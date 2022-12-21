Giận chồng sang nhà cô hàng xóm ngủ nhờ, nửa đêm nghe tiếng đập cửa, tôi giật mình tỉnh giấc thì sững người khi nghe thấy giọng nói tỉ tê của người này

Tâm sự 21/12/2022 03:47

Vừa tắt điện lên giường, chúng tôi giật nảy mình khi nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi nằm trong giường, để cô hàng xóm ra mở cửa. Không ngờ cửa vừa mở, chồng tôi đã xuất hiện với bộ dạng say khướt.

Bên cạnh nhà tôi có một cô hàng xóm ly hôn chồng đã lâu. Con trai cô ấy cùng tuổi con tôi, lại học chung một lớp. Trước đây chúng tôi ít khi nói chuyện, nhưng sau vài lần họp phụ huynh, biết hoàn cảnh cô ấy, tôi nghĩ lá lành đùm lá rách nên cũng thường xuyên lui tới quan tâm.

Tính tôi rất thoải mái và đơn giản, ai tốt với mình, tôi sẽ sống thật sòng phẳng với người đó. Chính vì vậy, sau 3 năm qua lại, tôi đối với cô hàng xóm như chị em ruột. Thậm chí có những món đồ tôi cảm thấy thích lại mua làm hai thứ, để mỗi người dùng một cái.

Qua cảm nhận, tôi thấy cô ấy cũng ăn ở có trước sau. Cô hàng xóm nhà tôi là đầu bếp, nấu ăn rất ngon. Kể từ ngày hai gia đình thân thiết, cuối tuần nào cô ấy cũng sang nhà tôi nấu cơm, bọn trẻ con nhà tôi thích lắm.

Thú thật bấy lâu nay, tôi ít để ý nên không rõ giữa chồng và cô hàng xóm có vấn đề gì hay không. Chỉ thấy họ gặp nhau thì chào hỏi, nói vài câu xã giao. Chồng tôi thì kiệm lời, thành ra với ai anh cũng như vậy.

Giận chồng sang nhà cô hàng xóm ngủ nhờ, nửa đêm nghe tiếng đập cửa, tôi giật mình tỉnh giấc thì sững người khi nghe thấy giọng nói tỉ tê của người này - Ảnh 1
Chồng tôi luống cuống về nhà, còn tôi thì chẳng ngủ được khi chứng kiến mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôm qua, hai vợ chồng tôi không cãi nhau. Vì một chuyện nhỏ trong nhà, chúng tôi bất đồng quan điểm. Thế rồi nói qua nói lại, tôi giận chồng nên bỏ đi. Lúc ấy là gần 11 giờ đêm, tôi vừa ra khỏi nhà thì gặp cô hàng xóm. Thấy tâm trạng tôi không tốt, cô ấy kéo vào nhà mình, bảo đêm hôm ra ngoài nguy hiểm, chi bằng ngủ lại một đêm, có gì ngày mai về nhà vợ chồng nói chuyện lại với nhau. Tôi thấy có lý nên đồng ý.

Hai chị em nằm nói chuyện tâm sự đến gần 1 giờ sáng thì đi ngủ. Vừa tắt điện lên giường, chúng tôi giật nảy mình khi nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi nằm trong giường, để cô hàng xóm ra mở cửa. Không ngờ cửa vừa mở, chồng tôi đã xuất hiện với bộ dạng say khướt. Anh nói: "Cho anh vào đi, vợ anh bỏ đi rồi, điện thoại cũng không mang, giờ chẳng biết tìm ở đâu".

Tôi nghe rõ giọng ấp úng của cô hàng xóm khi cô ấy đẩy chồng tôi ra và nói: "Anh cứ về nhà đi, chị ấy đang ở chỗ em". Sau đó, chồng tôi luống cuống về nhà. Còn tôi thì chẳng ngủ được khi chứng kiến mọi chuyện (sáng nay tôi về nhà và đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi trong máy chồng). Tại sao trong lúc ấy, chồng tôi lại sang nhà cô hàng xóm thay vì gọi điện cho bố mẹ vợ để hỏi han? Tôi nên làm gì để tìm hiểu rõ chuyện này đây?

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Khi đưa tay xuống dưới bụng Vi, tôi chợt khựng lại vì cái gì đó cộm ở tay. Nghĩ có con gì bò lên người vợ, tôi vội vàng bật điện lên. Để rồi tôi điếng người khi nhìn thấy thứ khiến mặt mày tôi nóng ran. Vi cũng vơ vội tấm chăn che cơ thể lại rồi ấp úng hỏi tôi bị làm sao?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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