Giận vợ vì đột ngột bỏ đi biệt tích, 2 năm sau tân trang lại phòng ngủ chuẩn bị lấy vợ mới, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra thứ được cất giữ trong tủ quần áo

Tâm sự 29/12/2022 18:05

Một thời gian sau, vết thương lòng cũng được xoa dịu, tôi cũng dần quên nỗi đau và quyết định đưa đơn ra tòa ly dị đơn phương. Sau đó tôi có người bạn gái mới và tuần sau là đám cưới của chúng tôi.

Tôi từng có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, vợ chồng sống với nhau được 4 năm. Cho đến một ngày vợ đột ngột bỏ đi biệt tích và để lại tờ đơn ly dị đã có chữ ký sẵn của cô ấy. Hận vợ quá, tôi không gọi điện, cũng chẳng muốn đi tìm kiếm. Lúc đó, tôi còn thề cả đời này không thèm lấy vợ nữa. Tôi căm thù vợ đến nỗi khóa trái phòng cưới của hai vợ chồng lại.

Một thời gian sau, vết thương lòng cũng được xoa dịu, tôi cũng dần quên nỗi đau và quyết định đưa đơn ra tòa ly dị đơn phương. Sau đó tôi có người bạn gái mới và tuần sau là đám cưới của chúng tôi.

Ngày hôm kia, ở nhà rảnh rỗi, tôi dọn dẹp phòng ngủ đã khóa suốt 2 năm nay. Tôi bỏ hết đồ đạc của vợ cũ đi, thay vào đó là toàn bộ đồ mới tinh. Trong lúc mở tủ quần áo của vợ cũ, tôi phát hiện có một chiếc túi đỏ, mở ra thì thấy có rất nhiều tiền và một tờ giấy ướt nhòe nước mắt.

Giận vợ vì đột ngột bỏ đi biệt tích, 2 năm sau tân trang lại phòng ngủ chuẩn bị lấy vợ mới, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra thứ được cất giữ trong tủ quần áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng là 1 tỷ vẫn còn nguyên, cô ấy không lấy một đồng nào. Đọc lá thư vợ cũ để lại, tôi mới biết là cô ấy không thể sinh được con, không chịu nổi áp lực của gia đình hai bên nên quyết định giải thoát cho chồng. Thế mà bao lâu nay, tôi luôn nghĩ vợ ôm tiền bỏ đi theo người đàn ông khác.

Vợ cũ ra đi với hai bàn tay trắng, bởi cô ấy nghĩ sau này tôi có gia đình sẽ có con, phải chi tiêu nhiều nên cần tiền. Còn cô ấy sống một mình, không tốn kém là mấy.

Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống lá thư làm những dòng chữ trên đó nhòa hơn. Vợ cũ quá tốt với tôi, thế mà tôi lại không hiểu mà chỉ biết hận cô ấy.

Giận vợ vì đột ngột bỏ đi biệt tích, 2 năm sau tân trang lại phòng ngủ chuẩn bị lấy vợ mới, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra thứ được cất giữ trong tủ quần áo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã gọi Lan – vợ sắp cưới của tôi đến để minh oan cho vợ cũ. Đọc xong lá thư, nước mắt Lan cũng rơi rất nhiều, em ấy bảo vợ cũ của tôi thật là tốt. Em ấy còn khuyên tôi nên tìm vợ cũ để hàn gắn tình yêu. Lan bảo sâu bên trong, em ấy vẫn thấy tôi còn yêu vợ cũ rất nhiều.

Lòng tôi đang rối bời, không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa mọi người ạ?

Cất quần áo cho bố mẹ chồng vô tình thấy tấm ảnh rơi ra từ ngăn kéo, tôi sững người khi đó là hình chụp chung của bố chồng và chị dâu trẻ

Cất quần áo cho bố mẹ chồng vô tình thấy tấm ảnh rơi ra từ ngăn kéo, tôi sững người khi đó là hình chụp chung của bố chồng và chị dâu trẻ

Trên chồng tôi còn một anh trai mới cưới trước chúng tôi nửa năm. Trong khi tôi khá vụng thì chị dâu lại rất khéo léo đảm đang. Thế nhưng từ ngày về đây, tôi chưa từng nghe thấy mẹ buông một lời trách móc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự chuyện eva Tâm sự tình yêu hôn nhân tâm sự vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 52 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới