Gặp lại mối tình đầu sau 10 năm xa cách, mẹ đơn thân mềm lòng 'mặn nồng' một đêm rồi nhận về một cái kết đau đơn

t. Nghe tin minh sống không hạnh phúc thì đã chủ động liên hệ với mình. Và tình cũ không rủ cũng đến: tụi mình đã bí mật hẹn hò, và đã vượt qua giới hạn.

Mình đã ly hôn chồng và một mình nuôi con. Trước khi đến với chồng mình! Mình đã từng thương một người rất nhiều, và chưa bao giờ từng quên. Đối với mình người đó là tình đầu, nhưng ng đó thì chỉ rung động nhất thời chứ không yêu mình. Nhưng khi lấy chồng nỗi nhớ của mình với người đó đã vơi dần nhưng chưa một lần quên, mình toàn tâm toàn ý yêu thương chồng con hết mực. Nhưng chồng mình đủ tật xấu: rượu chè - cờ bạc- chửi bới… và mình không thể chịu đựng được nữa nên không thể tiếp tục!

Ảnh minh họa: Internet

Sau vài năm ly hôn, tình đầu của mình cũng đã có vợ con, làm ăn thành đạt. Nghe tin minh sống không hạnh phúc thì đã chủ động liên hệ với mình. Và tình cũ không rủ cũng đến: tụi mình đã bí mật hẹn hò, và đã vượt qua giới hạn.

Thực sự mình chưa bao giờ muốn đi quá giới hạn, chỉ muốn thấy người đó từ xa, sống hạnh phúc là mình cũng thấy vui rồi, chưa bao giờ có ý định chen vào cs gia đình ng khác, chỉ muốn gặp lại người cũ tâm sự những đau khổ, tổn thương đã trải qua, giữ một tình yêu trong sáng như trước đây, nhưng cả 2 đã không làm được vậy.

Bây giờ mình thấy bản thân mình thật sự hèn hạ và tội lỗi.

Ảnh minh họa: Internet

Sau hơn 10 năm gặp lại thì tình cảm của mình đối với tình đầu vẫn nguyên vẹn, mặc dù biết người ta đã có vợ nhưng vấn muốn gặp gỡ trong thầm lặng. Còn người đó đối với mình cũng rất tốt, nhưng cũng không thể bỏ vợ con. Và mình cũng không bao giờ muốn người đó ly hôn cả.

Bây giờ thực sự mình rất rối, bản thân muốn dừng lại nhưng tình cảm không ngăn cản được lí trí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-lai-moi-tinh-au-sau-10-nam-xa-cach-me-on-than-mem-long-man-nong-mot-em-roi-nhan-ve-mot-cai-ket-au-on-639579.html