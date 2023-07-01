Giữ gìn chờ đợi đêm tân hôn, đang quấn quýt vui vẻ thì vợ chìa ra que thử thai 2 vạch, tôi càng sốc nặng khi biết được sự thật

Tâm sự 01/07/2023 14:55

Vấn đề là ngay đêm tân hôn, khi đang vui vẻ hạnh phúc, vợ bỗng hốt hoảng đẩy tôi ra rồi thông báo một tin động trời.

Chuyện là tôi mới lấy vợ chị ạ. Trước đó chúng tôi đã có quan hệ tình dục và xem đó là chuyện bình thường giữa những người trưởng thành. Vợ tôi là người năng động, cá tính thẳng thắn, có năng lực làm việc tốt. Lương của cô ấy cũng cao hơn tôi.

Vấn đề là ngay đêm tân hôn, khi đang vui vẻ hạnh phúc, vợ bỗng hốt hoảng đẩy tôi ra rồi thông báo một tin động trời. Cô ấy lấy trong túi xách ra cái que thử thai hai vạch rõ ràng rồi nói là đã có bầu rồi nên không thể làm chuyện giường chiếu được. Cô ấy mới kiểm tra sáng nay nhưng bận bịu lễ cưới nên quên nói cho tôi nghe. Tôi nghe mà sững sờ, choáng nặng.

Giữ gìn chờ đợi đêm tân hôn, đang quấn quýt vui vẻ thì vợ chìa ra que thử thai 2 vạch, tôi càng sốc nặng khi biết được sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, tôi đành ngủ chay Hướng Dương ạ. Nhưng khi đưa vợ đi siêu âm, bác sĩ thông báo thai đã được 6 tuần rồi, nghĩa là hơn một tháng. Mà trong thời gian đó, tôi lại đi công tác nên không gần gũi cô ấy. Chúng tôi chỉ gặp nhau 1 tháng trước thì làm sao lại mang thai 6 tuần được. Tôi nghi ngờ quá chị ạ. Có khi nào tôi bị vợ ‘cắm sừng’ lên đầu rồi không?

Trong hôn nhân, sự nghi ngờ chính là con dao sắc bén khiến tình yêu và niềm tin bị rạn nứt. Vì vậy, để giữ tổ ấm luôn hạnh phúc và lâu bền, điều cần thiết nhất chính là sự tin tưởng vào đối phương. Nhưng Hướng Dương lại thấy bạn đang nảy sinh nghi ngờ về lòng chung thủy của vợ chỉ vì thông tin trên giấy siêu âm.

Tại sao khi đó, bạn lại không trực tiếp hỏi bác sĩ siêu âm hoặc bác sĩ sản khoa. Họ sẽ giải đáp rất tận tình thắc mắc của bạn và tháo gỡ những nghi ngờ trong lòng bạn. Theo Hướng Dương biết, việc xác định tuổi thai không liên quan đến thời gian quan hệ mà sẽ dựa vào chu kì kinh cuối. Như thế, không có bất cứ lý do nào để khẳng định bạn đã bị vợ "cắm sừng" cả. Hơn nữa, bạn và vợ đã yêu nhau một thời gian, thiết nghĩ cũng đã hiểu rõ tính tình và nhân phẩm của nhau. Tại sao bạn lại nảy sinh nghi ngờ và suy diễn để tự làm khổ mình và khiến vợ bị tổn thương.

Giữ gìn chờ đợi đêm tân hôn, đang quấn quýt vui vẻ thì vợ chìa ra que thử thai 2 vạch, tôi càng sốc nặng khi biết được sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều bạn cần làm bây giờ là hãy chăm sóc vợ thật tốt. Ngoài giúp vợ việc nhà, bạn nên thường xuyên chia sẻ tâm sự, trò chuyện cùng vợ để cô ấy luôn được thoải mái. Có như thế em bé trong bụng mới phát triển một cách tốt nhất. Và nếu có bất cứ nghi ngờ gì, thay vì suy diễn một mình, bạn hãy thẳng thắn trao đổi với vợ để tháo gỡ những nút thắt trong đầu. Như vậy tình cảm vợ chồng mới khắng khít và bền lâu.

Xa vợ 1 năm trời, ngày trở về tôi không kiềm nỗi mà lao vào quấn quýt vợ như hổ đói, đang phút cao trào một việc xảy ra phải vội vàng gọi bố mẹ cầu cứu

Xa vợ 1 năm trời, ngày trở về tôi không kiềm nỗi mà lao vào quấn quýt vợ như hổ đói, đang phút cao trào một việc xảy ra phải vội vàng gọi bố mẹ cầu cứu

Sau một năm xa nhà, tôi hào hứng trở về với vợ. Thấy tôi về nhà, mẹ vợ tôi vào phòng ngủ từ sớm, để dành không gian cho chúng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 4 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng