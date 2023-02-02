Gặp chuyện éo le khi lỡ vướng 'tình một đêm' với người yêu cũ, sáng dậy tôi thất kinh khi thấy vật này ở bên cạnh

Tâm sự 02/02/2023 05:35

Tôi lên phòng anh ấy. Trong không gian riêng tư thoải mái, trên ghế sofa, anh ấy đã hôn tôi, cảm giác vẫn gần gũi như ngày nào. Bởi thế tôi đáp lại. Những chuyện xảy ra sau đó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa.

Tôi 29 tuổi, chồng 31. Cả hai chúng tôi đều đã qua tuổi muốn ăn chơi và đang mong chờ có em bé. Chúng tôi kết hôn cũng 3 năm rồi.

Trước khi lấy chồng tôi có mối tình sâu đậm với một bạn học thời sinh viên. Tiếc là anh ấy đã lên đường du học rồi ở lại nơi đó làm việc. Tình cảm của chúng tôi đứt quãng, có lẽ bởi xa mặt cách lòng.

Chồng tôi bây giờ là người đàn ông rất đáng yêu. Anh ấy điềm tĩnh, chín chắn và thương vợ. Tôi tưởng mình sẽ hết lòng cho gia đình bé nhỏ này, cùng chồng vun đắp và sinh em bé, cho đến ngày…

Tôi nhận được điện thoại từ người yêu cũ. Anh ấy vừa về Việt Nam trong chuyến công tác tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới. Anh ấy nghĩ rằng chúng tôi nên gặp nhau. Thật trùng hợp là chồng tôi lại cũng có việc đi miền Nam 2 ngày bàn chuyện làm ăn với mấy người bạn. Tôi nghĩ đó là duyên số sắp đặt, nên đã đồng ý tới gặp người cũ. Tôi thật muốn biết lâu nay anh ấy thế nào.

Gặp chuyện éo le khi lỡ vướng 'tình một đêm' với người yêu cũ, sáng dậy tôi thất kinh khi thấy vật này ở bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi ngồi chuyện trò cà phê nhiều giờ đồng hồ nơi quán cũ. Anh ấy đã kết hôn với một cô gái phương tây, họ có một cậu con trai lai vô cùng xinh đẹp. Anh ấy thành đạt và chuyến này trở về tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại quê hương. Tôi gần như đã quên rằng giữa chúng tôi có khoảng cách 7-8 năm đằng đẵng không gặp mặt, bởi anh ấy vẫn vậy, cách chúng tôi nói chuyện với nhau vẫn như xưa.

Chiều dần về muộn nên anh ấy gợi ý tôi về khách sạn nơi anh ấy đang ở cùng ăn tối. Chúng tôi vẫn còn quá nhiều chuyện để hàn huyên, quá nhiều điều chưa kịp nói hết với nhau. Cho nên tôi đồng ý. Tới sau bữa tối, lúc anh ấy rủ tôi lên phòng uống cà phê thì tôi đã hơi say do có dùng vài ly vang trong bữa tối. Tôi lên phòng anh ấy. Trong không gian riêng tư thoải mái, trên ghế sofa, anh ấy đã hôn tôi, cảm giác vẫn gần gũi như ngày nào. Bởi thế tôi đáp lại. Những chuyện xảy ra sau đó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa.

Sau hôm ấy, chúng tôi đều hiểu rằng cả hai đã phạm sai lầm. Thực tế là anh ấy yêu thương gia đình của mình và tôi cũng thế. Cho nên chúng tôi quyết định phải dừng lại, đó sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.

Trớ trêu là vài tuần sau sự việc đó, tôi lại phát hiện mình có thai. Tôi đi khám thì được biết ngày thụ tinh chỉ loanh quanh trước ngày tôi cùng người cũ có một vài hôm. Vòng kinh của tôi lại không đều. Vợ chồng tôi vì muốn có con nên tuần 3 lần đều đặn sinh hoạt vợ chồng. Nhưng giờ tôi không biết cái thai của ai.

Chồng tôi rất vui khi đón nhận tin về thành viên mới, còn tôi lại lo lắng, lỡ em bé ra đời không phải con của anh ấy thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy biết tôi phản bội dù chỉ có duy nhất 1 lần?

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Chưa hết, chia tay được hơn 1 tháng thì tôi lại phát hiện có thai. Đây mới là cú đánh chí mạng, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi đau khổ, uất ức, tự trách bản thân. Tối hôm đó, trong lúc đau buồn quá, tôi đã gọi điện cho Tuân.

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