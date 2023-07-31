Thấy chổng có phản ứng lạ, vợ tìm hiểu thì khóc cạn nước mắt trước những gì anh trải qua

Tâm sự 31/07/2023 08:31

Trên người chồng tôi có rất nhiều vết xanh tím còn mới vô cùng. Trước khi về quê chúng chưa xuất hiện, vậy rõ ràng trong thời gian chồng tôi ở quê đã có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi và chồng kết hôn được gần 2 năm nay và vẫn chưa sinh bé, do hai đứa chưa sắp xếp được công việc. Vợ chồng son lại sống riêng trên thành phố, còn bố mẹ chồng ở quê nên cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái.

Cuối tuần trước chồng tôi về quê nội. Anh bảo có chút việc riêng thôi, tôi bận nên cũng không đi cùng. Về được hai ngày thì chồng tôi trở lại thành phố. Vợ chồng trẻ mà, xa nhau có một, hai ngày đã thấy nhớ rồi. Ăn tối xong tôi kéo chồng vào phòng ngủ sớm nhưng đến khi cởi áo chồng thì tôi phải khiếp hãi khi nhìn cơ thể anh.

Trên người chồng tôi có rất nhiều vết xanh tím còn mới vô cùng. Trước khi về quê chúng chưa xuất hiện, vậy rõ ràng trong thời gian chồng tôi ở quê đã có chuyện gì đó xảy ra. Tôi hốt hoảng hỏi anh đánh nhau với ai ư hay anh làm gì để đến mức bị người khác đánh.

Thấy chổng có phản ứng lạ, vợ tìm hiểu thì khóc cạn nước mắt trước những gì anh trải qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu chồng tôi bảo đi công chuyện với người bạn ở quê, chẳng may gặp mấy tên đầu gấu nên xảy ra xô xát. Căn cứ vào thái độ của chồng và câu chuyện anh kể, tôi bán tín bán nghi. Linh cảm mách bảo tôi rằng chồng đang có điều gì giấu mình. Cuối cùng, khi tôi gặng hỏi bằng được thì anh mới đành thú nhận sự thật. Không thể tin nổi là anh bị bố mẹ đánh.

Về phần lý do, tôi thật sự khó xử vô cùng. Nguyên nhân lại đến từ phía tôi. Sau đám cưới mấy tháng, bố mẹ chồng tôi đã bảo hai đứa về quê lập nghiệp, sau này còn phụng dưỡng ông bà. Chồng tôi không muốn về, lấy cớ ở quê công việc không phát triển được. Thực tế lý do bởi anh thương tôi.

Bố mẹ chồng đều rất khó tính, có nhiều quan điểm cổ hủ về chuyện làm dâu. Thế kỷ 21 mà ông bà còn quan niệm con dâu phải lấy tăm dâng lên cho bố mẹ chồng bất kể tôi đang ăn dở bữa, hay tối đến bưng nước rửa chân cho hai người, sáng dậy thật sớm từ tinh mơ. Chỉ qua vài tiểu tiết như vậy cũng biết ông bà khó khăn tới mức nào, chưa nói tới vô vàn vấn đề khác khi sống chung sẽ nảy sinh.

Thấy chổng có phản ứng lạ, vợ tìm hiểu thì khóc cạn nước mắt trước những gì anh trải qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi thuộc tuýp người hiện đại, anh cũng rất thương vợ nên không muốn đưa tôi về quê sống. Anh bảo hai vợ chồng cứ lập nghiệp ở thành phố, sau này ông bà già yếu không thể sống một mình nữa thì đón các cụ lên phụng dưỡng. Khi ấy ông bà cũng đã già lắm rồi, chắc hẳn có thể sống chung.

Con trai không nghe lời, bố mẹ chồng tôi vô cùng bất mãn. Nhiều lần ông bà gọi điện lên hết ngọt ngào khuyên nhủ tới cứng rắn bắt ép nhưng chồng tôi đều không nghe theo. Lần này thực ra cũng là bố chồng gọi điện bắt anh ấy về. Một lần nữa anh từ chối đưa vợ về quê sống, ông bà tức giận đã đánh anh.

Thấy chổng có phản ứng lạ, vợ tìm hiểu thì khóc cạn nước mắt trước những gì anh trải qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi bảo dù thế nào cũng không về quê sống, bởi làm vậy chẳng khác gì đưa cuộc hôn nhân của chúng tôi vào ngõ cụt. Tôi chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được lâu mà đòi ly hôn ngay. Sống với bố mẹ mấy chục năm, anh thừa hiểu ông bà là người thế nào. Thương bố mẹ, muốn báo hiếu ông bà nhưng thật sự không thể sống chung.

Tôi hạnh phúc lắm vì có chồng yêu thương và thấu hiểu nhưng vì tôi mà mối quan hệ giữa anh với bố mẹ trở nên thế này, tôi áy náy vô cùng. Xin các chị cho tôi lời khuyên, phải làm sao trong tình cảnh này? Làm thế nào để chúng tôi không cần chuyển về quê mà bố mẹ cũng không trách móc? Tôi mất ngủ cả tuần nay vì suy nghĩ chuyện này rồi!

Kỳ lạ mẹ chồng cứ tới đêm khuya thì lại đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc, tay chân run rẩy khi thấy căn phòng bà bước vào

Kỳ lạ mẹ chồng cứ tới đêm khuya thì lại đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc, tay chân run rẩy khi thấy căn phòng bà bước vào

Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đi vào một căn phòng bỏ không phía sau vườn. Lúc tôi mới về làm dâu có hỏi chồng phòng đó dùng để làm gì mà luôn khóa kín?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 33 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 1 giờ 18 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi