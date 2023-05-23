Giật mình vì âm thanh thở 'gấp gáp' dưới chân giường, vợ ra tay bắt gian tại trận nhưng lại bị hù suýt ngất xĩu vì một 'vật thể lạ'

Tâm sự 23/05/2023 04:45

Khoảng một tháng trước, chồng em bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh thấy thường xuyên nói chuyện với ai đó, thì thầm và nói xong thì xoá lịch sử cuộc gọi. Linh cảm của một người phụ nữ cho em biết, chồng mình đang ngoại tình.

Thú thật với mọi người, em là một người luôn bảo vệ môi trường và sống vì cộng đồng. Ở thê kỷ 21, em vẫn dùng túi vải. Khi đi siêu thị, thay vì sử dụng túi nilon, em đã cẩn thận mang theo những chiếc túi to hoặc xin thùng carton để đựng đồ như một cáhc bảo vệ môi trường.

Chính vì thế, khi gặp được chồng mình, em có cảm giác đồng điệu lắm. Anh ấy yêu thích động vật, đặc biệt là cuồng sống xanh, sạch, đẹp. Từ lúc yêu đến lúc cưới, vợ chồng em đã cùng nhau nuôi 5 chú cún, 3 chú mèo. Ai nhìn vào cũng nghĩ bọn em giống một cặp đôi đang nuôi con mọn. Vì lúc nào cũng thấy tất tưởi bên thú cưng. Nhưng em thấy vui lắm, cho đến khi chồng em có sự thay đổi.

Giật mình vì âm thanh thở 'gấp gáp' dưới chân giường, vợ ra tay bắt gian tại trận nhưng lại bị hù suýt ngất xĩu vì một 'vật thể lạ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng một tháng trước, chồng em bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh thấy thường xuyên nói chuyện với ai đó, thì thầm và nói xong thì xoá lịch sử cuộc gọi. Linh cảm của một người phụ nữ cho em biết, chồng mình đang ngoại tình.

Mặc dù đoán chồng đang cặp kè người khác nhưng em không hề có bằng chứng nên chẳng làm gì được. Vậy nên, em buộc phải tương kế tựu kế, bắt gian tại trận.

Giật mình vì âm thanh thở 'gấp gáp' dưới chân giường, vợ ra tay bắt gian tại trận nhưng lại bị hù suýt ngất xĩu vì một 'vật thể lạ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2 ngày trước, em nói mình phải đi công tác, chuyến công tác kéo dài 3 ngày. Lúc đó chồng em vui lắm, anh ấy còn hỏi em dồn dập về ý định đi chơi những đâu. Không chỉ vậy, chồng em còn sốt sắng gấp đồ cho vào vali giúp vợ. Nhìn chồng chăm chút cho mình, em buồn lòng khi nghĩ anh chỉ đang muốn vợ đi để được hú hí với bồ.

Ngày đầu tiên theo dõi chồng, em không thấy có người phụ nữ nào đến nhà. Vì thế, em đoán giữa hai người cùng ở một khu chung cư. Máu ghen nổi lên, chiều qua thấy chồng ở nhà cả ngày không ra ngoài, em nghi ngờ nên lên nhà tự mở cửa.

Quả thật khi em bước vào thì chồng đang ngủ. Nhưng điều kỳ lạ là tiếng thở phì phò ngay dưới gầm giường em. Nghĩ mình đã bắt gian được tại trận, em lật tung giường thì bị hù suýt ngất. Vật thể sống đang nằm bên dưới chính là một con bò sát, chồng em nói đó là giống rồng Nam Mỹ. Anh thích nuôi từ rất lâu, chỉ là không được em đồng ý nên mấy ngày vợ đi công tác mới lén lút mượn bạn.

Giật mình vì âm thanh thở 'gấp gáp' dưới chân giường, vợ ra tay bắt gian tại trận nhưng lại bị hù suýt ngất xĩu vì một 'vật thể lạ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghe chồng kể, em vừa mừng vừa sợ. Mừng vì chồng em dù sao cũng chung thuỷ. Nhưng lại sợ anh rước những loài bò sát ấy về nhà. Và những gì em nghĩ đều có cơ sở. Từ tối qua đến nay, chồng em cứ tỉ tê đòi mua bò sát. Trong khi đó em lại sợ nhất những loài động vật hư vậy. Bây giờ em chẳng biết sao, chiều chồng thì mình không thoải mái, có điều nghĩ cũng thương chồng em quá. Theo các chị em nên làm gì ạ?

Vừa nuôi con vừa đi làm tôi quên mất 'chăm bẵm' cho bản thân, thấy tôi lên đưa cơm, chồng nỏi nhỏ một câu cùng nữ đồng nghiệp khiến tôi 'ngớ người' rồi khóc không kiểm soát 

Vừa nuôi con vừa đi làm tôi quên mất 'chăm bẵm' cho bản thân, thấy tôi lên đưa cơm, chồng nỏi nhỏ một câu cùng nữ đồng nghiệp khiến tôi 'ngớ người' rồi khóc không kiểm soát 

Chồng tôi và nữ đồng nghiệp công khai 'sờ mó' trước mặt tôi, nhưng khi tôi chưa kịp nổi giận thì chồng tôi cùng người tình lại nói một câu khiến tôi chết điếng người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ