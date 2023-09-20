Háo hức dẫn bạn gái mới về nhà chơi, nào ngờ vừa bước tới cửa liền chứng kiến cảnh này khiến tôi hoang mang vô cùng

Tâm sự 20/09/2023 09:14

Đúng ra tôi đã rất mong chờ ngày đưa cô ấy về, nào ngờ sự việc ấy diễn ra không như mong đợi khiến tôi hối hận vô cùng.

Tôi có một đời vợ, từng ly hôn cách đây 3 năm. Hiện giờ tôi độc thân, đang hẹn hò với người yêu tên Mai. Cô ấy dịu dàng, hiền lành, đặc biệt rất hiểu chuyện, cảm thông cho tôi. Lần đó, tôi quyết định dẫn bạn gái về nhà chơi sau nửa năm quen biết. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một ngày đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ yêu đương của chúng tôi.

Chẳng ngờ khi tôi vừa mở cửa thì tôi và Mai điếng người đứng hình khi thấy một đôi nam nữ đang quấn nhau trong nhà. Thấy chúng tôi đứng nhìn thì cả hai hoảng hốt buông nhau ra. Tôi dù vẫn sốc nhưng đã vội vàng dẫn người yêu rời khỏi ngay.

Háo hức dẫn bạn gái mới về nhà chơi, nào ngờ vừa bước tới cửa liền chứng kiến cảnh này khiến tôi hoang mang vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ kia là vợ cũ của tôi. Chuyện này kể ra có vẻ kì lạ, chúng tôi đã ly hôn nhưng vẫn quyết định ở cùng nhà với nhau. Vì có chút vướng mắc về việc chia tài sản. Tôi và vợ cũ thống nhất sẽ để cô ấy sở hữu căn nhà chung này nhưng cô ấy phải đưa tôi 500 triệu để mua trả góp một căn nhà khác. Nhưng vợ cũ vẫn chưa kiếm đủ tiền để đưa cho tôi. Hơn nữa, chúng tôi quyết định sống cùng nhà để hai con chung không bị sốc tâm lý khi bố mẹ ly hôn.

Dù ở chung một nhà nhưng tôi và vợ cũ không hề đụng chạm thân xác. Sau ly hôn, tôi và vợ cũ đều có mối quan hệ khác. Cô ấy nhanh chóng có bạn trai, thường dẫn bạn trai về nhà khi tôi và con đi vắng. Tôi thì có người yêu chậm hơn cô ấy mấy tháng. Mai khi biết chuyện này cũng rất hiểu cho nỗi khổ tâm khi phải sống cùng nhà với vợ cũ của tôi. Cô ấy còn nói sẽ cùng tôi cố gắng để có tiền mua một căn nhà khác.

Háo hức dẫn bạn gái mới về nhà chơi, nào ngờ vừa bước tới cửa liền chứng kiến cảnh này khiến tôi hoang mang vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng sau hôm thấy vợ cũ và bạn trai ôm lấy nhau trong phòng khách đó, Mai bỗng chốc thay đổi thái độ với tôi. Cô ấy ít nói chuyện, hẹn hò cùng tôi. Cô ấy nói rõ không thích tôi sống cùng vợ cũ như thế. Nhưng giờ tôi vẫn chưa đủ tiền để mua nhà mới, cũng không muốn con cái ám ảnh tâm lý bố mẹ ly hôn. Mà không chuyển đi thì tôi sợ mất người yêu. Giờ tôi phải làm sao đây?

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