Gần đây, chồng bỗng dưng thường xuyên gọi cho 'mẹ yêu' để tâm tình, phát hiện điều quái lạ, tôi âm thầm theo dõi và bàng hoàng khi biết sự thật

Ở chung với bố mẹ chồng 2 năm thì vợ chồng Đào được ra riêng. Dạo gần đây, Đào thấy chồng thân thiết, tình cảm với mẹ lắm. Cứ cách 1, 2 hôm là Thái lại gọi điện cho mẹ buôn chuyện, hỏi han, hoặc không cũng là mẹ gọi điện trước cho anh. Thật lòng, Đào rất vui vì tình cảm của mẹ con Thái tốt đẹp, thắm thiết hơn. Vì đã rất nhiều lần Đào cố gắng kết nối Thái với mẹ mà chưa thành công.

Vợ chồng Đào đi làm cả ngày, tối mới ăn cơm ở nhà nhưng vào bữa cũng mạnh ai nấy ăn, không trò chuyện, không hỏi han. Gần như là ăn vì trách nhiệm.

Cô vòng qua trường đón con rồi quay về nhà lấy hải sản mà mẹ Đào mới gửi lên qua biếu bố mẹ chồng. Về đến cửa, Đào gọi điện cho mẹ chồng báo trước một tiếng để bà nấu thêm cơm. Không ngờ, khi mẹ chồng vừa “alo” ở đầu dây bên kia thì máy của Thái cũng rung chuông bần bật ở trên bàn với tên người gọi đến là “mẹ yêu”.

Chiều qua công ty mất điện nên Đào được về sớm. Buổi trưa Thái nhắn tin cho vợ tối sẽ không ăn cơm nhà, anh có hẹn với mấy người bạn cấp 3. Nhớ đến tối chỉ có 2 mẹ con nên Đào định đưa con về thăm ông bà nội rồi ăn cơm ở đó luôn.

Đào đứng hình vài giây, cô tự hỏi: “Quái, mình đang gọi cho mẹ thì mẹ nào đang gọi cho chồng mình ở kia?”.

Chồng đang trong nhà tắm, tiếng nước chảy vọng ra, mẹ chồng gọi với trong điện thoại khiến Đào bừng tỉnh. Cô vội chạy ra ngoài nói chuyện với mẹ. Khi quay vào thấy chồng đang lau tóc, Đào nhẹ nhàng bảo: “Nãy em thấy mẹ gọi cho anh, đúng lúc em cũng có điện thoại nên không nghe được. Anh gọi lại xem mẹ có việc gì”.

Nghe vợ nói Thái đơ người, rất nhanh sau anh lấy lại vẻ bình tĩnh đáp: “Chắc mẹ bảo anh mang đồ qua thôi, không có việc gì đâu”.

“Thì anh cứ gọi lại đi, có việc gấp thì sao?”, Đào lại tiếp tục giục nhắc chồng.

Thái vội vã:“Giờ anh đang vội, hẹn chúng nó 6h mà giờ còn chưa đi, lại tắc đường thì đến muộn là chắc. Anh đi đã nhé, đến nơi anh sẽ gọi cho mẹ”.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói Thái vừa với tay kéo cái áo trên ghế rồi lao vụt ra khỏi nhà. Đào kể, bằng đấy thứ cũng đủ để cô nghi ngờ chồng mình. Nghĩ là làm vì lòng đã nóng như lửa đốt, Đào cũng vội vàng kéo con ra đầu ngõ, may sao gặp ngay chú hàng xóm vừa chở khách về nên Đào nhờ chú ấy bám theo luôn. Cô lấy hết bình tĩnh, rút máy bấm số rồi cười nhạt. Cô bảo sẽ cho 2 kẻ ấy một bài học nhớ đời.

Đúng là giác quan thứ 6 của Đào chuẩn thật. Thái chẳng hề đi gặp bạn như lời anh nói. Anh ta đến đón cô gái ăn mặc hở hang chở qua một nhà hàng sang trọng. Từ chỗ gửi xe vào nhà hàng, họ còn ưỡn ẹo ôm hôn thắm thiết.

Đào điên tiết lắm nhưng vì không muốn con chứng kiến cảnh này nên cô dặn con bé: “Con ngồi im đây đợi mẹ, 10 phút nữa mẹ quay ra rồi 2 mẹ con tới nhà bà nội nhé”. Cũng may bình thường con bé hay sang nhà chú hàng xóm chơi nên giờ mới chịu chờ mẹ trên xe chú ấy.

Đào xông vào, tiến thẳng đến bàn của Thái và nhân tình. Thấy vợ, Thái mặt tái xanh, ú ở hỏi: “Sao… sao em lại ở đây?”.

Không nói không rằng, Đào giật luôn điện thoại của chồng để trên mặt bàn bấm tên “mẹ yêu” rồi nhấn nút gọi. Ngay sau đó, máy ả kia rung lên bần bật. Không cho Thái cơ hội nói tiếp, Đào gằn giọng: “Hóa ra đây là mẹ anh! Mẹ này sinh ra anh từ khi nào vậy? Gu của anh cũng mặn lắm. Tôi chỉ thương cho mẹ chồng tôi, có đứa con hiếu thảo quá!".

Ảnh minh họa: Internet

Chưa cả kịp hoàn hồn thì Thái được vợ tạo một cú bất ngờ thật sự. Đào kể, sau cái tát cháy má nhưng không phải từ cô Thái mới lắp bắp: "Mẹ ơi con xin lỗi, cho con giải thích đã". Chẳng biết có phải từ nhỏ ở với ông bà thì ít tình cảm với bố mẹ nên Thái cư xử hàm hố thế hay không nhưng dù gì Đào cũng không thể chấp nhận được. Lần này thì cô không cần nhúng tay cũng có mẹ chồng đích thân đòi lại công bằng cho mình rồi.