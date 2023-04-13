Gọi video call cho bố chồng, tôi tái mặt khi nghe tiếng ông thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại, thấy vụt qua phía sau càng khiến tôi rùng mình

Tâm sự 13/04/2023 15:24

Từ ngày bố chống về quê, ông thường xuyên gọi video call cho tôi. Bố chồng kể chuyện họ hàng, hỏi thăm tôi và chồng.

Tôi và Vỹ yêu nhau 2 năm mới đi đến hôn nhân. So với tôi, Vỹ có hoàn cảnh gia đình không được hoàn chỉnh. Bố mẹ anh ly hôn, mỗi người sống một nơi, anh theo bố còn em gái theo mẹ. Dù sống thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ nhưng Vỹ rất hiền lành và thật thà. Từ ngày lấy nhau, tôi về sống cùng chồng và bố chồng. Bố chồng của tôi không khó tính, ngược lại rất thoải mái, thường xuyên giúp tôi nấu ăn, làm việc nhà.

Khoảng hai tháng trước, bố chồng tôi nói muốn về quê nghỉ ngơi một thời gian. Ở quê của chồng tôi, gia đình anh có một căn nhà riêng. Vì sợ bố chồng không có ai chăm sóc nên chị họ của tôi gửi một cậu con trai tên Hùng sang ở cùng ông. Thấy thế chúng tôi cũng yên tâm.

Gọi video call cho bố chồng, tôi tái mặt khi nghe tiếng ông thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại, thấy vụt qua phía sau càng khiến tôi rùng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày bố chống về quê, ông thường xuyên gọi video call cho tôi. Bố chồng kể chuyện họ hàng, hỏi thăm tôi và chồng. Tôi cũng không thấy phiền, vì nghĩ chắc do ông lo lắng vợ chồng tôi ở một mình không ai chăm sóc. Tôi nghĩ mà thương bố chồng, ông gà trống nuôi con nên lúc nào cũng không yên. Tôi an ủi ông rằng chúng tôi tự lo cho mình được, bố chồng cứ việc thoải mái nghỉ ngơi ở dưới quê.

Đến một tối, bố chồng gọi đến như thường lệ. Nhưng tôi đang làm việc với khách hàng nên không tiện bắt máy. Sau đó khoảng một tiếng khi chuẩn bị về nhà, tôi gọi video call cho bố chồng, một hồi lâu tôi mới thấy ông. Nhưng khác với mọi khi, tôi thấy bố chồng mồ hôi nhễ nhại, giọng nói hổn hển trả lời tôi.

Tôi hỏi bố chồng có phải không khỏe không nhưng ông khăng khăng nói mình không sao. Tôi không yên tâm, tôi sợ ông bệnh gì lại có một mình thì làm sao? Tôi lớn tiếng gọi Hùng xem sao nhưng chẳng thấy nó đâu. Tôi đang định cúp máy gọi cho họ hàng bên chồng để sang nhà xem bố chồng thế nào thì bất ngờ khi thấy đằng sau lưng bố chồng có cái gì đó đang nhúc nhích. Tôi nhìn thấy có một bóng đen đang trốn sau cánh cửa.

Gọi video call cho bố chồng, tôi tái mặt khi nghe tiếng ông thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại, thấy vụt qua phía sau càng khiến tôi rùng mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài, bóng đen đó hoảng sợ nên nhảy ra ngoài. Đó là cô hàng xóm kế bên nhà của bố chồng tôi! Cô ấy đã có gia đình rồi cơ mà! Tôi điếng người không nói nên lời, còn bố chồng thì vội vàng cúp máy. Sau hôm đó, ông xin tôi giữ kín chuyện này. Tôi thật sự rất khó xử và thấy bố chồng làm vậy không đúng chút nào. Dù ông có muốn tìm phụ nữ thì cũng nên tìm người độc thân, sao lại muốn phá gia đình của người khác?

Tôi nên làm sao cho đúng đây? Nói với chồng hay là chỉ khuyên bố chồng thôi đây?

Sáng sớm trời mưa chồng vẫn đi tập thể dục nhưng lúc trở về sạch nguyên, nghi ngờ tôi lén theo dõi thì chứng kiến một việc động trời

Sáng sớm trời mưa chồng vẫn đi tập thể dục nhưng lúc trở về sạch nguyên, nghi ngờ tôi lén theo dõi thì chứng kiến một việc động trời

Cho đến một ngày, tôi tỉnh ngủ, thấy chồng chuẩn bị đi thể dục. Ngoài trời mưa lâm thâm, tôi hỏi anh hay nghỉ đi nhưng chồng vẫn chui ra khỏi chăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật