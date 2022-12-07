Gặp chồng cũ đi cùng người phụ nữ ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, tưởng đâu osin nhưng hoá ra lại là cô nhân tình nóng bỏng năm đó khiến tôi vô cùng hả dạ

Tâm sự 07/12/2022 06:52

Khi cặp kè với nhau, anh ta chiều chuộng người tình là thế. Song lúc về chung một nhà, khi cô ta mang thai, sinh con và chăm con nhỏ trở nên xấu xí, lúc đó anh ta lập tức chán và đối xử và cô ta hệt như đã từng đối xử với tôi. 

Cuối tuần vừa rồi được nghỉ nên tôi rủ hai mẹ con cô bạn thân sang nhà chơi. Hai đứa trẻ đã khá lớn, để chúng ở nhà chơi với nhau, còn hai đứa tôi đi siêu thị mua đồ. Không thể ngờ được, khi đang chọn đồ thì tình cờ thế nào lại nhìn thấy chồng cũ cũng đang đi chợ. Tôi với anh ta ly hôn cách đây 3 năm, ngay sau khi ra tòa có mấy tháng thì anh ta đã vội vã tái hôn.

Tôi không khó để nhận ra chồng cũ, anh ta chẳng khác gì so với 3 năm trước, vẫn ăn diện và kiểu cách như xưa. Anh ta không đi một mình. Có một người phụ nữ trông lôi thôi, mặc chiếc áo khoác gió còn trùm mũ sùm sụp đi cùng. Cô ta một tay đẩy xe hàng, 1 tay cắp nách bế đứa bé khoảng hơn 2 tuổi. Có vẻ như đó là đứa con của chồng cũ và vợ mới.

Gặp chồng cũ đi cùng người phụ nữ ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, tưởng đâu osin nhưng hoá ra lại là cô nhân tình nóng bỏng năm đó khiến tôi vô cùng hả dạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi cô ả kia tới tận nhà ra oai, nhìn vẻ ngoài rạng rỡ sành điệu của cô ta rồi lại soi mình trong gương, tôi cũng thấy bản thân thật thảm hại. Ở nhà chăm con không làm ra tiền, bị chồng coi thường như kẻ ăn bám, tôi chẳng có tiền để chăm chút cho bản thân. Thời gian cũng không có vì con nhỏ quấy khóc lại hay ốm đau. Đến tôi nhìn còn chán mình nữa là chồng. Nhưng tất nhiên không phải vì thế mà tôi cho rằng anh ta làm đúng. 

Tôi đang định rẽ hướng khác, quen biết gì mà chào hỏi. Vậy nhưng vừa hay người phụ nữ bế đứa trẻ kia ngẩng mặt lên, tôi đờ người há hốc không thể tin nổi. Trời ạ, sau có 3 năm không gặp mà sao cô ta trông còn thảm hơn cả tôi khi trước! Tôi và cô bạn đều phải phá lên cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của chúng tôi thu hút vợ chồng họ. Chồng cũ nhìn thấy tôi thì mắt dán chặt không thể rời nổi. Hôm đó tôi mặc một chiếc váy ngắn khoe đôi chân thon dài mà lại. Vợ anh ta thấy tôi thì mặt biến sắc, đầu tiên là cúi gằm trốn tránh, sau đó thấy chồng nhìn tôi không rời mắt thì vợ chồng họ quay sang cãi chửi nhau.

Gặp chồng cũ đi cùng người phụ nữ ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, tưởng đâu osin nhưng hoá ra lại là cô nhân tình nóng bỏng năm đó khiến tôi vô cùng hả dạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc gặp chồng cũ ở siêu thị, tôi nhận ra bản chất con người không bao giờ có thể thay đổi. Khi cặp kè với nhau, anh ta chiều chuộng người tình là thế. Song lúc về chung một nhà, khi cô ta mang thai, sinh con và chăm con nhỏ trở nên xấu xí, lúc đó anh ta lập tức chán và đối xử và cô ta hệt như đã từng đối xử với tôi. 

Suy cho cùng anh ta chẳng yêu ai cả mà chỉ yêu chính bản thân mình. Cô ả kia tưởng là kẻ chiến thắng thực chất lại là người chịu tội thay cho tôi, còn tôi thì được giải thoát. Âu đó cũng là cái giá mà cô ta phải chịu. 

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Loạng choạng tỉnh giấc sau cơn say, tôi phát hoảng khi thấy chồng và cô em họ đang 'quấn chặt' lấy nhau, hình ảnh ấy ám ảnh tôi suốt thời gian dài

Khỏi phải nói, từ ngày có em tới ở cùng gia đình tôi cũng đầm ấm hơn. Thêm nữa là có người phụ giúp việc nhà, thỉnh thoảng lại trông bé nên hai vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả.

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