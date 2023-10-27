Gặp lại mối tình đầu, trai đã có vợ vẫn xao xuyến khôn nguôi để rồi chết lặng với màn 'ngã giá' trơ trẽn như trong phim

Tâm sự 27/10/2023 18:16

2 ngày trước, Linh nói cô ấy cần 1 tỷ để làm vốn kinh doanh.

Tôi và Linh từng có 2 năm yêu nhau thời còn học đại học. Ngày ấy, cả hai chúng tôi đều lần đầu biết yêu, tình yêu học trò cũng ngây thơ trong sáng và không có chút vụ lợi nào.

Yêu nhau được một thời gian, gia đình Linh chuyển sang nước ngoài sống. Sau đợt ấy, chúng tôi có liên lạc với nhau, nhưng rồi cũng chia tay vì khoảng cách địa lý. Hơn nữa, cho dù có đi tiếp thì chuyện tương lai cũng rất xa vời.

Gặp lại mối tình đầu, trai đã có vợ vẫn xao xuyến khôn nguôi để rồi chết lặng với màn 'ngã giá' trơ trẽn như trong phim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thú thật sau khi có gia đình, tôi vẫn nghĩ đến Linh và mối tình sinh viên nhiều kỷ niệm. Có lúc tôi còn lục lại những đoạn mail cả hai gửi cho nhau và hồi tưởng mọi chuyện. Một tháng trước, công ty tôi có cuộc gặp với đối tác, tôi thay mặt sếp đi đàm phán, không ngờ trong nhà hàng, tôi lại gặp Linh.

Bây giờ Linh đã trở về Việt Nam và làm việc kinh doanh tự do. Nghe cô ấy nói chuyện, tôi cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm đó, chúng tôi đã lấy số điện thoại của nhau để nhắn tin hỏi thăm, càng nói chuyện tôi lại càng cảm thấy thân thuộc.

Gặp lại mối tình đầu, trai đã có vợ vẫn xao xuyến khôn nguôi để rồi chết lặng với màn 'ngã giá' trơ trẽn như trong phim - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, điều này đúng với tôi. Sau 3 tuần tâm sự online, chúng tôi quyết định gặp nhau. Biết Linh vẫn chưa có gia đình, lòng tôi cảm thấy phấn chấn và rất tự tin. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, đêm ấy, chúng tôi đã ở bên nhau.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ dung hòa được giữa gia đình và mối tình đầu, nhưng không. 2 ngày trước, Linh nói cô ấy cần 1 tỷ để làm vốn kinh doanh. Mới qua lại chưa được bao lâu, Linh đã đòi tôi 1 tỷ, trong khi lương tháng của tôi chỉ được 70 triệu, tiền thì vợ giữ.

Do đó, tôi từ chối khéo, nhưng Linh tỏ ra không vừa. Cô ấy lấy đoạn video chúng tôi quan hệ để uy hiếp, nói sẽ gửi cho vợ tôi làm bằng chứng ngoại tình. Đến lúc này tôi mới hiểu, mình chỉ như con cờ trong tay Linh. Hai ngày nay, tôi mất ăn mất ngủ vì sợ chuyện bại lộ. Tôi có nên nói hết với vợ và xin cô ấy tha thứ cho mình không?

Chồng điên cuồng vì mất đôi giày rách, vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra tội tày đình

Chồng điên cuồng vì mất đôi giày rách, vợ gặng hỏ rồi 'chết lặng' khi biết mình đã gây ra tội tày đình

Ngày hôm sau mở tủ giày và không thấy chiếc giày kia, chồng tôi lục tìm khắp nơi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 25 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 51 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ