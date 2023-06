Giật mình tỉnh dậy nhưng thấy chồng chưa vào phòng, tôi mò qua phòng làm việc thì thấy anh khóc nức nở bên bức ảnh đàn ông, sự thật về quá khứ của anh cũng được phơi bày

Khi ngồi trò chuyện cùng anh, H cũng có đả động đến chuyện sao chả bao giờ thấy chồng đi chơi cùng bạn bè thì anh có nói thời gian chủ yếu của mình dành cho công việc. Còn lại thì chồng muốn tận dụng những lúc rảnh rỗi cho mẹ con H. Vậy nên H cũng yên tâm phần nào trong việc chồng sẽ không bao giờ lăng nhăng với bất cứ ai ngoài kia.

Tuy nhiên gần đây, một chuyện rất đột ngột đã xảy ra với gia đình H. Hóa ra trước giờ chồng giấu vợ một chuyện vô cùng quan trọng. Anh cứ nén hết vào lòng mà chẳng chịu tâm sự với H.

Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm cách đây 2 tuần. Hôm đó bỗng chồng đi ngủ rất muộn. Bình thường anh cũng hay làm việc song đi ngủ cực đúng giờ. H cứ nghĩ chắc có công chuyện gì đó quan trọng nên đi ngủ trước. Đến đêm, khoảng 12 rưỡi, H tỉnh giấc giữa chừng, thấy chồng vẫn chưa vào phòng ngủ. H định đi ra ngoài để xem có chuyện gì thì không thấy chồng ở phòng khách, có lẽ anh vẫn cặm cụi trong phòng làm việc.

Vừa mở cửa ra, H thấy ông xã đang nức nở cầm một bức ảnh. Lúc này trong lòng H có chút lo sợ, nghi ngại. Nhất là khi mau chóng tiến lại gần và thấy bức ảnh đó chồng chụp cùng một người đàn ông. Trong đầu H dấy lên suy nghĩ: "Thôi xong, chả nhẽ đây là người tình bí mật của anh ấy sao? Phải chăng bí mật này anh luôn muốn giấu kín với vợ?"

H đi vào, chồng cũng lau nước mắt. Bức ảnh kia có vẻ từ khá lâu rồi, họ giống như hai người bạn. H hỏi chồng xem vì sao anh lại khóc thì ông xã mới từ từ giải thích tất cả.

Thì ra, người trong ảnh là K - một người bạn cũ của chồng H từ hồi còn học cấp 3. Họ từng có một mối quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, hai người đã gặp phải mâu thuẫn rất lớn liên quan tới chuyện tình cảm. Người yêu cũ của chồng H là C., sau khi hai người họ chia tay thì C. đã quen K. Có rất nhiều xích mích, hiểu lầm không đáng có. Sau cùng, chồng H nói tha thứ cho hai người họ.

Một thời gian trôi qua, K và C. nên duyên vợ chồng, giữa họ cũng có một người con. Tuy nhiên, K đã qua đời sau một vụ tai nạn, còn C. thì vì quá đau buồn nên sinh bệnh. Giờ đây, C. đang sống lay lắt qua những tháng ngày cuối cùng. Cô ấy đã chủ động liên lạc với chồng H, cầu xin nếu có mệnh hệ gì xin H hãy rủ lòng thương nuôi con của cô ấy và K. Dẫu sao giữa 3 người họ cũng có mối quan hệ khăng khít trong quá khứ.

Chồng H nhớ lại những kỷ niệm đẹp ngày xưa mà suy nghĩ nghiêm túc tới chuyện sẽ giúp đỡ hai bạn trong chuyện nuôi con. Bởi cả nhà K hay nhà C. thì đều gia cảnh khó khăn, bố mẹ đã nhiều tuổi rồi trong khi con họ thì còn quá nhỏ. Ông xã H nói đã định kể vợ nghe nhưng chưa sẵn sàng. Mấy hôm nay, anh cứ chảy nước mắt khi nghĩ về bạn cũ.

Anh bảo thôi thì gia đình chúng ta thêm một thành viên nhỏ cũng được, san sẻ tình cảm với con ruột của chúng H. Nói thật là H rất sốc, từ hôm đó đến nay H vẫn suy nghĩ. Liệu H và chồng có đủ bao dung để nhận nuôi một đứa trẻ hay không? Kinh tế chẳng phải vấn đề, quan trọng nằm ở cái tâm. H lo lắng lắm...