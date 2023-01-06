Hạnh phúc vì mang thai sinh đôi, đêm nghe chồng nói 1 câu khiến tôi tá hỏa, bỏ chạy khỏi nhà

Tâm sự 06/01/2023 23:46

Tối ấy về nhà, mọi chuyện diễn ra khá bình thường, cho đến lúc đêm muộn chồng tôi làm việc xong vào phòng ngủ bảo với vợ rằng có chuyện muốn nói. Lời đề nghị anh thốt ra sau đó khiến tôi hóa đá.

Vợ chồng chúng tôi kết hôn 3 năm thì tôi mới mang thai. Khỏi phải nói hai đứa vui và hạnh phúc thế nào. Càng mừng hơn khi con phát triển khỏe mạnh. Con dần lớn trong bụng mẹ, đến khi đi khám, bác sĩ khẳng định chắc chắn mình đang bầu thai đôi, tôi ngỡ ngàng có chút lo lắng nhưng hơn cả là hạnh phúc vỡ oà. Ba năm mong đợi con chưa đến, bây giờ niềm vui nhân đôi, sao tôi có thể không vui?

Khi nghe tin, chồng tôi không ngạc nhiên mừng rỡ như vợ nhưng tôi nghĩ chắc anh là đàn ông không thường thể hiện cảm xúc ra mặt. Tối ấy về nhà, mọi chuyện diễn ra khá bình thường, cho đến lúc đêm muộn chồng tôi làm việc xong vào phòng ngủ bảo với vợ rằng có chuyện muốn nói. Lời đề nghị anh thốt ra sau đó khiến tôi hóa đá:

"Sinh xong thì mình gửi một đứa về quê cho anh chị nuôi đi. Lúc chiều anh gọi điện báo, anh chị mừng lắm. Mình cũng đỡ gánh nặng, anh chị là bác ruột của con, nuôi con chắc chắn không để cho nó thiệt thòi đâu".

Anh chị chồng tôi kết hôn đến nay gần chục năm nhưng không có con dù đã chạy chữa khắp nơi, nhờ cậy cả các biện pháp y học hiện đại. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến vợ chồng tôi? Tại sao chồng tôi lại đưa ra yêu cầu không thể hiểu được như vậy?

Chồng tôi giải thích: "Muốn cho hai bác có đứa trẻ trong nhà là một chuyện, nguyên nhân nữa là chúng ta không thể nuôi được hai đứa con, em hiểu không? Bây giờ lương anh chục triệu, em bầu thai đôi nuôi cả hai đứa thì không có cách nào đi làm được. Bố mẹ hai bên cũng không giàu có gì để mà chu cấp thêm cho.

Hạnh phúc vì mang thai sinh đôi, đêm nghe chồng nói 1 câu khiến tôi tá hỏa, bỏ chạy khỏi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em nghĩ là với chục triệu chưa tính tiền thuê nhà với đủ khoản chi tiêu, có thể lo đủ trong một nhà bốn người với hai đứa trẻ con à? Anh đưa ra phương án đó vừa để cho chúng ta đỡ áp lực mà các con cũng được hưởng điều kiện vật chất tốt hơn. Mỗi nhà nuôi một đứa, gánh nặng kinh tế giảm bớt, các con sẽ được hưởng những thứ tốt".

Tôi nhìn chồng trân trân không thể tin được anh có thể thốt ra những lời như thế. Tôi biết vợ chồng mình kinh tế khó khăn, chồng đi làm lương chục triệu chẳng thấm tháp vào đâu. Nếu sinh hai đứa con, phía trước sẽ rất gian nan nhưng tôi không bao giờ có ý định đưa con mình cho người khác nuôi. Sao chồng tôi có thể nhẫn tâm đến thế? 

Tôi quá sốc và sợ hãi, vội vùng bỏ chạy khỏi nhà, không muốn nhìn khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng ấy thêm một phút giây nào nữa. Tôi sang nhà cô bạn thân tá túc tạm với suy nghĩ nếu chồng còn muốn nhờ anh chồng nuôi hộ một bé thì tôi sẽ ly hôn. 

Chồng biết vợ đang ở nhà cô bạn thân nên cũng không gọi bắt tôi về. Sau 3 ngày anh mới đến tìm vợ xin lỗi và hứa sẽ không nhắc lại chuyện chia tách hai đứa trẻ nữa. Nhận được lời hứa của chồng, tôi trở về nhà. Nghĩ đến chuyện kinh tế trước mắt mà lòng tôi cũng trĩu nặng. Tôi sẽ cố gắng chi tiêu tiết kiệm hết mức có thể, cố gắng giữ gìn sức khỏe, tranh thủ làm thêm ở nhà phụ chồng được chút nào hay chút ấy. Nhưng chắc chắn một điều là dù có khó khăn thiếu thốn thế nào thì hai đứa con của tôi cũng sẽ phải đoàn tụ cùng bố mẹ!

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