nói cô ấy nghỉ việc vài ngày, đi đâu không ai biết, bố mẹ vợ ở quê cũng nói Huyền không về nhà. Những lần như vậy tôi phải làm lành rất cực khổ, không phải là gọi cả trăm cuộc, nhắn tin cả nghìn tin thì cũng phải mua quà, cho tiền... 1 lần, 2 lần thì được, đường này tháng nào cũng như vậy vài lần, tôi mệt tới không thể thở nổi, đành kệ cô ấy, muốn làm gì thì làm. 

Tôi nghĩ như vậy vợ tôi sẽ đỡ "áp lực", đỡ cảm thấy "gò bó". Gần đây, tôi phát hiện ra vợ tôi có nhân tình bên ngoài. Chuyện này tôi lẽ ra không biết, phải tới lúc em họ gọi cho tôi là thấy Huyền dắt 1 người đàn ông về nhà, 2 người họ đóng cửa ở trong không biết làm gì tôi mới chột dạ. 

Vì công việc thường xuyên phải đi làm xa nên tôi không thể lúc nào cũng kè kè để giữ vợ. Tôi giao cho đứa em, theo dõi, quan sát có gì nhắn tin cho tôi ngay. Kết quả trong vòng 1 tuần, cứ hôm nào tôi đi làm xa cô ấy sẽ dắt người đó về nhà, đóng cửa ở trong. Ngày nào cũng như ngày nào, đúng khung giờ đó. 

Hay tin vợ dắt đàn ông về nhà mỗi lần tôi đi công tác, hôm đó lén trốn dưới gầm giường để rình thì chết ngất với sự thật trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi biết lịch của 2 người họ, tôi quyết tâm phải bắt tại trận 1 lần. Như mọi hôm, tôi cũng vẫn nói với vợ là đi làm. Đi được nửa đường tôi quay về, ngồi ở quán nước đầu cổng, chờ Huyền đi ra ngoài tôi mới đi bộ về nhà, lẻn vào trong phòng. Vì phòng ngủ của 2 vợ chồng có mỗi cái tủ nhựa thấp nên không chui vào được, tôi làm liều chui xuống gầm giường. 

Đúng giờ, vợ tôi cùng 1 người đàn ông đi vào phòng, vừa vào tới nơi 2 người họ đã lao vào nhau. Nghe những lời này trong tiếng rên siết, tôi chỉ hận không thể giết cả 2 con người ấy. Cơn tức lên đỉnh điểm, tôi lao ra khỏi giường, vợ tôi và gã nhân tình của cô ta hốt hoảng giãy nảy tìm chăn đắp lên người. 

Lúc này, trong cơn bàng hoàng, tôi chết lặng khi thấy trên giường là bạn thân của tôi - Hoàng. Thằng bạn tôi chơi từ lúc nối khố, nó cũng là người giới thiệu vợ tôi cho tôi. 2 người họ đã bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng này từ trước khi tôi và vợ cưới nhau. 

Hay tin vợ dắt đàn ông về nhà mỗi lần tôi đi công tác, hôm đó lén trốn dưới gầm giường để rình thì chết ngất với sự thật trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi mới biết, Hoàng và vợ tôi vốn là nhân tình. Vì sợ vợ Hoàng bắt được, lại để có thể đường hoàng nói chuyện với nhau, Hoàng liền giới thiệu vợ cho tôi với tư cách bạn thân của cả 2 đứa, 2 bên gia đình từ đó cũng có giao hảo rất tốt. Vậy là cả tôi và vợ Hoàng còn hỉ hả xem tình địch của mình như người nhà. Nghĩ mà tởm lợm. 

Huyền quỳ xin tôi đừng nói chuyện này ra, xin đừng ly hôn vì bố Huyền bị bệnh nặng sắp mất, giờ nói con gái ly hôn sợ ông không chịu nổi mà ra đi. Tôi hận 2 người đó lắm nhưng giữa tình và hiếu tôi phải làm sao đây?

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