Giấu chuyện 'vượt rào' trước khi cưới nhưng tôi không ngờ đêm tân hôn mẹ chồng lại kiếm cớ để thay ga giường màu trắng tinh, sáng ra còn đứng chờ sẵn ở cửa

Tâm sự 05/12/2022 02:02

Biết mẹ chồng là người kỳ quặc nhưng tôi không nghĩ là bà lại nghiêm khắc đến mức độ này.

Mới cưới nhau được vài ngày mà tôi thấy cuộc sống làm dâu không dễ thở chút nào. Từ những ngày còn yêu, tôi đã cảm nhận mẹ chồng của mình là người phụ nữ gia giáo và rất nghiêm khắc. Lần đầu về ra mắt, tôi run tới nỗi đi vào nhà mà vẫn không gỡ mũ bảo hiểm. Lúc ấy trời đang mưa, mẹ chồng tôi liền hắng giọng và chê tôi không biết giữ ý. Vì muốn lấy lòng bà nên vài hôm sau, tôi có mua cho bà một chiếc áo mặc đi chơi.

Những tưởng mẹ chồng tôi sẽ thích. Nào ngờ cầm chiếc áo lên, mẹ chồng tôi liền chê chiếc áo già quá, đường chỉ may cũng cẩu thả và không đẹp. Sau đó, tôi không mua gì tặng mẹ chồng nữa vì bà quá cẩn thận và bảo thủ.

Trước khi kết hôn, tôi xin công ty cho nghỉ một tuần để chuẩn bị sắm sửa cho đám cưới. Thế nhưng thời gian đó, tôi lại khốn khổ với bếp núc và những quy định mà mẹ chồng đề ra. Bà bắt tôi phải học thuộc rồi nói lại, chẳng khác gì những người phụ nữ của thế kỷ trước.

Giấu chuyện 'vượt rào' trước khi cưới nhưng tôi không ngờ đêm tân hôn mẹ chồng lại kiếm cớ để thay ga giường màu trắng tinh, sáng ra còn đứng chờ sẵn ở cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết mẹ chồng là người kỳ quặc nhưng tôi không nghĩ là bà lại nghiêm khắc đến mức độ này. Khi đi mua đồ nội thất để thay mới trong phòng cưới, tôi và chồng đã thống nhất sẽ trải ga màu hồng. Sau khi rước dâu, bộ ga giường của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn.

Vậy mà buổi tối, tôi tắm xong và đi ra ngoài thì giật mình thấy mẹ chồng đang trải ga mới cho mình. Bà bảo chiếc ga giường cũ đã bị bà làm đổ cà phê ra, nhà lại không còn cái nào nên đành trải tạm chiếc ga trắng tinh ấy. Nói thật tôi không thích màu trắng, nhất là khi dùng nó vào đúng đêm tân hôn. Tôi có nói với chồng, anh chỉ bảo chịu khó ngủ, ngày mai mẹ sẽ thay cho chúng tôi.

Vì mệt mỏi chuẩn bị đám cưới nên sáng mai tôi dậy muộn hơn chồng. Vừa mở mắt ra, tôi thấy chồng đang ngồi nghịch điện thoại. Nhưng bất ngờ là chiếc ga giường của chúng tôi lại có vệt máu. Tôi định hỏi chồng thì anh bịt miệng tôi lại và chỉ tay ra ngoài, ra hiệu có người đứng ở ngoài. Tôi nhìn qua khe cửa dưới của cửa phòng mới thấy đúng là có người ở bên ngoài thật.

Giấu chuyện 'vượt rào' trước khi cưới nhưng tôi không ngờ đêm tân hôn mẹ chồng lại kiếm cớ để thay ga giường màu trắng tinh, sáng ra còn đứng chờ sẵn ở cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lát sau, tôi vệ sinh cá nhân xong thì mẹ chồng vào lấy ga đi giặt. Bà nhìn vào vết máu kia rồi không nói gì. Đến lúc ấy, chồng tôi mới bảo mẹ anh là người rất để ý. Dù bà không nói thẳng nhưng chồng tôi hiểu bà đang muốn thử con dâu xem tôi có còn trong trắng không. Vì thế anh đã tung chiêu để đánh lừa mẹ.

Tôi nghĩ ở thời bây giờ, việc gần gũi nhau trước khi cưới là chuyện hết sức bình thường. Nếu mẹ chồng tôi thật sự có ý nghĩ đó, chắc chắn bà sẽ là một người mẹ chồng vô cùng khó tính. Rồi sau này làm dâu, mỗi ngày đều gặp nhau, tôi nên làm gì để đối phó với người mẹ chồng quá khắt khe này đây?

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