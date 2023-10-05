Hàng xóm luôn cư xử kỳ lạ khiến cả khu phố săm soi, nửa đêm nghe tiếng động, tôi bàng hoàng phát hiện 'chuyện động trời' này

Tâm sự 05/10/2023 07:15

Còn chị vợ luôn đứng ở ban công hút thuốc, thi thoảng dắt con gái ra ngoài chạy bộ, nghe vẻ chẳng liên quan gì đến nhau!

Chỗ tôi ở là một khu biệt thự cao cấp, nơi có rất nhiều gia đình giàu có tụ họp lại trong những ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông, có sân vườn đẹp đẽ và cả hồ bơi. Tôi làm quản gia cho một nhà chủ ở ngay đầu khu phố, gia đình họ rất tốt bụng và trả lương cho nhân viên khá cao.

Công việc của tôi ở đây không mấy vất vả, vì nhà còn 3 cô giúp việc với 1 ông làm vườn nữa. Cô cậu chủ thường xuyên đi vắng, chỉ có bố mẹ cậu chủ và 2 đứa con ở nhà. Mỗi sáng ngủ dậy tôi phân chia công việc cho team giúp việc, rồi sau đó tôi có thể rảnh rỗi ngồi uống trà, nói chuyện với ông bà chủ, chơi với mấy chú chó cưng, hoặc chuẩn bị đồ cho 2 bé nhỏ đạp xe dạo quanh khu phố.

Có một gia đình mới chuyển đến khu chúng tôi ở cách đây 2 tháng. Họ chỉ có 3 thành viên nhưng rất nhiều đồ đạc, ngày đầu họ mới đến tôi cũng bắt chuyện với chị vợ khi đang dắt chó của cậu chủ đi dạo. Người chồng có vẻ bận rộn, liên tục nói chuyện điện thoại và ra lệnh cho vợ phải làm việc ở nhà theo sự sắp xếp của anh ta. Con gái họ chừng 8-9 tuổi, khá e dè nhút nhát, lúc nào cũng quấn mẹ và ôm theo một con chó bông.

Hàng xóm luôn cư xử kỳ lạ khiến cả khu phố săm soi, nửa đêm nghe tiếng động, tôi bàng hoàng phát hiện 'chuyện động trời' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đình ấy không chào hỏi ai trong khu phố này cả, thông thường nhà ai chuyển đến cũng đi quanh để hỏi thăm nên hội giúp việc nhà giàu xung quanh đây đều bàn tán thậm thụt, cho rằng gia đình kia có vấn đề. Tôi cũng chẳng quan tâm cho đến khi nghe được câu chuyện của mấy chị giúp việc nhà mình, họ bảo đêm nào cũng thấy người chồng ở gia đình kỳ lạ kia về nhà lúc 3-4h sáng, lái xe bấm còi ầm ĩ, đỗ xe chắn cả cửa nhà người khác rồi say khướt đạp cổng nhà mình. Còn chị vợ luôn đứng ở ban công hút thuốc, thi thoảng dắt con gái ra ngoài chạy bộ, nghe vẻ chẳng liên quan gì đến nhau!

Một ngày nọ, tôi gặp vợ chồng nhà đó ở cổng khi họ chuẩn bị đi đâu đó. Người vợ ăn mặc rất đẹp, trang điểm xinh lộng lẫy như diễn viên, tôi vừa mở miệng khen thì anh chồng cắt lời khá thô lỗ: "Bà không có việc gì làm à? Chúng tôi bận lắm!". Chị vợ nhìn tôi vẻ ái ngại trong khi gã chồng tiếp tục kéo tay đẩy chị vào trong xe.

Cô con gái nhà ấy trông khá lớn mà cũng không đi học, tôi thấy rất ít khi ra khỏi nhà. Chị giúp việc làm ở ngôi nhà đối diện chuyên sang mách lẻo với hội osin nhà tôi rằng con bé hay ôm chó bông ngồi cạnh cửa sổ, ăn ngủ cũng ở đấy luôn dù có giường riêng, suốt ngày thấy mẹ dỗ dành nhưng bé không hoạt bát vui vẻ chút nào.

Các gia đình ở đây có truyền thống giao lưu dã ngoại cuối tuần ở công viên, riêng cặp vợ chồng mới chuyển đến chưa tham gia lần nào. Đủ thứ chuyện rời rạc và kỳ quặc về gia đình ấy khiến khu phố bắt đầu dấy lên những tin đồn không hay, còn gọi đó là ngôi nhà đáng sợ.

Tôi không muốn tọc mạch chuyện nhà người khác nên bỏ ngoài tai những lời xì xào, không bao giờ tham gia hội ngồi lê đôi mách của các bà osin trong khu phố, nhưng đến đêm hôm qua tôi đã biết lý do tại sao gia đình 3 người kia luôn cư xử lạ lùng. Trời oi nóng nên tôi mất ngủ, vừa đi dạo loanh quanh công viên nhỏ gần khu phố thì tôi nghe thấy tiếng thầm thì ở một gốc cây. Xung quanh chỉ có 1 cái đèn vàng nên khá tối, tôi núp vào sau gốc cây to khác để tránh bị chú ý.

- Cô muốn ly hôn á? Không đời nào, cô phải sống ở cái nhà đó cho tôi, không thì bố mẹ sẽ lấy lại hết tài sản của tôi!

- Anh độc ác như vậy đủ chưa? Con gái tôi không cần loại bố dượng khốn nạn như anh, nhốt mẹ con tôi trong cái nhà ấy để làm gì???

- Thế cô có cần tiền không? Cần tôi làm bình phong cho cô đỡ mang tiếng là gái chửa hoang nữa không? Muốn chạy đi chứ gì, tìm thằng chồng cũ của cô bảo nó nuôi 2 mẹ con cô đi, điện thoại đây gọi đi!

Tôi kinh hoàng bịt miệng lại để tránh thốt lên thành tiếng, thì ra đây là cặp vợ chồng ở ngôi nhà kỳ lạ kia. Có vẻ như họ đang cãi nhau, tôi quá sốc khi biết được câu chuyện đau khổ đằng sau vỏ bọc nhà giàu. Hóa ra đứa con gái là con riêng của chị vợ, chẳng hiểu sao anh chồng này lại chấp nhận cưới chị vợ rồi nhận luôn nó là con mình. Đến khi về chung sống với nhau thì anh chồng không yêu thương quan tâm đến vợ con, ngày nào cũng kiếm cớ về nhà muộn. Thật tội nghiệp đứa bé...

Bắt gặp chồng của đồng nghiệp ôm hôn gái lạ, tôi định vạch trần tại chỗ thì tá hỏa khi biết danh tính người phụ nữ kia

Bắt gặp chồng của đồng nghiệp ôm hôn gái lạ, tôi định vạch trần tại chỗ thì tá hỏa khi biết danh tính người phụ nữ kia

Nhiều lúc tôi nghĩ, chồng của Lam giàu có, phong độ mà vẻ ngoài khá "chất chơi", hẳn sẽ có nhiều "vệ tinh" xung quanh. Liệu anh ta có ngoại tình không? Và rồi linh cảm của tôi đúng, nhưng nó xảy ra theo cách chẳng ngờ nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 33 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 42 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 46 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu