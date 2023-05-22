Gần đây sáng nào chồng cũng giành giặt quần áo, nghĩ sợ vợ vất vả nào ngờ một hôm lật tấm chăn lên mới phát hiện một thứ chất nhầy 'lạ'

Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng thì tôi cũng sinh được cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Cứ tưởng sinh xong thì chuyện vợ chồng sẽ lại mặn nồng như trước, thế nhưng cái điều tôi không ngờ đó là sau sinh kinh nguyệt của tôi thất thường, đã vậy cộng với việc ngực xệ bụng rạn nên tôi cũng ngại ân ái. Lấy cớ ở cữ sau sinh tôi cố gắng tập thể dục để lấy lại vóc dáng. Chồng tôi cứ nghĩ sau sinh tôi chán chuyện ấy nên anh quát.

Tôi và Tuấn yêu nhau hơn 4 năm thì đi đến kết hôn, ai nhìn vào cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi cũng đều ngưỡng mộ. Bản thân tôi cũng thấy mình may mắn khi cưới được người đàn ông như Tuấn. Sau nửa năm hưởng đời sống vợ chồng son thì thì tôi mang bầu, biết mình sắp lên chức mẹ tôi hạnh phúc vô cùng. Với nhiều người phụ nữ khi mang bầu thì ai cũng sợ rằng chồng sẽ ra ngoài gái gú, thế nhưng tôi luôn tin tưởng chồng mình nên chẳng lo sợ điều gì cả. Thêm nữa là biết vợ mang bầu vất vả nên chồng tôi yêu thương và chiều chuộng tôi vô cùng.

- Em cũng muốn lắm...nhưng mà sinh xong cơ thể xấu, "phần dưới" giờ anh nhìn thế nào cũng mất hứng.

- Trước mang thai thì không nói, giờ sinh xong rồi em lại "cấm vận" anh đấy hả? Anh là chồng em cũng là đàn ông mà đàn ông thì có nhu cầu cao, em không phục vụ được anh thì anh đi gái đừng trách.

- Anh mặc kệ...

Thật tình đúng là khi đó ân ái nhưng tôi chẳng hề có tý cảm xúc nào luôn. Có lẽ chồng cũng hiểu được nỗi lòng của tôi nên từ sau hôm đó anh không đòi hỏi nữa. Nhân cơ hội đó tôi cũng tranh thủ tập yoga để lấy lại vóc dáng...

Ấy thế nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu thấy chồng mình lạ, cứ sáng dậy là anh lao vào nhà tắm hì hục giặt quần áo. Nghĩ chồng sợ mình vất vả nên mới thế, thế nhưng 1 lần tôi lật tấm chăn lên thấy rõ chồng mình quần lót ướt hết ( chồng tôi có thói quen chỉ mặc quần lót khi đi ngủ).

- Cả đêm ngủ anh làm gì mà quần ướt thế kia? Hay là lén lút với cô nào hả?_ Tôi hỏi bóng gió.

- Vớ vẫn, anh ngủ với em cả đêm thì ngoại tình với cô nào được. Tại anh bị "mộng du" nên mới thế. Em đừng có mà nghĩ linh tinh.

Thấy chồng nói với ánh mắt liếc lên liếc xuống như vậy tôi không khỏi nghi ngờ, 1, 2 lần anh bị mộng du tôi còn tin. Chứ sáng nào quần lót cũng ướt sũng thì chắc chắn có gì uẩn khuất, thế rồi ngày hôm đó khi tôi thấy chồng lén lút uống vỉ thuốc gì đó. Tôi lao đến giật lấy thì choáng váng khi đó là thuốc trị chứng tiểu không tự chủ được.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh..anh bị...

- Xấu hổ chết đi được, em có cần phải hét to thế không hả? Hàng xóm nghe được thì anh không dám ra đường. Anh bị yếu thận đi vệ sinh không tự chủ được nên lâu nay chuyện "chăn gối" mới trục trặc. Bác sỹ nói uống thuốc thời gian là khỏi...đến lúc đó rồi anh sẽ bù đắp cho em nhé. Chứ không phải anh chê em sau sinh xập xệ này nọ đâu.

Nghe chồng nói câu đó thì tôi bật khóc, ngay hôm đó tôi lên mạng xem cách chữa bệnh đi tiểu không tự chủ được để giúp chồng mau khỏe lại. Thế mới nói trước khi nghi ngờ điều gì thì nhất định phải tìm hiểu thật rõ nguyên nhân kẻo một phút nông nối mà tan nát gia đình.