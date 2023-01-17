Giật mình giữa đêm hốt hoảng vì chồng và con gái 1 tháng tuổi 'biến mất', tôi vội chạy ra phòng khách thì bật khóc trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 17/01/2023 16:49

Ở bệnh viện, một mình Vinh làm vệ sinh cá nhân cho tôi; bồng bế con gái nhỏ cả đêm. Từ lúc về nhà, tôi thấy lạ vì không hiểu sao anh ấy cứ trải tấm thảm mỏng cạnh mép giường tôi để ngủ.

Hồi tôi quyết tâm lấy Vinh, ai cũng mắng tôi dại. Tôi đàng hoàng là gái tân, tốt nghiệp đại học, đang làm việc ở ngân hàng. Thế mà lại lấy một người đàn ông từng ly hôn, nhà lại bình thường chứ không dư dả, giàu có. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi tin tưởng Vinh sẽ đem lại hạnh phúc cho mình.

Cuộc sống hôn nhân của tôi rất bình yên. Vinh chiều chuộng, thương yêu và tôn trọng mọi quyết định của vợ. Về nhà chồng, tôi lấy tiền tiết kiệm để xây sửa nhà cửa, rồi mua sắm vật dụng trong nhà. Lúc đó, Vinh thường hay tự trách mình vì đã để tôi phải chịu khổ.

Giật mình giữa đêm hốt hoảng vì chồng và con gái 1 tháng tuổi 'biến mất', tôi vội chạy ra phòng khách thì bật khóc trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh thay đổi công ty. Ở công ty mới tuy lương cao hơn nhưng lại áp lực nặng nề hơn. Chỉ mấy tháng mà tôi thấy chồng ốm đi thấy rõ. Tôi khuyên anh về lại công ty cũ nhưng anh không chịu. Anh nói sẽ cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống đầy đủ nhất cho tôi.

Hiện tại, tôi mới sinh con được 3 tuần. Ở bệnh viện, một mình Vinh làm vệ sinh cá nhân cho tôi; bồng bế con gái nhỏ cả đêm.

Từ lúc về nhà, tôi thấy lạ vì không hiểu sao anh ấy cứ trải tấm thảm mỏng cạnh mép giường tôi để ngủ. Tôi bảo Vinh ra phòng khách ngủ nhưng anh không chịu. Kì lạ là con tôi chẳng đêm nào quấy khóc cả nên tôi ngủ rất ngon.

Đêm qua, tôi giật mình lúc nửa đêm và sửng sốt khi thấy chồng cùng con gái 1 tháng tuổi đã "biến mất". Tôi vội chạy ra phòng khách thì ngậm ngùi khi thấy chồng đang bế con gái đi lại bên ngoài, vừa đi nhè nhẹ vừa ru khẽ cho con gái ngủ.

Giật mình giữa đêm hốt hoảng vì chồng và con gái 1 tháng tuổi 'biến mất', tôi vội chạy ra phòng khách thì bật khóc trước cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi, Vinh ra hiệu cho tôi vào ngủ, còn anh sẽ chăm con. Anh nói thì thầm là ban ngày tôi vất vả rồi thì ban đêm cứ để anh lo cho con bé. Tôi ướt nhòe mắt vì cảm động. Tôi đã không nhìn nhầm người rồi. Đúng là chỉ những lúc sinh đẻ, người phụ nữ mới thấu hiểu lòng dạ của đàn ông thôi.

Chồng tuyệt tình đòi ly hôn, nửa năm sau vô tình phát hiện hôm nào anh cũng lấp ló trước nhà, đến khi nghe cô hàng xóm nói rõ lý do khiến tôi sững sờ

Chồng tuyệt tình đòi ly hôn, nửa năm sau vô tình phát hiện hôm nào anh cũng lấp ló trước nhà, đến khi nghe cô hàng xóm nói rõ lý do khiến tôi sững sờ

Tôi “chiến tranh lạnh” với chồng, chờ anh xin lỗi trước nhưng không ngờ thứ nhận được lại là tờ đơn ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 35 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 54 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả