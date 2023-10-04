Hạnh phúc khi mẹ chồng tương lai chấp nhận con riêng của mình, vừa bước xuống xe hoa thì tá hỏa phát hiện chẳng thấy con đâu

Tâm sự 04/10/2023 05:55

Trong ngày rước dâu, tôi và chồng ngồi trên xe hoa, con gái tôi được sắp xếp ngồi cùng đoàn nhà gái ở xe đi phía sau. Tôi muốn cho con ngồi chung với hai vợ chồng nhưng mẹ cứ bảo để con bé ngồi xe kia, thôi thì xe nào cũng được, tôi cũng chẳng muốn tranh luận với bà.

Trước khi đến với người chồng hiện tại thì tôi là mẹ đơn thân nuôi một cô con gái nhỏ. Qua hơn 2 năm yêu nhau, tôi và anh mới về ra mắt để xin cưới và thật may mắn là bố mẹ anh không hề ghét bỏ tôi. Ông bà còn giục chúng tôi sớm kết hôn, thậm chí vui mừng chấp nhận con gái riêng của tôi, đồng ý để tôi đưa bé về chung sống.

Tôi bật khóc vì xúc động và biết ơn sự chân thành, tình cảm yêu thương từ phía gia đình chồng tương lai. Đám cưới của tôi và anh nhanh chóng được tổ chức. 

Trong ngày rước dâu, tôi và chồng ngồi trên xe hoa, con gái tôi được sắp xếp ngồi cùng đoàn nhà gái ở xe đi phía sau. Tôi muốn cho con ngồi chung với hai vợ chồng nhưng mẹ cứ bảo để con bé ngồi xe kia, thôi thì xe nào cũng được, tôi cũng chẳng muốn tranh luận với bà.

Hạnh phúc khi mẹ chồng tương lai chấp nhận con riêng của mình, vừa bước xuống xe hoa thì tá hỏa phát hiện chẳng thấy con đâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà chồng, tôi vừa bước xuống xe hoa thì phát hiện trong đoàn nhà gái đưa dâu không hề có con gái. Hốt hoảng hỏi mấy cô bác họ hàng, họ bảo mẹ tôi đưa cháu ngoại quay vào nhà rồi, không cho nó lên xe. Tôi hoang mang vội vã gọi điện cho mẹ thì nhận được tin sét đánh. "Để con bé lại cho bố mẹ nuôi, con cứ yên tâm mà xây dựng cuộc sống mới. Cũng đâu xa lắm, rảnh thì lại về thăm nó, bố mẹ sẽ chăm sóc cháu thật tốt, con cứ yên tâm", mẹ tôi nói vậy.

Tôi không thể tháo chạy khỏi đám cưới, đành cắn răng tiếp tục làm lễ ở nhà chồng. Sau đó tôi mới biết mẹ chồng ngoài mặt tỏ vẻ chào đón con gái riêng của con dâu, sau lưng lại lén gặp mẹ tôi. Bà ngọt nhạt nói rằng tôi mà mang theo con gái về nhà chồng thì sẽ khó khăn khi chung sống.

Mẹ tôi lo cho hạnh phúc của con gái nên trong ngày cưới đã cố tình giữ cháu lại, không cho con theo tôi về nhà chồng làm lễ bái gia tiên, báo cáo với ông bà tổ tiên rằng nó là thành viên mới trong nhà. Mẹ chồng thì bắt hai đứa đăng ký kết hôn sớm để tôi có ấm ức cũng phải chịu.

Uất ức và chua xót vô cùng nhưng tôi chẳng thể làm được gì, chồng thì im lặng từ đầu đến cuối. Lẽ nào vừa cưới xong tôi lại ly hôn? Có cách giải quyết nào khác cho hoàn cảnh của tôi không? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

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Nhiều hôm tức quá, tôi có cãi lại vài câu, thì chồng lập tức bênh mẹ. Anh nói rằng tôi có thể làm 2 món mặn, 1 món thịt cho mẹ và 1 món cá cho cả nhà, chẳng qua là tôi kẹt sỉ với mẹ chồng nên mới thế. Nghe có ức không cơ chứ!

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