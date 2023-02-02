Gặp lại mối tình đầu sau hơn 20 năm, nhìn bộ dạng của cô gái hiện tại, chàng trai hối hận nhanh chóng rời đi vì phát hiện ra điều đau lòng này

Mỗi khi nhớ lại tình bạn này, Trí đều rưng rưng nước mắt. Trí và Nhi ngồi chung bàn từ năm lớp 1 đến lớp 6. Thành tích học tập của Nhi luôn rất tốt, được thầy cô khen ngợi, còn được bầu làm lớp trưởng. Tiếc là sau đó vì một số sự cố xảy ra mà hai người phải tách rời nhau, mỗi người 1 nơi, từ đó cắt đứt liên lạc.

Tình đầu của Trí là từ thời tiểu học, với người bạn ngồi bên tên Nhi. Mấy năm trước, Nhi theo bố mẹ từ nơi khác đến thị trấn của Trí. Nhà bán bánh bao nên mỗi buổi sáng Nhi đều mang theo một chiếc đến lớp. Ban đầu Trí chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cô bạn cùng bàn ăn. Sau đó, Nhi phát hiện ra Trí thường mang cái bụng đói đến lớp nên sau đó mỗi ngày cô đều mang theo một cái bánh bao nữa đến trường.

Chớp mắt 1 cái mà 20 năm trôi qua. Một lần Trí về quê ăn Tết thì vô tình gặp lại một bạn học cũ. Chuyện năm xưa vẫn như hiển hiện trước mắt. Trí hỏi người bạn này về tình trạng hiện giờ của Nhi. Người bạn vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ nghe nói Nhi đã 2 lần ly hôn, tình huống cụ thể thế nào anh cũng không biết. Sau đó người bạn này còn cho Trí facebook của Nhi. Trí vô cùng háo hức, muốn vào chào hỏi nhưng không dám mở lời. Hơn nữa, facebook của người ấy còn để chế độ riêng tư nên Trí gần như không biết thêm thông tin gì về cô.

Mãi đến 1 năm sau, một người hàng xóm ở quê nhà tổ chức đám cưới cho con trai, Trí về dự. Trong đám cưới, có 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi đang giúp chủ nhà đón tiếp khách, ghi sổ sách. Dáng người phụ nữ khá phúc hậu, sắc mặt hồng nhuận, giữa hai hàng lông mày thoạt nhìn có chút quen thuộc. Lúc Trí đưa phong bì tiền mừng cho cô ấy, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh một cái, thuận miệng hỏi tên gì, địa chỉ nhà… Trí trả lời, người phụ nữ đang viết, khi nghe tên anh, ngẩng đầu nhìn một cái, hơi chần chừ một chút, rồi viết tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc ăn cỗ, người phụ nữ trung niên đi tới trước mặt Trí, vỗ vỗ bả vai anh, Trí quay đầu lại nhìn cô ấy một cái, người phụ nữ cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh anh. Sau đó, cô lấy bao thuốc ra, đưa cho Trí một điếu. Trí khoát tay tỏ vẻ sẽ không hút. Người phụ nữ tự châm thuốc, rít sâu một hơi rồi nói: “Tớ là Nhi đây”. Trí nghe xong suýt nghẹn, không thể nhận ra người phụ nữ trước mặt là tình đầu trong trẻo năm xưa. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Trí, Nhi nhất thời bị khói trong cổ họng sặc đến thở không nổi, sau đó nói tiếp: “Bố mẹ cô dâu chú rể với nhà tớ có quan hệ tương đối tốt. Nên lần này nhà họ tổ chức hôn lễ, không nghĩ tới tớ lại bị kéo qua giúp làm chân ghi chép khách khứa”.

Trí đánh giá Nhi từ trên xuống dưới. Cô ấy chưa đến 40 tuổi nhưng vẻ mặt thì tang thương, một lớp phấn dày cũng không che được nếp nhăn và đốm trên mặt, khác hẳn với cô gái thanh thuần đáng yêu năm xưa. Nhi nói: “Hiện tớ dạy ở một trường tiểu học. Hiện tại con tớ đang học trung học cơ sở”. Trí hỏi Nhi sống thế nào, cô ấy buột miệng đáp: “Ly hôn 2 lần rồi. Toàn lấy phải đàn ông tồi thôi”. Nói xong, Nhi cầm ly rượu lên, 1 hơi cạn sạch. Trí vốn muốn cùng cô ấy nói chuyện vài câu, chưa kịp mở miệng thì Nhi đã đứng dậy: “Thôi, tớ qua bên kia chào hỏi mọi người. Có thời gian thì trò chuyện sau nhé”, rồi rời đi. Ngồi cách đó không xa, Trí nhìn Nhi đứng giữa đám người cười nói, không thể nhận ra cô ấy từng trải qua nhiều thăng trầm.

Nhi bây giờ đôi mắt nhuốm màu thời gian, mặt phủ đầy phong sương. Nhìn bộ dạng của cô ấy hiện tại, Trí có chút hối hận vì đã gặp lại tình đầu. Giá mà…

Mối tình đầu luôn là mối tình khiến người đàn ông day dứt nhất và không ngừng nghĩ về. Trong trái tim của họ, cô gái đầu tiên họ yêu luôn đẹp nhất, ngây thơ nhất, thanh thuần nhất. Nhưng năm tháng trôi đi, không phải người phụ nữ nào cũng giữ được nét đẹp xưa. Nhất là một khi chọn sai chồng, sai hôn nhân thì dễ bị tàn tạ cả nhan sắc lẫn tâm hồn. Rất nhiều người đàn ông thà giữ hình ảnh đẹp của tình đầu năm xưa còn hơn là gặp lại mà giờ người ấy đã hoàn toàn thay đổi.