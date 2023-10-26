Hãnh diện vì cưới được vợ vừa đẹp lại ngoan, ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 26/10/2023 14:03

Cô ấy lùi xuống vài bước rồi bỏ chạy vào trong.

Tôi mới kết hôn được 3 ngày. Những ngày này, nhìn thấy bạn bè nhắn tin chúc mừng, lòng tôi lại càng rối bời. Chẳng biết nên tiếp tục hay chia tay để cả hai đỡ khổ.

Tôi quen vợ qua mai mối. Ở tuổi 32, tôi nghĩ mình không có quá nhiều thời gian để kén chọn. Thành ra khi có người phù hợp, tôi quyết định tìm hiểu luôn. Qua giới thiệu và bản thân tôi cảm nhận, My là một cô gái ngoan hiền. Cô ấy năm nay 28 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn và tính cách cũng rất dịu dàng. Đáng lẽ ra, người như My sẽ luôn được săn đón. Vậy mà khi đến với tôi, My nói cô ấy độc thân gần 2 năm rồi.

Hãnh diện vì cưới được vợ vừa đẹp lại ngoan, ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gác lại những thắc mắc của mình, tôi vẫn đến với My. Gia cảnh nhà cô ấy không tốt, thành ra tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho bố mẹ My để cô ấy yên tâm. Ngay cả khi cưới nhau, My đã 28 tuổi, đi làm 6 năm nhưng nói không có đồng nào, tôi vẫn chi trả toàn bộ tiền mời cưới, còn đưa cho mẹ vợ cái kiềng vàng để trước mặt bố mẹ tôi, nhà vợ không bị lép vế.

Tôi tự thấy mình đối xử với My quá tử tế. Vậy mà cô ấy lại phụ lòng tôi, giấu tôi một chuyện động trời. Chúng tôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời những người thực sự thân thiết. Khi tiệc gần kết thúc, một toán người đến và lớn tiếng gọi tên vợ tôi.

Vừa nhìn thấy họ, vợ tôi tái mét mặt. Cô ấy lùi xuống vài bước rồi bỏ chạy vào trong. Lúc này tôi mới biết, vợ mình nợ người ta nửa tỷ. Mấy tháng nay thất nghiệp không có tiền trả, vì thế, họ cho người đến tận đám cưới của tôi để đòi tiền.

Hãnh diện vì cưới được vợ vừa đẹp lại ngoan, ngày cưới chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xấu hổ quá mọi người ạ. Tôi phải đứng ra xin lỗi, hứa sẽ trả nợ. Sau khi tiệc cưới kết thúc, tôi hỏi thì vợ nức nở, nói ngày mới ra trường, cô ấy ham hố làm giàu nên tham gia vào đa cấp, vay nợ gần một tỷ để kinh doanh. Bây giờ số nợ ấy vẫn còn. Tôi sốc quá, người mẫu mực như My, tại sao lại làm việc đó chứ? Mới cưới nên không có gì ràng buộc, tôi có nên chia tay My vì chuyện này không?

Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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