Giữa đêm tân hôn có tiếng gõ cửa phòng liên hồi, tưởng tôi say giấc nên chồng rón rén ra ngoài, tôi lén đi theo thì lặng người phát hiện sự thật chua xót, bẽ bàng

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ đều làm kinh doanh, bản thân tôi cũng đang làm việc cho công ty của gia đình sau khi đi du học nước ngoài về. Có thể nói, cuộc sống vật chất của tôi khá dư dả. Nhưng chuyện tình cảm thì lại không được như mong muốn.

Lộc từng là nhân viên cấp dưới của bố tôi ở công ty. Khi tôi mới về nước, bố tôi giao nhiệm vụ cho anh dạy tôi làm quen với công việc hàng ngày. Bố tôi bảo Lộc là trợ thủ đắc lực của ông, cũng là người mà ông cho rằng có nhân cách tốt. Qua một thời gian tiếp xúc, tôi và Lộc đã đến với nhau trong sự ủng hộ của gia đình. Nhà Lộc không giàu có, bố anh mất sớm, giờ chỉ còn mẹ già. Lúc đầu đến với Lộc, tôi cũng e dè vì sợ sau này phải về nhà anh sống cùng mẹ chồng nếu kết hôn. Nhưng chồng tôi nói anh muốn ở nhà vợ vì bố mẹ tôi cũng chỉ có một đứa con. Hơn nữa nhà anh ở xa trung tâm thành phố, nếu chuyển về đấy ở, chúng tôi sẽ không tiện đi làm. Thấy chồng nói có lý, tôi cũng nghĩ đơn giản rằng anh đang muốn tốt cho mình.

Ảnh minh họa: Internet Suốt thời gian chúng tôi chuẩn bị đám cưới, Lộc cũng tỏ ra rất biết điều. Khi bố tôi ngỏ ý muốn cho chúng tôi một căn hộ cao cấp, Lộc chủ động từ chối và nói anh hy vọng bố mẹ có thể để chúng tôi được tự lực cánh sinh. Hôm qua là đêm tân hôn của chúng tôi nên hai vợ chồng ở lại nhà anh. Vì lạ nhà, lạ giường nên tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Sợ chồng thức giấc, tôi cứ nằm im cho đến khi có tiếng gõ cửa. Lúc đầu tôi định lên tiếng, nhưng Lộc lại bật dậy rất nhanh rồi rón rén ra khỏi phòng. Khi anh hé cửa ra thì tôi nhìn thấy bên ngoài là mẹ chồng.

Tôi thấy rất lạ, đêm hôm nếu không phải là chuyện quan trọng thì có chuyện gì mà mẹ chồng tôi lại gõ cửa chứ? Thế là tôi lén lút đi theo mọi người ạ. Đứng ở cầu thang, tôi nghe mẹ chồng nói với con trai: "Con đã nói với nhà bên ấy chưa, giờ người ta cứ đòi tiền mẹ, lãi mẹ đẻ lãi con. Làm sao mẹ có số tiền lớn như thế để trả nợ đây?". Ảnh minh họa: Internet Chồng tôi trấn an mẹ rồi nói chỉ cần vài tháng nữa, anh sẽ làm tôi và cả nhà tôi tin tưởng hơn. Đến khi đó, mẹ anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi nghe được cuộc nói chuyện ấy mà chao đảo. Không ngờ sau vẻ ngoài tốt bụng của chồng lại là một âm mưu to lớn, những điều tôi nghe quả thật là bí mật đêm tân hôn, điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Tôi đã nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng lại sợ bố mẹ tổn thương vì con gái mới lấy chồng một đêm đã đòi bỏ chồng. Theo mọi người, tôi nên cố gắng đợi thêm vài tháng nữa rồi mới dứt khoát hay chấm dứt ngay lúc này đây?

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