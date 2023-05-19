Gợi ý 3 tư thế 'chàng thích nàng mê', áp dụng vào 'cuộc yêu' đảm bảo cả hai 'nghiện' không lối thoát

Tâm sự 19/05/2023 19:22

Đừng cứ 'thăng hoa' bằng tư thế truyền thống nữa, thử áp dụng những tư thế này lúc 'lâm trận' ngay đi! Đảm bảo bạn và người sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tư thế cưỡi ngựa

Đây là một trong những tư thế quan hệ khá cổ điển, nhưng được rất nhiều cặp đôi ưa chuộng. Bởi tư thế này dương vật sẽ vào đến mức sâu nhất của âm đạo. Với tư thế quan hệ này, nam giới hãy để cho bạn tình là người chủ động "cưỡi ngựa", cầm cương điều khiển cuộc yêu. Còn phần mình hãy cố gắng "giữ vững phong độ", không để bị xuất tinh quá sớm.

Để thực hiện tư thế quan hệ này, nam giới sẽ nằm hoặc ngồi trên 1 chiếc ghế, nàng sẽ ngồi bên trên như đang cưỡi ngựa làm chủ tốc độ cuộc yêu. Để tăng hưng phấn và kích thích, nàng sẽ đẩy tốc độ nhanh dần còn cánh mày râu hãy hưởng ứng theo nhịp,vuốt ve và nói những câu nói kích thích nàng khi quan hệ.

Gợi ý 3 tư thế 'chàng thích nàng mê', áp dụng vào 'cuộc yêu' đảm bảo cả hai 'nghiện' không lối thoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế vắt ngang

Tư thế vắt ngang sẽ giúp phái mạnh đẩy sâu, thể hiện trọn vẹn bản năng mãnh liệt của người đàn ông, thỏa mãn được khát khao chiếm lĩnh. Để thực hiện tư thế này, nam giới hãy để nàng uốn cong qua thành ghế hoặc chiếc giường, để chân cô ấy giang rộng và phần từ eo xuống “lơ lửng” trong không khí. Cứ như vậy, nam giới có thể đẩy sâu và mạnh hết cỡ đưa nàng đi tới tận cùng của sự “khoái lạc” mà không phải lo lắng nàng sẽ bị thương, mọi thứ sẽ nằm trong vòng an toàn.

Lưu ý: Trong suốt cuộc vui để nàng cảm nhận được sự “thân mật” và sức nóng của hai cơ thể, nam giới hãy vuốt ve và kéo cô ấy gần sát để bàn tay có thể chạm vào ngực của cô ấy, tăng thêm hưng phấn cho cả hai.

Gợi ý 3 tư thế 'chàng thích nàng mê', áp dụng vào 'cuộc yêu' đảm bảo cả hai 'nghiện' không lối thoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế doggy

Tư thế doggy nhanh chóng mang lại cảm giác đa cực khoái, dương vật có thể vào rất sâu để tác động trực tiếp đến âm vật cũng như những điểm G trên cơ thể. Thêm vào đó là sự “chăm sóc” từ đôi tay của nam giới càng khiến bạn tình dễ dàng rơi vào trạng thái đê mê, run bần bật vì thỏa mãn.

Hơn nữa, tư thế này cũng kích thích thế phái mạnh, tạo khoái cảm mạnh mẽ. Có rất nhiều kiểu doggy như doggy truyền thống, doggy đứng, doggy cùng bò… tùy vào sở thích cánh mày râu sẽ có ít nhiều biến đổi, sáng tạo để áp dụng cho cuộc yêu của vợ chồng.

Với tư thế doggy nữ giới sẽ trong tư thế quỳ gối xuống giường, chân dạng ra để hở vùng âm đạo, khuỷu tay chống xuống, toàn cơ thể sẽ trong trạng thái căng cứng. Lúc này nam giới sẽ “dẫn binh” thâm nhập vào sâu bên trong cô bé từ phía sau. Tư thế này giúp phái mạnh giải phóng đôi tay tối đa để phát huy hết khả năng khéo léo của mình trên cơ thể của chị em tại các bộ phận nhạy cảm như nhũ hoa, âm vật.

Gợi ý 3 tư thế 'chàng thích nàng mê', áp dụng vào 'cuộc yêu' đảm bảo cả hai 'nghiện' không lối thoát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Đang làm việc thì chồng đi ra ngoài, thấy máy tính còn mở tôi vội lại tắt dùm, thấy những thứ đang chiếu trên màn hình tôi liền ngã gục dưới sàn

Đang làm việc thì chồng đi ra ngoài, thấy máy tính còn mở tôi vội lại tắt dùm, thấy những thứ đang chiếu trên màn hình tôi liền ngã gục dưới sàn

Lại tắt máy tính dùm chồng, nhưng những thứ đang chiếu trên màn hình máy tính lại đập vào mắt khiến tôi ám ảnh cả đời.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the tư thế quan hệ

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