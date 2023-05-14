Cuộc sống vẫn yên ấm, cho đến một ngày tôi thấy vợ thường xuyên ngáp ngủ vào buổi sáng dù lúc nào chúng tôi cũng lên giường rất sớm.

Tôi năm nay 36 tuổi, là trưởng phòng trong một doanh nghiệp nhà nước. Vợ tôi nhỏ hơn 6 tuổi là nhân viên kế toán của một Công ty tư nhân khá lớn. Chúng tôi có 1 cô con gái rất ngoan và đáng yêu. Theo mọi người đánh giá thì tôi cũng thuộc dạng đẹp trai, lịch lãm, phong độ và vợ thì cũng rất xinh. Kinh tế gia đình ổn định, nội ngoại 2 bên đều thuận hòa, vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày tôi đi làm, vợ ở nhà nội trợ. Cuộc sống vẫn yên ấm, cho đến một ngày tôi thấy vợ thường xuyên ngáp ngủ vào buổi sáng dù lúc nào chúng tôi cũng lên giường rất sớm.

Ôm theo nỗi thắc mắc mỗi đêm, tối ấy, tôi đã tìm ra chân tướng. Đang ngủ, bỗng nghe tiếng rúc rích, sột soạt bên tai, tôi choàng tỉnh thì thấy vợ đang ôm điện thoại xem phim.

Thì ra, mỗi tối, vợ ôm điện thoại xem phim (không bật ti vi vì chỉ muốn xem riêng) không cần biết đến chồng con. Tôi phải dỗ con ngủ và sau đó nằm chèo queo một mình. Xem ra chiếc điện thoại có giá trị hơn cha con tôi không biết gấp bao nhiêu lần.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy xem phim rất khuya, đôi khi đến 3 giờ sáng, thức giấc tôi thấy vợ vẫn còn xem. Tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã góp ý nhưng mọi việc như cũ. Ban đầu cô ấy còn nghe lời tôi khuyên, buông điện thoại theo tôi vào phòng. Nhưng được vài bữa, cô ấy lại chứng nào tật đó. Thậm chí khi tôi nhắc nhở vì lo sáng mai cô ấy mệt mỏi thì vợ tôi tức điên lên và mắng tôi không biết thông cảm cho nhu cầu giải trí của người khác.

Giờ tôi phải làm sao đây mọi người? Tình hình này cứ tiếp diễn, tôi lo vợ sẽ đổ bệnh mất.

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