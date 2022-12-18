Giữa bữa tiệc cầu hôn lãng mạn, thấy một người lạ mặt bước đến bỗng người yêu làm điều bất ngờ khiến tôi chết lặng

Tâm sự 18/12/2022 20:18

Bố mẹ Hải đã sang nhà tôi làm lễ dạm hỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn anh dành cho tôi một bữa tiệc lãng mạn để chính thức cầu hôn tôi.

Tôi với Hải mới hẹn hò được 1 năm và cả hai đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm kế toán ở một ngân hàng lớn. Hải thì làm kinh doanh máy tính, linh kiện điện tử. Tôi với anh quen biết nhau qua một lần tôi mua máy tính cũ của anh. Sau đó thì chiếc máy tính thỉnh thoảng lại hỏng hóc nên chúng tôi có dịp nói chuyện rồi yêu thương nhau lúc nào không hay. 

Hải cũng kể qua với tôi rằng thời gian trước, anh từng yêu nhưng bị phụ bạc nên đã mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Tuy nhiên, khi gặp được tôi, anh cảm thấy yêu và muốn cùng tôi xây dựng gia đình. Mới hẹn hò được 1 năm nhưng nhiều khi tôi vẫn cảm thấy người yêu chưa dành hết tình cảm cho tôi. Có những hôm 1-2 ngày, anh không nhắn tin cho tôi. Khi tôi bận hoặc điện thoại hết pin, anh nhắn tin nhưng tôi không trả lời, anh cũng chẳng hề sốt sắng.

Giữa bữa tiệc cầu hôn lãng mạn, thấy một người lạ mặt bước đến bỗng người yêu làm điều bất ngờ khiến tôi chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đứa bạn thân khuyên tôi rằng người yêu tôi là chàng trai tốt, điều kiện tạm ổn, tôi nên sớm cưới anh còn tình cảm thì có thể vun đắp thêm. Bố mẹ Hải đã sang nhà tôi làm lễ dạm hỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn anh dành cho tôi một bữa tiệc lãng mạn để chính thức cầu hôn tôi.

Chiều lòng tôi, anh đặt một bàn tiệc cho 2 người ở một nhà hàng khá sang trọng. Hôm đó, tôi cũng diện một chiếc váy đẹp và trang điểm cầu kỳ. Tôi từng nghĩ đó sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời nhưng nó đáng nhớ theo một nghĩa khác.

Trong bữa tiệc, chúng tôi đang ăn uống và trò chuyện thì bỗng một người phụ nữ và chồng bước vào. Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Hải ngây người một lúc và nhìn chằm chằm vào người ta làm tôi ái ngại. Sau đó, hai người chỉ nhoẻn miệng cười với nhau lấy lệ. Tôi hỏi thì Hải nói đó là bạn cũ của anh.

Khi chuẩn bị kết thúc bữa ăn cũng là lúc tôi nghĩ anh sẽ lấy ra một chiếc nhẫn để cầu hôn tôi. Nào ngờ, người phụ nữ mà anh giới thiệu là bạn bỗng dưng lăn ra ngất.

Thấy vậy, Hải vội vàng chạy đến, bế thốc người phụ nữ ấy đưa đi cấp cứu để mặc tôi và chồng chị ta đứng như trời chồng. Vừa đi, anh ta vừa nói to: "Thảo ơi, Thảo ơi, em có sao không?"

Sau đó, Hải gọi xe cấp cứu và đưa người phụ nữ đó vào bệnh viện. Tôi và chồng chị ấy phải mất một lúc lâu mới bắt được xe tới cổng bệnh viện. Thấy tôi đứng chờ, Hải lí nhí thanh minh rằng đó là người yêu cũ của anh.

Giữa bữa tiệc cầu hôn lãng mạn, thấy một người lạ mặt bước đến bỗng người yêu làm điều bất ngờ khiến tôi chết lặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy bị bệnh tim và anh đã từng đưa cô ấy đi cấp cứu vài lần. Giờ thì Thảo đã lấy chồng nhưng anh vẫn quen phản xạ vậy mỗi lần thấy Thảo ngất đi... Sau đó, Hải đưa tôi chiếc nhẫn để cầu hôn nhưng tôi đã không nhận chiếc nhẫn đó.

Mấy hôm nay, tôi buồn bã và suy nghĩ rất nhiều. Tôi có cảm giác người yêu vẫn còn lưu luyến người cũ nên tình cảm anh dành cho tôi không sâu đậm. Tôi sợ khi lấy anh, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ không hạnh phúc vì hai trái tim vốn dĩ không chung nhịp đập.

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