Háo hức khoe ảnh chồng tương lai của tôi, cô bạn thân bỗng nhíu mày 'phán' một câu xanh rờn

Hôm qua, khi vô tình gặp bạn thân hồi đại học, tôi mới bất ngờ phát hiện ra bí mật của chồng tương lai.

Tôi từng ly hôn chồng và đang nuôi con nhỏ 3 tuổi. Dù vậy, tôi vẫn sống ngẩng cao đầu, mạnh mẽ và có quan điểm rất rõ ràng về tình yêu và hôn nhân. Người chồng cũ của tôi đào hoa, phản bội vợ. Tôi đã "đá phăng" anh ta trong một tháng vì không chấp nhận chuyện chung chồng. Tôi làm trong một tập đoàn lớn, lương tháng rất cao. Hiện tại tôi đã mua được một căn chung cư rộng rãi, tiện nghi. Hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau sống hạnh phúc, bình yên. Đầu năm nay, tôi quen và yêu Bình, anh chàng đối tác công ty. Phải nói là Bình đẹp trai, dẻo miệng và rất hiểu tâm lý phụ nữ. Dù thu nhập thua kém tôi nhưng Bình vẫn rất chịu chi, toàn mua hàng hiệu tặng tôi. Sinh nhật tôi, Bình thuê cả sảnh nhà hàng để tổ chức tiệc, mời bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui. Hôm đó, anh tặng tôi chiếc nhẫn cầu hôn và tôi đã đồng ý dù mới yêu nhau hơn 3 tháng.

Ảnh minh họa: Internet Hiện tại, Bình đã chuyển đến sống cùng mẹ con tôi. Thấy anh cưng chiều con gái mình, tôi cũng yên lòng. Tôi còn nghĩ rằng mình đã tìm được đúng tình yêu đích thực của cuộc đời. Nhưng hôm qua, khi vô tình gặp bạn thân hồi đại học, tôi mới bất ngờ phát hiện ra bí mật của chồng tương lai. Lâu rồi mới gặp, chúng tôi như cá gặp nước, trò chuyện rôm rả. Tôi hồ hởi khoe cuộc sống hạnh phúc và người yêu điển trai, tài giỏi của mình. Cô bạn thân tôi đòi xem ảnh. Tôi lấy ảnh hai chúng tôi ở cạnh nhau, tươi cười hạnh phúc đưa cô ấy xem. Cô ấy nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại mình, mở ra một facebook lạ đưa tôi xem.

Càng xem, tôi càng chết lặng. Trong facebook kia là ảnh chồng tương lai của tôi đang rạng rỡ hạnh phúc cùng một cô gái khác. Cô bạn tôi phán luôn: "Người yêu của em họ tao đó mày". Tôi chết đứng. Bình luôn lấy cớ về quê thăm bố mẹ vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Tôi cũng không nghi ngờ gì và cũng cho rằng khi nào chúng tôi định chuyện cưới hỏi thì tôi về ra mắt nhà anh cũng được. Mỗi lần đi, tôi đều hỏi Bình có cần tiền không và nhiều lần đưa tiền cho anh. Không ngờ, anh về quê để thuận tiện qua lại với một cô gái khác. Ảnh minh họa: Internet Cô bạn thân của tôi cũng giận dữ chẳng kém. Cô ấy gọi điện cho em họ, hỏi rõ ràng rồi định nói sự thật nhưng tôi ngăn lại. Nếu phanh phui sự thật sớm quá rồi tha thứ cho anh ta dễ dàng thế thì đâu có được? Tôi có nên "ra chiêu" khiến Bình mất hết sự nghiệp, danh dự cho hả cơn giận này không?

Bị ép cưới con gái sếp, tôi đưa luôn cả vợ đến gặp và cái kết không thể ngờ Suy nghĩ mãi không tìm ra cách, tôi đưa luôn vợ đến gặp gia đình sếp. Tôi hy vọng sau đó mọi người có thể ngồi lại nói chuyện với nhau.

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