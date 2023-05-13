Giận vợ nên tham công tiếc việc, sau một đêm say mèn, tỉnh dậy thì hoảng hồn khi phát hiện người phụ nữ 'không che thân' nằm bên cạnh

Tâm sự 13/05/2023 04:40

Tôi và chồng kết hôn đã 4 năm. Càng ở cùng nhau, chúng tôi càng có nhiều chuyện tranh cãi. Chồng tôi nhiều lần nói tôi quá tham việc, không dành nhiều thời gian cho chồng con.

Tôi và chồng kết hôn đã 4 năm. Càng ở cùng nhau, chúng tôi càng có nhiều chuyện tranh cãi. Chồng tôi nhiều lần nói tôi quá tham việc, không dành nhiều thời gian cho chồng con. Nhưng tôi cũng chỉ muốn cố gắng để có thêm thu nhập. Lương của chồng mỗi tháng chẳng đủ để nuôi cả gia đình, tôi đành phải cố gắng hơn. Dù tôi nói thế nào cũng không tránh được việc vợ chồng cãi vã.

Tối hôm đó, tôi vì tiếp khách cùng sếp nên về trễ, vừa về đến nhà đã thấy chồng tức giận ngồi đợi. Chúng tôi cãi nhau to, anh hỏi có phải tôi có nhân tình bên ngoài hay không. Chồng tôi bất ngờ nổi cơn ghen, nói năng khó nghe khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi đưa điện thoại cho chồng kiểm tra, còn cho anh xem tin nhắn sếp gửi tối nay đi gặp khách hàng. Nhưng chồng tôi nhất quyết không tin.

Giận vợ nên tham công tiếc việc, sau một đêm say mèn, tỉnh dậy thì hoảng hồn khi phát hiện người phụ nữ 'không che thân' nằm bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không nghe được những lời xúc phạm quá đáng của chồng, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở khách sạn. Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, vì uống say nên đầu nhức như búa bổ. Tôi vừa vươn tay tìm điện thoại thì sờ thấy một cơ thể mềm mịn bên cạnh. Khi nhìn qua, tôi choáng váng thấy một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót nằm bên cạnh. Tôi giật mình té xuống giường. “Em làm gì mà giật mình vậy? Em lên ngủ thêm chút đi, hôm nay không cần đi làm”.

Người lên tiếng chính là sếp của tôi. Tôi nhớ lại tối hôm qua khi ra khỏi nhà, tôi nhận được cuộc gọi của sếp. Tôi nói đang muốn đi giải khuây thì chị gọi tôi ra uống rượu cùng. Vì là sếp nữ thân thiết nên tôi không đề phòng, cứ nghĩ uống say rồi tìm một khách sạn ngủ qua đêm là được.

Vừa tỉnh lại nhớ ra vài chuyện, tôi thở phào vì người ngủ cùng mình là phụ nữ. Nào ngờ ngay sau đó tôi nghe sếp ở trên giường nói một câu: “Chị thích em lâu rồi, em có tình cảm với chị không?”.

Khi tôi vẫn còn ngỡ ngàng, bàng hoàng, thì sếp đề nghị muốn cùng tôi hẹn hò bí mật, không quan tâm tôi có chồng. Chỉ cần tôi chịu ở bên cô ấy thì sẽ được thăng tiến trong công việc, tiền bạc không thiếu.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi xin phép sếp về nhà nghỉ ngơi. Trên đường về nhà tôi hoang mang lắm. Tôi biết chồng ghen tuông khi tôi đi làm, giờ sếp của tôi lại như thế. Tôi cũng không muốn nghỉ việc. Tôi phải làm sao đây?

Chếch choáng sau cơn say rượu, tôi kinh hãi té xuống giường khi thấy một người phụ nữ 'không mảnh vai che thân' nằm bên cạnh

Chếch choáng sau cơn say rượu, tôi kinh hãi té xuống giường khi thấy một người phụ nữ 'không mảnh vai che thân' nằm bên cạnh

Người phụ nữ kia cười thành tiếng rồi nói với tôi: “Em làm gì mà giật mình vậy? Em lên ngủ thêm chút đi, hôm nay không cần đi làm”.

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